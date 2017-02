El Establecimiento ‘La Antena’ de crianza de cerdos es un emprendimiento modelo de dos productores fueguinos, Claudio Disavia y Pedro López, que a pulmón lograron en menos de tres años tener alrededor de 700 animales en un ámbito encomiable de higiene y seguridad sanitaria y con alimentos traídos desde el continente. Solo pueden producir a un quinto de la escala potencial por falta de maquinaria faenadora en el Matadero Municipal. Asimismo, contar con un laboratorio de inseminación artificial les permitiría mejorar sensiblemente la producción. Estiman que de darse estas condiciones, faenarían unos 1.800 animales al año, equivalentes a 135 toneladas de carne.

Río Grande.- En diálogo con Radio Universidad (93.5 MHZ). Los productores Pedro López y Claudio Disavia se refirieron a la producción de carne de cerdo de primera calidad en el Establecimiento ‘La Antena’, a 20 kilómetros del paraje homónimo.

Río Grande consumía tocino de Bariloche, Chile y Dinamarca pero este establecimiento comienza a ganar mercado interno compitiendo con carne magra, que es preferida por el paladar fueguino al tocino importando.

“Comenzamos con cinco madres y con unas quince lechonas a las que tuvimos que esperar casi ocho meses para que comiencen a producir. De las primeras había tres preñadas y tuvimos veintiocho crías de las que dejamos las madres y hoy tenemos 127 madres”, detalló Claudio Disavia.

Uno de los padrillos de ‘terminación’ fue adquirido en La Misión y luego consiguieron otro pero para abuelos, “después tuvimos de los nuestros así que hoy quedaron siete padrillos; después, al año y medio, hicimos inseminación con semen traído de Neuquén, de un centro especializado de inseminación de esa localidad y de ahí dejamos veintisiete madres y diez padrillos”, relató el productor.

Consultado sobre el proceso de producción, Disavia precisó que “el tiempo de gestación son 114 días; es decir, tres meses, tres semanas y tres días. El lechón nace con un promedio de un kilo 400 gramos y cada chancha produce unos nueve lechones por destete y tienen dos pariciones al año”.

Reclamo por el Matadero Municipal

Confió que “ahora estamos un poco restringidos porque no nos podemos largar porque no hay capacidad de faena y por ello no podemos estar a pleno con la producción –lamentó- y si promediamos las pariciones tenemos un promedio de 1.500 lechones al año; nosotros los faenamos entre cinco y seis meses, cuando llegan a los cien kilos al capón”.

Agregó que “se tiene que sacar el lote completo porque tiene que entrar el otro. Nos faenan diez a la semana y nosotros necesitaríamos faenar entre 30 y 50 a la semana para estar a tono con una producción sustentable. La Misión hace todo lo que puede, pero es un matarife privado, creo que depende de provincia, y en el caso del Matadero Municipal le faltaría la maquinaria para faenar cerdos y que son la ‘peladora’, la escaldadora, pero después, el lugar físico lo tiene y tiene también personal, lo que le faltaría es la maquinaria y las decisiones políticas”.

Evaluó que “nosotros también estaríamos en condiciones de armar nuestro propio matarife; de hecho hemos podido armar todo esto sin ayuda de nadie, a pulmón; pero para armar nuestro propio matarife, se nos pone más pesado el tema”.

Refirió que vino un empresario de San Luís a ofrecer toda la maquinaria para faenar cerdo. “Lo trajo la Municipalidad e hizo un relevamiento en el Matadero Municipal y quedó en que lo iban a llamar, pero hasta ahora ahí quedó la cosa”.

“Para nosotros nos sería mucho más fácil que el Matadero Municipal tenga todo este equipamiento que nosotros armar nuestro propio matarife y además sería mucho mejor por el control bromatológico y fitosanitario de las faenas en las chacras evitando también las faenas clandestinas”, entendió el productor.

Pedro López, por su parte, detalló que el criadero tiene un sistema de decantación. "Vamos sumando madres y por lo tanto lechones y se precisa más espacio para la recría; de la recría pasan al engorde y cuando sacamos un lote de 60 animales de la recría con 30 a 35 kilos y en la zona del engorde ya tienen más de 60 kilos y por lo tanto se necesita más espacio porque es otra etapa", explicó el entrevistado.

Asimismo, entendió que “llevar un cerdo hasta La Misión Salesiana tiene un costo, en cambio teniendo la maquinaria en el Matadero Municipal –que está al lado de las chacras- ese costo se reduce y la Municipalidad tendría un mejor control”.

Dio cuenta que faenar un cerdo en La Misión Salesiana cuesta 430 pesos y que salvo para las fiestas, no es rentable producir lechones. “El mercado ideal es para cien kilos, que es lo que estamos trabajando, aparte al vecino le cobran una fortuna el lechón”.

