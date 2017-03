A partir de las 11 de este lunes se abrió el Sobre N° 1 de las tres empresas que se presentaron a la licitación por el servicio de recolección de residuos domiciliarios y barrido y limpieza de la ciudad de Río Grande. El gremio de Camioneros entendió que con la capacidad actual no se podrá cubrir a los nuevos barrios y asimismo reclamó mejores condiciones de trabajo e hizo sentir su presencia reclamando que cualquiera de las empresas que gane respete la dignidad de los trabajadores, no precarice la actividad y brinde condiciones laborales dignas.

Río Grande.- Este lunes en el SUM de la Secretaría de Promoción Social se realizó la apertura del sobre Nº 1 de la licitación para el Servicio de Recolección de Residuos Urbanos, Barrido de Calles y demás Servicios de Higiene Urbana de la ciudad de Río Grande.

Se presentaron tres empresas, Agrotécnica Fueguina, Bodegas y Viñedos Santa Elena de Mendoza y ENTRE de San Nicolás. El sindicato de Camioneros hizo sentir su presencia reclamando que cualquiera de las empresas que gane respete la dignidad de los trabajadores, no precarice la actividad y brinde condiciones laborales dignas.

Tanto Guillermo Vargas, secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros como Sonia Castiglione secretaria de Producción y Ambiente municipal, se refirieron a esta apertura de sobres.

“En principio, el secretario General de Camioneros, el compañero Pedro Velázquez, ha resuelto con los compañeros en actividad, hacer el acompañamiento a esta apertura para hacer sentir de alguna manera la preocupación de los trabajadores. Nosotros entendemos y lo único que esperamos de este pliego licitatorio es que no surja el mismo problema que en el anterior, que no se declare fracasado el llamado y que la empresa que obtenga la licitación nueva genere un amplio margen; le solicitamos al Ejecutivo municipal que esto debe llevar una solución rápida”, entendió Guillermo Vargas.

El dirigente gremial evaluó que “si la empresa Agrotécnica Fueguina continúa con el servicio, debe cambiar mucho el margen de lo que es el esquema de trabajo y en el caso de que venga una nueva empresa se debe tratar de inculcar que los derechos que hemos conseguido con los compañeros no van a estar dentro del marco de negociación y sea la empresa de Mendoza o la de San Nicolás, el tema de la indemnización que le corresponde a los trabajadores”.

Vargas entendió que los tiempos que se llevaron adelante “no son los correctos, se tendría que haber resuelto en el anterior llamado y lamentablemente se ha quedado en el tiempo”.

“Este pliego licitatorio contempla a los nuevos barrios y hoy nosotros no damos abasto y no vamos a permitir la mayor ampliación de sectores como los denominados asentamientos, tiene que haber mayor mano de obra y tiene que estar contemplado en el sistema de trabajo. En el tema de los camiones hemos podido entender de ambos lados que se habla de los mínimos y lo que nosotros debemos hacer saber a los compañeros trabajadores es que el gremio está presente acá para poder preservar la tranquilidad de ellos. Si continúa Agrotécnica Fueguina, seguramente tendrá que hacer muchos cambios en el sistema de trabajo”, cerró Guillermo Vargas.

Vargas manifestó que “no vamos a permitir errores como los que han pasado, donde se ha declarado una licitación ilícita, donde había una empresa (según ellos Santa Elena) donde el segundo sobre prácticamente no se podía presentar”.

Volvió a exponer que “no está en negociación ninguno de los logros obtenidos en los últimos años”, explicó Vargas, y apuntó a los funcionarios del Municipio repitiéndoles que “no vamos a permitir errores”.

En tren de mostrar una posible imparcialidad en el tema, el dirigente aclaró que “si se va Agrotécnica Fueguina, queremos una empresa mejor, no peor, una empresa que tenga conocimiento de cómo hacer el servicio, que no que tenga problemas en otras partes del país”.

En el mismo sentido pidieron saber “como se va a pagar la indemnización de los compañeros en caso de que Agrotécnica pierda la licitación”.

Cabe recordar que desde el Sindicato se tuvo participación activa en la confección de las condiciones de licitación, con el fin de mejorar el servicio y garantizar la situación del personal.

Vargas destacó que actualmente el “servicio es malo y no hay camiones”, dijo, al tiempo que precisó que se necesita “una mayor mano de obra porque no alcanza para hacer el servicio”.

Además aclaró que “hay camiones nuevos y si Agrotécnica llega a perder, lamentablemente esos camiones se los va a tener que llevar”.

Por ultimo reiteró que, “Santa Elena con todas las falencias que tuvo, pasó el primer pliego, cuando era prácticamente obvio que con el segundo sobre debía quedar afuera”.

“La continuidad laboral de los trabajadores está garantizada”, afirmó Castiglione

Con estas palabras, la secretaria de Producción y Ambiente del Municipio Sonia Castiglione, aventó cualquier preocupación de los trabajadores en el marco de la apertura del sobre Nº 1. Adelantó que la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica será el próximo lunes 3 de abril. También remarcó que “en esta instancia se abre la propuesta técnica de trabajo y la documentación legal y contable que respalda a las empresas”.

La secretaria de Producción y Ambiente Sonia Castiglione informó que “en esta instancia se abre la propuesta técnica de trabajo y la documentación legal y contable que respalda a las empresas”.

