El presidente de la Cámara Hotelera de Ushuaia, Dante Querciali, adelantó un reclamo por el perjuicio ocasionado durante la rotura del gasoducto, al decidirse “unilateralmente” el corte de suministro de gas al sector. Con las habitaciones colmadas, los turistas quedaron sin posibilidad de calefaccionarse ni de tomar un baño, cuando se debió dar prioridad a las personas alojadas, dijo. Remarcó que tienen “los mismos derechos” que los ciudadanos permanentes y desde ayer comenzaron a analizar los pasos a seguir.

Río Grande.- Una vez resuelta la reparación del gasoducto, que redujo el suministro de gas a la población de Ushuaia y lo anuló directamente para la industria y la hotelería, la Cámara Hotelera de la capital fueguina analiza las medidas a tomar, por el perjuicio ocasionado.

En diálogo con Radio Provincia, su presidente, Dante Querciali, aseguró que “lamentablemente lo sucedido generó un daño muy importante, y no estoy hablando de lo económico ni de la actividad que represento, sino del daño que se hizo a la gente que transitó por este destino”.

Si bien “las pérdidas son lamentables” para los hoteles, consideró peor el daño ocasionado a Ushuaia como destino turístico, y cuestionó “la liviandad con la que se tomó la decisión” de dejarlos sin gas por completo.

“Entendemos que había una emergencia, pero con liviandad se decidió cortar el gas a la hotelería, por ser un gran consumidor, cuando tendría que haber sido el último punto de ataque”, sostuvo.

“Los que están alojados en los hoteles son personas que tienen los mismos derechos que los ciudadanos permanentes”, remarcó Querciali, considerando que “había otras actividades que se podrían haber afectado, dejando al sector hotelero como última alternativa”.

Lo cierto es que el fin de semana que se produjo el corte, y los días subsiguientes, la capacidad hotelera estaba casi colmada y hubo cientos de turistas afectados, sin las necesidades básicas cubiertas. “Fueron más de 48 horas sin calefacción y sin agua caliente, y sin poder dar una respuesta lógica a las personas. No se le podía explicar al turista que salía del hotel lo que estaba pasando, porque veía que había gas y calefacción en todos los lugares donde entraba, menos donde estaba habitando transitoriamente”, planteó.

“Hasta ahora estuvimos abocados a la coyuntura y a mantener informado al sector, en reunión permanente, tratando de que entendieran las autoridades que se estaban equivocando, aunque lamentablemente no lo pudimos lograr”, dijo de los intentos por revertir la decisión del corte total.

“El corte se mantuvo siempre en el sector hotelero”, subrayó, por lo cual no se descarta una demanda colectiva. “Es un tema que empezaremos a analizar ahora. Estuvimos abocados al problema y en contacto directo con los establecimientos, viendo a quién le faltaba gas para que vayan a hacer la reconexión”, señaló sobre el reclamo luego de que se efectuó la reparación, para que Camuzzi habilitara primero a los hoteles.

Indicó que esta semana “se analizarán los pasos a seguir, en función de las consecuencias que sufrimos. El impacto fue muy grande y entiendo que estábamos en una emergencia que afectó a todos los sectores. Pero en nuestro caso puntual hubo una decisión unilateral de cerrar la llave de paso al sector hotelero, porque es un gran consumidor. A partir de ahora, más tranquilos, nos dedicaremos al análisis para ver cómo seguimos adelante con el reclamo, en función de prever que esto no vuelva a suceder”.

Para Querciali por este u otro motivo, puede volver a repetirse la situación y apuntarán a que modifiquen el protocolo de emergencia. “Los accidentes existen y hay riesgo de que pasen cosas así, pero al momento de decidir cómo proceder en el orden de prioridades, queremos que tengan en cuenta que en los hoteles hay personas y tienen la misma categoría que cualquier persona”, reiteró.

“La idea es que no vuelva a pasar, pero vivimos en una isla, es una zona sísmica, y pueden ocurrir contingencias, puede haber accidentes. El tema es tener un protocolo de prioridades para no cometer estos errores y que pasen 48 horas sin revertir esa situación, porque la habían analizado y se habían dado cuenta de que estaban perjudicando a personas”, fustigó.

“Desde el mismo domingo estuvimos reclamando que cambiaran los sectores que estaban afectando, para poder recuperar el gas en los establecimientos. Asumíamos el compromiso de reducir al mínimo el consumo”, dijo de las propuestas que elevaron en vano.

“A partir de ahora empezamos con el análisis de las medidas a tomar por todo esto, para que no volvamos a ser un sector afectado como prioritario, cuando en realidad tendríamos que ser prioritariamente cuidados”, concluyó.