“La carne de cerdo es mucho más barata que la de vacuno de la zona y está casi a la par que la del cordero; sería bueno que la gente se acostumbre al cerdo, nosotros lo faenamos con seis meses, carne muy tierna ya que nosotros los producimos con alimentos traídos desde Buenos Aires, desde Trenque Lauquen con base a cereales, lo que es Biofarma para los lechones los producen en Córdoba. Todo esto lo traemos por camión y por contenedores en barcos”, reveló Disavia.

El establecimiento se está ampliando porque la producción aumenta, actualmente tienen unos dos mil metros cubiertos. “Vamos sumando madres y por lo tanto lechones y se precisa más espacio para la recría; de la recría pasan al engorde y cuando sacamos un lote de 60 animales de la recría con 30 a 35 kilos y en la zona del engorde ya tienen más de 60 kilos y por lo tanto se necesita más espacio porque es otra etapa”, explicó el entrevistado.

El lugar no cuenta con gas natural y se alimenta con zeppelines y la electricidad es producida por generadores propios.

La importancia de contar con un laboratorio en la provincia

Las madres tienen un promedio de cría rentable de unos cinco a seis años donde pueden producir unos 150 lechones en promedio. “Después depende porque cuando tienen muchas crías, a medida que pasan los años la cantidad de lechones van disminuyendo y también la leche se va empobreciendo. De todos modos ya se ofrecen en el mercado madres longevas –de ocho a nueve años- en donde no se tiene tanta reposición y hay unas líneas bárbaras de madres pero acá se nos hace muy difícil el tema de inseminación porque es semen fresco. Traerlo tiene muy poquitos días de duración”.

Disavia destacó la importancia de tener un laboratorio en la provincia. “Sería muy bueno; el tema de la inseminación (artificial) es mucho más fácil que el manejo con padrillos porque con solo dos de ellos se abastecería todo este criadero, si viene un laboratorio acá”.

Como proyectos en este 2017 tienen planeado traer más semen de afuera de la provincia. “El veterinario nos dijo que podíamos traer una raza de Brasil, madres y padrillos que llegarían este mes o en marzo a Neuquén donde harían la cuarentena y nos anotaríamos para ver si podemos traer algunas madres para poder ir cambiando la sangre”, dijo el productor originario de la campiña bonaerense, quien fue 25 años camionero y fueguino por adopción desde 1992.

Un esfuerzo compartido

Pedro López, por su parte, detalló que el criadero tiene un sistema de decantación. “La parte sólida (de las excreciones) queda en la primera pileta y en la segunda pasa el agua y con una bomba fertilizamos el potrero y cuando la parte sólida se seca, también lo diseminamos en el potrero como abono fertilizante para el pasto de las vacas”.

La idea de producir carne de cerdo en Tierra del Fuego por parte de estos productores comenzó el 3 de diciembre de 2013, “ya vamos por el tercer año y comenzamos con cinco lechonas y un día lo llamé a Claudio porque a él le gustaba el cerdo en cambio a mi no me gustaba mucho; pero sí tenía muchos pedidos porque yo abastecía a los supermercados con carne vacuna, pero siempre me pedían cerdo, entonces le dije a Claudio que si quería criar cerdos ‘yo pongo las instalaciones y venite’, así que el 3 de diciembre de 2013 vino y nunca más se fue”, recordó López.

Precisó que de esas cinco lechonas “hoy tenemos 120 madres y más de 500 lechones que salen para la venta” y además explicó que “lo que nosotros tratamos de producir, más que tocino es la carne magra, porque a la gente lo que más le gusta es la carne de cerdo más que el tocino y además el tocino se produce a partir de animales viejos y nosotros no criamos animales viejos, salvo las chanchas, pero las que tenemos no tienen más de tres año de vida y vendemos chancho no más de 80 kilos”.

Asimismo, Pedro López reveló que “un kilo de cerdo se produce más rápido que un kilo de vaca y tiene que ser así, además necesitamos producir mucho para que la gente, en principio pueda probar lo que no probó y que vea qué calidad de carne está consumiendo, además cambió la mesa de los fueguinos, agregado a que es 50 pesos más barato entre corte y corte comparado con el novillo”.

Aseguró que para garantizar la producción “es fundamental tener un matadero y si no lo hace el Estado, tendremos que ver nosotros cómo afrontamos un gasto semejante porque no sabemos de mataderos, sabemos de producción. El matadero, con sus respectivas normas sanitarias, las tendría que brindar el Estado, no nosotros”.

López aseguró que “nunca recibimos la visita de funcionario alguno, nosotros lo hacemos por nuestros propios medios, no tenemos crédito, no debemos dinero”. No tienen electricidad de red, pero la generan y también utilizan gas envasado para la calefacción.

