Río Grande.- El Secretario de de Seguridad de la Provincia, Ezequiel Murray, fue entrevistado por el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ), donde confió estar “muy motivado por el fin de año y expectante por el año que se inicia”.

Consultado sobre la cantidad de cargamentos decomisado, aseguró que “esto lo hemos hablado con la Dra. (Rosana) Bertone de darle una centralidad a la lucha contra el narcotráfico que si bien es un delito federal y (por lo tanto) lo maneja la Justicia Federal en conjunto con las fuerzas federales, el trabajo que se puede hacer desde la cartera de Seguridad de la provincia y de nuestra policía, es muy importante, sobre todo en la coordinación y en el trabajo”.

En este sentido refirió que “en la ciudad de Río Grande, que es por ahí donde la cantidad de efectivos de la Policía Federal no son tantos, entonces el trabajo de nuestra policía es vital en apoyo de las investigaciones que realiza la Justicia Federal”.

En relación a los controles en los ingresos provinciales, Murray recordó que apenas asumió la gestión de la gobernadora “nosotros presentamos una nota al Gobierno nacional por el pedido del escáner; siempre tuvimos una buena recepción por parte del Ministerio de Seguridad de que esto hacía falta, pero que lo iban a evaluar; aún no tengo conocimiento si se llamó a licitación para la reparación de los escáneres que estaban en desuso, pero nos han prometido que en el transcurso del año van a enviar un escáner para el Paso Fronterizo de San Sebastián que ahora estaría en Río Gallegos en estos momentos”.

Aseguró que durante el gobierno de Fabiana Ríos “no se hizo la infraestructura necesaria y el escáner, que es portátil, estaba a merced de los elementos y al estar a la intemperie, constantemente se descalibraba”.

En el caso de la incorporación del escáner del Puerto de Ushuaia, que la Gobernadora confirmó que ya está en la provincia, Murray destacó esta incorporación adquirida por la Dirección Provincial de Puertos y que será operado por la Prefectura Naval Ushuaia, que es la fuerza federal que tiene la jurisdicción portuaria.

Sobre las ‘mulas’ (personas que transportan en sus estómagos o anexadas al cuerpo cápsulas o envoltorios de drogas) que ingresan a Tierra del Fuego, el Secretario de Seguridad admitió que “esta es una práctica que ya lleva un tiempo de habitualidad y se han detectado algunos casos, por ejemplo en Ushuaia donde a través de la barrera sanitaria que tiene allí el Gobierno la provincia detectó alimentos sospechosos y que la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) descubrió que esto era cocaína y de allí en más al hacer la requisa personal de las dos mujeres, se encontró también que ellas tenían pegadas al cuerpo también esta misma sustancia”.

Por este motivo, Murray compartió que están analizando instalar un body scanner, que es un equipo que revisa a las personas “para ver si trae drogas dentro de su cuerpo o adosadas desde afuera, en cuestión de segundos”.

“Por lo pronto estamos esperando el envío de los fondos, ya completamos los trámites por 18 camionetas 4×4; esto sería a través de un convenio con la Nación”.

El Secretario de Seguridad reveló que la “en este trabajo conjunto que tenemos con las distintas fuerzas federales incluida la justicia nacional y que tan buenos resultados nos dio, queremos sumar a la Aduana nacional –que ahora tengo entendido no cuenta con perros para detectar drogas- y queremos colaborar con ellos. Nosotros todos los cargamentos (de drogas) que hemos atrapado lo hemos hecho dentro de la ciudad y todos antes han pasado por la Aduana, por eso es vital un trabajo conjunto; justamente el último cargamento de 47 kilos de drogas se utilizó un perro de la Policía de la Provincia”, recalcó.

Precisamente en ese procedimiento quedó involucrado el hijo del Subjefe de la Policía, Carlos Torres, quien automáticamente renunció al cargo. “Valoramos este gesto del Subjefe de resguardar la institución policial al presentar inmediatamente su renuncia, la cual fue también inmediatamente aceptada por la Señora Gobernadora en un hecho donde lo más importante para nosotros fue resguardar la institucionalidad de la Policía de la Provincia para poder seguir trabajando y poder seguir gozando del prestigio que tiene nuestra policía, no solamente dentro, sino también fuera de la provincia ya que nosotros observamos cuando nos reunimos a nivel nacional el alto concepto que tienen las demás provincias y la nación, de ella”.

Asimismo, confirmó que el Comisario Inspector Carlos Rafael Debaz reemplazó a Torres en la Subjefatura policial.

Por otra parte elogió el trabajo de la Policía en materia de seguridad ya que según evaluó, no hubo muchos casos delictivos en estas vacaciones cuando muchos fueguinos se van de vacaciones.

Cambios en Protección Civil

Murray confirmó un ‘enrroque’ en el tablero de la seguridad al asumir el licenciado Horacio Rizzo -venido desde la Vicepresidencia del Puerto- como nuevo Secretario de Protección Civil ocupando el lugar de Néstor González, quien se fue a la Dirección de Puertos. “Agradecemos todo el trabajo que hizo el señor Néstor González, reorganizando todo el área, no solo de Defensa Civil sino también de Transporte y ahora la Gobernadora lo necesita en el Puerto, que es especialidad del Sr. González, y le estamos muy agradecidos por el aporte que hizo a nuestra cartera”.

Preparado para acompañar la lista de diputados nacionales

Ante la consulta de una posible candidatura en la lista de diputados nacionales del PJ, tanto del propio Murray como de Ramiro Caballero, el entrevistado dijo que “primero, soy militante político desde adolescente prácticamente por lo cual si la señora Gobernadora decida que yo sea quien tenga que estar dentro de una lista para competir, estamos preparados, desde siempre militamos y tenemos el compromiso. Pero esto tiene que ver más con una decisión estratégica y global en donde la última palabra la tiene la Gobernadora y nosotros estamos ahí para cumplir la función que ella decida que tengamos que cumplir”.

Murray compartió las mismas críticas de Bertone y Arcando hacia los diputados nacionales del Frente para la Victoria y su falta de acompañamiento al Gobierno provincial. “Creo que los diputados tienen que tener más compromiso con la provincia y sobre todo con la gestión provincial, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo y como dice la Gobernador y también lo sostengo cuando puedo, no pertenecemos al partido del Gobierno nacional ni mucho menos, pero nosotros, en pos de la provincia, trabajamos en conjunto y en equipo y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados, más allá de que en algunos temas no coincidimos y también así se lo hacemos saber, pero siempre buscamos el bien común, tanto para la provincia como para la nación”, cerró Ezequiel Murray.