“Para facilitar y promover la participación de más interesados, establecimos que aquellos que habían comprado pliegos para el primer llamado y no se habían presentado lo pudiesen hacer ahora”, comentó Castiglione a FM Aire Libre.

En este sentido, recordó que las empresas que presentaron ofertas fueron “Agrotécnica Fueguina, Bodegas y Viñedos Santa Elena, y Entre SRL, empresa que ha adquirido el pliego en este nuevo llamado, y se encuentra operando en la ciudad de San Nicolás”.

Asimismo explicó que “terminamos el primer paso de la licitación que es la apertura del sobre Nº 1, que es la que contiene la documentación legal, contable, y la propuesta de trabajo de cada uno de los oferentes, terminamos pasadas las 17 horas de ayer, estábamos trabajando desde la 11de la mañana, fue un trabajo muy arduo, pero muy prolijo y ordenando y llevado muy bien por la comisión que esta oficiando como comisión de preadjudicación, y ahora queda el análisis de todo lo que han presentado”.

Puntualizó que el “análisis no se hace en esta instancia, dado que es mucha la documentación y sería muy engorroso realizar el análisis en el mismo momento, simplemente se deja constancia en el acta de la documentación obrante en cada una de las carpetas, y partir de este martes cada uno de los grupos, tanto la parte legal, como la contable y la técnica, empiezan con el análisis de las ofertas”.

Subrayó que “simultáneamente hay un plazo de tres días en el que las empresas pueden tomar vista de las presentaciones”, dijo, aclarando que “si bien tuvieron una instancia de tomar vista quince minutos antes de la apertura de los sobres cada empresa, de forma de tomar algo que se quiera estudiar un poquito, tienen tres días hábiles administrativos para venir al Municipio y en presencia del personal municipal tomar vista de 9 a 16 horas, es decir tomar vista de lo presentado por las otras empresas”.

“Todos queremos resolver esto para el bienestar de los trabajadores, de los vecinos de la ciudad, y comenzar a trabajar en otras cuestiones”.

Del mismo modo dijo que “después vienen cinco días donde se pueden hacer algún tipo de observaciones, todas por escrito, y fundamentadas, es decir observaciones respecto de lo que una empresa observa de la otra”, dijo, mientras que aclaró que las impugnaciones se realizan cuando “ya se encuentra preadjudicada la oferta, donde hay un plazo perentorio para realizar las impugnaciones, si fuese el caso”, expuso.

En relación a la apertura del sobre Nº 2 con la oferta económica, dijo que será “abierto el lunes 3 de abril porque tenemos tres días para tomar vista, más cinco días para observaciones, nos iríamos al lunes 3 de abril, con lo cual ya estamos a partir de mañana (por hoy) analizando todo para poder hacer los dictámenes de comisión, siendo que todo fue muy normal, siendo también que estuvo la gente del gremio, tanto afuera, como adentro presenciando el acto administrativo, dado que ellos están con sus inquietudes, pero todos queremos resolver esto para el bienestar de los trabajadores, de los vecinos de la ciudad, y comenzar a trabajar en otras cuestiones”.

“No nos sentimos presionados por el gremio de Camioneros”

Consultada si se han sentido presionados por la gente del sindicato de Camioneros, afirmó que “la verdad que no, dado que sus planteos son lógicos, pensando que como sindicato son responsables del cuidado de la fuente de trabajo y demás, con lo cual no es presión para nosotros que se estén manifestando, o que hagan declaraciones en los medios de comunicación porque en realidad los papeles hablan por si solos, las propuestas están en papel, no hay nada que no este registrado, entonces evidentemente hay procesos y pautas administrativas que hay que seguir, y nosotros tenemos la función de defender los intereses de toda la población que tiene que ver con los intereses del Municipio”.

Respecto de la continuidad laboral de las personas, Castiglione aseveró que “el pliego mismo establece que las condiciones son que los trabajadores deben ser absorbidos por la empresa entrante, con lo cual la fuente de trabajo están aseguradas, salvadas, y no amerita discusión porque está establecido en el pliego, aunque uno entiende la inquietud de los trabajadores, es lógica, teniendo en cuenta que se ha prolongado por demás en el tiempo que uno esperaba, pero necesita realizar la cosas de manera prolija, y en el licitación anterior no estaban dadas las condiciones para ninguna de las dos empresas para poder ser adjudicadas, razón por la cual tuvimos que hacer un nuevo llamado”.

Castiglione reiteró que “el intendente Gustavo Melella hizo especial hincapié en este punto y esto fue avalado por el Concejo Deliberante, por lo que no hay motivo de preocupación en este sentido sea quien sea la empresa que se haga cargo del nuevo servicio”, dijo, al tiempo que aseguró que “los nuevos pliegos incluyen nuevas tecnologías, más camiones, recorridos que incluyen los barrios informales de la Margen Sur, distintas frecuencias de barrido y muchas mejoras respecto al servicio actual”.

Finalmente manifestó que “hable con la gente de Camioneros, le comente a las empresas, donde nosotros nos comprometemos a realizar un trabajo ágil, rápido, para tener una resolución cuanto antes de todo esto, siendo que el próximo paso es el lunes 3 de abril, por lo cual esperamos tener todo el proceso resuelto en no más de un mes”, concluyó Castiglione.

