El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de la provincia, Dante Querciali, hizo un balance positivo de la conectividad aérea, con el aumento de frecuencias de vuelos que tienen un promedio de ocupación del 80 por ciento. Sin embargo, indicó que el movimiento de turistas no se está reflejando en mayor ocupación hotelera. Por el contrario, esta temporada hubo una baja del diez por ciento y lo atribuyó a la incidencia de los alojamientos irregulares. Dijo que es “un problema mundial” pero localmente el INFUETUR tiene herramientas “para fiscalizar las publicaciones de alojamientos sin habilitación”, por lo que reclamó controles.

Río Grande.- Ayer concluyó en Buenos Aires la reunión de FEHGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, luego de dos jornadas de trabajo en las que se abordó con autoridades de Aerolíneas Argentinas la mejora de la conectividad; y además internamente la incidencia de los alojamientos informales, que están captando mercado del sector.

El miércoles estuvo presente el presidente de Aerolíneas y Ushuaia fue puesta como ejemplo al momento de hablar del aumento de la conectividad en Argentina, con nuevas frecuencias que tuvieron buena respuesta y una ocupación promedio del 80 por ciento, lo que permite sostenerlas e incluso incrementarlas el año próximo.

En diálogo con Radio Provincia, el presidente de la Cámara fueguina, Dante Querciali, destacó la participación de representantes de sus pares de todo el país junto al consejo directivo de FEHGRA.

En materia de conectividad, “se habló de los casos de Ushuaia y Río Grande y hay una muy buena respuesta al aumento de las frecuencias. Esto es importante para que se puedan sostener en el tiempo, así que la perspectiva es muy buena. Hay un nuevo desarrollo comercial que está planteando Aerolíneas Argentinas, con más tránsito aéreo interno que hacia el exterior, y año a año estas frecuencias podrían ir subiendo”, aseguró.

“El presidente de Aerolíneas habló de la situación macro del país y puso a Ushuaia como ejemplo de aumento de conectividad y ocupación de vuelos, que se van a seguir sosteniendo. Para el año que vienen podrían aumentar las frecuencias y la ocupación aérea está por encima del 80%, lo que hace que cada uno de esos vuelos sean sostenibles”, remarcó.

Ocupación en baja

Sin embargo este aumento de vuelos y turistas, no se está reflejando en la ocupación hotelera. “Uno de los temas más importantes que se trató en FEHGRA fueron los alojamientos informales. Esta informalidad se está viendo en todo el país y afecta mucho a los destinos. Se está viendo una ocupación aérea del 80% que no se está reflejando en los alojamientos, que tienen un 60 y hasta un 50 por ciento de ocupación en plena temporada de invierno. La ocupación está un diez por ciento por debajo del año pasado, es decir que la mayor conectividad se tradujo en mayor turismo, pero no se están alojando en la hotelería formal”, subrayó.

Tuvo en cuenta que “por una cuestión de tarifas y optimización de recursos, también hay mucho movimiento interno de los que vivimos en la provincia”, como segundo factor para que no se refleje en la hotelería, dado que hay traslado de fueguinos y familiares en los vuelos.

Denuncias presentadas

Sostuvo que “el alojamiento informal es un reclamo de todo el país. La semana pasada en la provincia presentamos denuncias concretas, pero es un problema general. Tenemos grandes costos internos operativos para sostener una actividad comercial legal, habilitada, y obviamente el que trabaja en la ilegalidad y no cumple con esos requisitos, puede tener tarifas por debajo del alquiler comercial lícito”.

Respecto de cómo revertir esta tendencia, dado que hay turistas que prefieren la modalidad del hostel y la casa de familia, o un departamento independiente en lugar de un hotel, reconoció que “hay nuevas modalidades de alojamiento en el turismo y uno no está en contra. Lo importante es que estén en igualdad de condiciones, que estén inscriptos, que paguen sus impuestos, se habiliten municipalmente, que tengan las normas de seguridad. El día que tengamos un problema por falta de controles, el destino Ushuaia va a ser el perjudicado. Es importante que se regule, para que se pueda controlar y haya igualdad de condiciones con la actividad legal”.

Dado que las nuevas modalidades se ofrecen por internet, dijo que “es muy fácil contratar de forma directa y está perfecto que así sea. Lo importante es que esa oferta que se hace en internet esté registrada, cumpla con la habilitación comercial, tenga su personal en blanco y colabore con la actividad comercial de una provincia turística”.

Reclamó controles al INFUETUR, que tiene facultades para hacerlo: “Venimos trabajando desde febrero del año pasado y a fines de año la gobernadora firmó un decreto que amplía facultades al INFUETYR para que esta gente se pueda registrar. El INFUETUR tiene que fiscalizar, se tiene que habilitar municipalmente, tienen que pagar agua, luz y gas comercial, no domiciliario. Son muchos requisitos y las instituciones del estado no están cumpliendo con la fiscalización para que esto no suceda”, cuestionó.

Dijo que “el INFUETUR avanzó en los papeles, pero en la práctica no hubo controles para que estas actividades se registren. No estamos en contra de que existan, sino que trabajen sin registrarse”, insistió.

“En Ushuaia tenemos 5.500 camas habilitadas y hay más de mil camas por fuera de lo legal y eso nos afecta mucho”, subrayó Querciali.

A nivel nacional se están haciendo gestiones “y hubo buena respuesta, pero los tiempos son lentos. Hay un vacío legal porque se trata de nuevas modalidades y se está trabajando en regulaciones para esta situación”, expresó.

No obstante insistió en que a nivel local el INFUETUR tiene las herramientas para accionar, por la nueva reglamentación que se dio por decreto “y abarca al que ofrece alojamientos sin pedir una inscripción, que estaría infringiendo las normas. Obviamente hace falta fiscalización”.

“Este es un problema mundial y se está discutiendo a nivel internacional en la organización mundial de turismo, donde están luchando contra esta actividad que mueve muchos millones, al margen de la ley”, concluyó.

