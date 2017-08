Así lo expresó la ex senadora nacional Mabel Caparrós, tras analizar los resultados de las PASO del pasado domingo en la que Martín Pérez y Héctor Stefani resultaron triunfantes. Destacó el triunfo de “Martín Pérez”, al tiempo que indicó que ya se “encuentran trabajando para definir la estrategia para las generales del mes de octubre”. Manifestó que esto “fue una especie de voto castigo al gobierno de la provincia por la gestión que está llevando adelante”. Además coincidió con Mario Daniele que el “peronismo después de octubre debe unirse de cara al 2019”. También puso en duda si la gobernadora Bertone tendrá la “capacidad de realizar una convocatoria, como Presidenta del PJ, porque no a todos los actores les interesa que esto se concrete”.

Río Grande.- La ex concejal, senadora nacional (MC), y referente del peronismo en la provincia Mabel Caparrós realizó un análisis de las elecciones del pasado domingo, donde Martín Pérez, y Héctor Stefani polarizaron la misma, la igual que sucedió a nivel nacional, como así también llamó a Rosana Bertone para que reflexione, como Presidente del PJ, a convocar a todos los sectores del justicialismo después de octubre.

Por Radio Provincia señaló que “fue una elección confusa, dado que nos encontramos con los compañeros que estaban dispersos por todos los frentes y partidos que se habían presentado, por lo cual es cierto lo que dijo Mario (Daniele) que después de octubre hay que trabajar para poder lograr la unidad de todo el justicialismo, que sinceramente no se si esto va a suceder porque tiene que haber intenciones de quienes conducen al Justicialismo, pero sería el deseo poder unificarnos para llegar bien al año 2019, que son las elecciones generales, donde se van a discutir todos los espacios políticos”.

Remarcó que “Martín (Pérez) hizo una muy buena elección, lo acompañé porque realmente tuvo la deferencia de convocarme, invitarme a acompañarlo a participar, y me parece que hay que darle un espacio a los jóvenes para que empiece a haber una real renovación, y por otro lado cuando me contó cuáles eran sus ideas y propuestas me parecieron muy importantes, dado que es ni más, ni menos que defender a la provincia de Tierra del Fuego, no es contra del gobierno nacional, sino que es en contra de políticas que se toman hacia nuestra provincia, y que ciertamente nos están perjudicando”.

En relación a la elección realizada por el representante de Cambiemos Héctor Stefani, dijo que “es una persona que casi ganó en el 2015 las elecciones al Municipio de Ushuaia, tiene su caudal de votos, ha realizado un buen trabajo, además hay gente y sectores de Tierra del Fuego que realmente se ha visto beneficiada con este tipo de política, y son quienes han acompañado a Tito Stefani”.

Además la ex senadora concordó con las palabras del legislador Blanco cuando le contestó a Elisa Carrió por sus declaraciones hacia Tierra del Fuego señalando que desde “Nación no se puede pensar de esa manera, siendo que Tierra del Fuego es una provincia estratégica desde el punto de vista geopolítico, somos el ingreso a la Antartida, Malvinas es parte de nuestra provincia, esa discusión no debería ni darse, por el contrario se debería convocar a las autoridades de Tierra del Fuego para ver como se avanza en estos temas, que además son estratégicos para la Nación, sabiendo que debería ser parte de cualquier estrategia de cualquier Nación defender su territorio”, reprochó Caparrós.

Polarización de la elección

Por otro lado entendió que lo sucedido el domingo es “parte de dos modelos distintos, más allá de acompañar a nivel nacional, primero se debe defender lo que es nuestro, los dos modelos van a estar en discusión en octubre”, afirmó, al tiempo que expresó que “realmente no entiendo las políticas nacionales, no entiendo esto de que el único discurso que hay hoy es corrupción, corrupción y corrupción, pero no estamos hablando de políticas económicas, de políticas sociales, de políticas educativas, o si se habla se lo toma como un gasto, es decir como un gasto publico, con un pensamiento muy empresarial, y la verdad que no entiendo cual es el objetivo final de hacia donde marcha el país, entonces frente a esto va a estar la discusión hacia octubre, y vamos a tener que pensar claramente si la única palabra que se va a discutir es corrupción, o se va hablar de otros temas”.

Castigo hacia el gobierno de Bertone

Por otro lado, Caparrós consideró que “lo sucedido el domingo es una especie de castigo hacia el gobierno de Bertone, con decisiones que se han tomado, y que no han sido las correctas, o no han sido explicadas como deberían haberlo sido, y estoy segura de que hubo un voto castigo hacia la gestión de la actual gobernadora, sobre todo por la cantidad de votos que sacaron en Ushuaia, siendo que es un gobierno joven, recién llegado, con todo su poder de urna, muy fresquito, evidentemente algo pasó, pero también es una elección especial, de medio término, de diputados, y creo que todos los que han participado deberán revisar lo actuado y realizar los planteos internos camino a octubre”, resaltó.

“En el caso del sector de Martín (Pérez) ya se está trabajando, haciendo el análisis, sabiendo como se va avanzar para en realidad ir por más, no nos podemos quedar tranquilos con esto”.

Asimismo sostuvo que la “gente no quiere más peleas, peleas por las instituciones, en la medida que sus referentes, dirigentes, o conductores de instituciones no lo entiendan, esto de que se están peleando con los intendentes, que se sigue peleando porque no le manda la coparticipación, justo en un momento en el cual desde Nación les están diciendo que gasten menos, que están gastando mucho, o sea nos están diciendo que les vamos a cerrar las puertas si no hay un cambio, entonces se debería ahorrar todo ese esfuerzo para darse apoyo mutuo y beneficiar a la población, pensar en el conjunto de los ciudadanos, y no pensar en los cargos, dado que la discusión que se viene es muy fuerte desde el nivel nacional, y la sensación que me da es que a este gobierno nacional Tierra del Fuego le molesta, creo que de soberanía no saben porque son empresarios, lo cual esta situación amerita que nos juntemos, dado que cuando uno está en problema lo que hace es buscar el apoyo del otro que esta en una misma situación, entonces esto es lo que hay que hacer, sobre todo cuando está quedando gente sin su fuente laboral todos los días, la migración continua porque en otras provincias esta pasando lo mismo, crisis en todas las instituciones, y encima nos peleamos, la verdad que la situación es un poco compleja”.

Finalmente fue consultada sobre si creía que iba a haber una convocatoria hacia las líneas internas del justicialismo para comenzar a tener un diálogo hacia el 2019, para lo cual sostuvo que “no lo se, sería muy bueno, en lo particular no tuve ningún llamado ni antes, ni durante, ni después de la elección partidaria, que no hubo elección, por lo que tengo el deseo de que el partido pueda ser una buena alternativa, pero que sea una convocatoria amplia que pueda contener a todo el peronismo de la Tierra del Fuego, y ver si podemos ser alternativa en el 2019 en todos sus cargos, pero lamentablemente hay actores a los cuales no les interesa, y esto perjudica a todos”, concluyó Caparrós.

Comentarios

Comentarios