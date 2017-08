El diputado nacional Gastón Roma consideró al candidato de Cambiemos Héctor “Tito” Stefani, como “uno de los grandes ganadores” del domingo. Afirmó que es “el político que más mide en Ushuaia”, donde obtuvo el primer lugar, y pronosticó que seguirá creciendo en Río Grande. Cargó contra su adversario electoral, el diputado Martín Pérez, por ser parte de los que “convalidan a los sospechados de corrupción”. Planteó “un mensaje rotundo” a Sciurano, por el quinto lugar en la ciudad que gobernó, y atacó al gobierno por el uso discrecional de los canales del Estado y la distribución de millones de pesos en pauta publicitaria sin ningún criterio de equidad.

Río Grande.- El diputado nacional Gastón Roma (PRO) hizo su análisis de las elecciones del domingo por Radio Universidad y consideró que “hubo grandes ganadores: uno fue el cambio, porque la gente eligió el cambio a nivel país y también la provincia en un porcentaje altísimo. También hay un mensaje de un grupo que convalida a figuras que son diputados, como el caso de Martín Pérez, que convalida la corrupción, convalida a De Vido, a procesos perimidos en el resto del país. Hay que decirle a la gente que cuando votan a Martín Pérez o a Oscar Martínez están convalidando a las personas que no quieren que se juzgue a ciertos diputados sospechados de hechos de corrupción”.

Agregó que hubo “un mensaje que le dio la ciudad de Ushuaia al ex intendente Sciurano, y fue un mensaje rotundo, porque salió quinto y sacó más votos en Río Grande que en su propia ciudad. Es un mensaje muy fuerte para que los riograndenses tomen nota”, pidió.

Como contrapartida, celebró “un mensaje muy positivo para nuestro candidato Tito Stefani, que ganó prácticamente en todas las mesas de Ushuaia, con un crecimiento importante en Río Grande. Nosotros lo teníamos primero o segundo en las encuestas, con algún margen de error, algunos nos creían y otros no. Si bien no crecíamos en Río Grande a la velocidad que queríamos, íbamos muy parejos y nuestras encuestas son muy buenas”, destacó.

“Stefani es la persona que mejor mide en Ushuaia, incluida la gobernadora y todos los políticos de Tierra del Fuego. Con el correr de los días, a medida que vaya haciéndose conocido en Río Grande, va a empezar a crecer muchísimo más”, vaticinó.

El diputado fue consultado sobre los cinco mil votos recurridos en estas elecciones provinciales, muchos de ellos con la particularidad de una boleta cortada en uno de sus vértices que, por considerarse adulterada, no fue tomada como voto válido. Según el candidato Tito Stefani buena parte de esas boletas eran de Cambiemos y espera que la justicia electoral tome en cuenta la voluntad del votante.

Roma confirmó que “hubo mala fe o alguna intencionalidad. Hemos tenido discusiones con presidentes de mesa por boletas que la gente puso por error, porque algunas vinieron cortadas, y así estaban en el cuarto oscuro. También hubo faltante de boletas, pero no hicimos alharaca de eso. Son las reglas de juego y lamentablemente no hemos avanzado en un sistema que nos beneficie a todos por igual”, dijo.

Propició “modificar” el manejo de las elecciones no solamente en la provincia, sino “desde el Ministerio del Interior para que sea más imparcial”, luego del escandaloso recuento en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que tener un tribunal electoral independiente, autárquico y que maneje las elecciones de principio a fin, para que ellos las administren, den los resultados y sean los garantes para todos los partidos”, planteó.

Respecto del panorama general en la provincia, observó que “hay cuatro o cinco compartimentos que rondan el 20 por ciento de votos y también hablan de una atomización, de la falta de un proyecto en común que contenga a todos los fueguinos”.

Por otra parte, se le preguntó sobre las quejas de muchos candidatos por la censura en el canal oficial, y aseguró que “desde que asumió Rosana Bertone yo no pude salir nunca en el canal oficial, ni en Río Grande ni en Ushuaia. Estuve hablando con otros diputados que me manifestaron lo mismo y también el intendente de Río Grande”.

“Hay un mal uso del canal local y todos le tenemos un gran cariño al Canal del Onita, porque era lo único que teníamos cuando éramos chicos. Me preocupa y lo hemos hablado, pero parece que en este momento uno no puede hacer mucho, porque se toma todo como parte de la campaña. Esto viene desde hace rato y no hemos podido mostrar nuestro trabajo en ninguno de los canales de aire, y hasta a veces el canal de cable le es funcional al gobierno provincial, ya sea por la pauta o ellos sabrán por qué. Realmente es preocupante, pero si hiciéramos algún requerimiento legal o administrativo en este momento, dirían que estamos haciendo campaña. Así se ven las cosas muchas veces”, lamentó, resignándose a que estas serán las reglas de juego hasta octubre.

Además, cuestionó la fortuna que está destinando Bertone a financiar medios afines. “El Gobierno provincial está gastando casi 22 millones de pesos en pauta publicitaria, más lo que aportan los entes descentralizados. Uno ve que se gasta con un criterio errático, porque si bien el criterio de la gobernadora anterior no era el mejor, por lo menos era un poco más equitativo. Hay que ir a una ley sobre la distribución de la pauta publicitaria de un modo eficiente, que discrimine por medio, por tirada, por rating, por lo que le compete a cada medio, para que cada uno reciba su cuota parte. Si no, esto lo único que genera es que haya quinientos mil portales de noticias. No es casualidad que estos últimos meses, desde que asumió Bertone, crecieron más de veinte portales de noticias. Estamos haciendo un relevamiento de este tema y están recibiendo pauta”, afirmó.

Observó que “hay medios de vieja data en la provincia, tanto diarios como portales, que están sorprendidos por lo que han cobrado sitios web que surgieron unos meses atrás. La provincia merece una ley transparente, que premie a los más eficientes. Esto se había planteado en la ley anterior, habría que hacer algunas mejoras, porque si no esto hace que cambie el gobierno y cambien todos los medios a los que se le da pauta”, expuso.

En otro orden de cosas, se refirió a la conformación del Fideicomiso Austral y la posibilidad de dar participación a los intendentes al momento de definir las obras. “La cantidad de funcionarios hoy es equitativa, el 50% es de la provincia y el 50% de la Nación, con un veedor que es Stefani y un decisor que es la gobernadora, que decide en qué se invierte. Esto es así porque los fondos son aportados en un 50 y 50 por ciento. Yo no vería mal que se incorpore una persona más por cada municipio y habría que aumentar el número para que sea más colegiado”, planteó.

“Creo que le haría bien al Fideicomiso generar un marco de más transparencia y que no sea solamente la gobernadora la que decida las obras. Se está haciendo un mal uso de la asignación del recurso y se están priorizando obras cuando los municipios tienen otras necesidades. Se elige sin consultarlos y comparto la visión de los intendentes en este sentido”, concluyó.

