El ministro de Industria Ramiro Caballero señaló que “la mayoría de las empresas está de vacaciones y finalizaron contratos a fines de noviembre y la primera semana de diciembre, por eso es menor, pero es habitual”, afirmó respecto de la merma el último mes de cada año. Además remarcó que “en 2016 el nivel máximo de empleo llegó a 13.100 y el promedio fueron 12.400, es el promedio que uno pretende para el año que viene”.

Río Grande.- Por Radio Nacional Ushuaia, el ministro de Industria Ramiro Caballero se refirió al comportamiento del empleo en la industria a lo largo de este año y la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron.

Al especto mantuvo que “tenemos un promedio cerrado a la tercer semana de diciembre con el 10,5% menos del promedio de 2015, donde en el informe de la semana pasada, que se cerró el martes cuando han finalizado muchos contratos, hay 10.500 trabajadores.

En 2016 el nivel máximo de empleo “llegó a 13.100 y el promedio fueron 12.400. Es el promedio que uno pretende para el año que viene, y en 2015 el promedio fue de 13.600 trabajadores ocupados”, recordó.

Consultado sobre la información que manejan sobre IFSA, que según la UOM cierra definitivamente sus puertas, y según la empresa entraron en el período de vacaciones, dijo que “la empresa había estipulado que la última producción era el 22 de diciembre. En este tiempo empezó a ofrecer el retiro voluntario de los trabajadores y a la fecha hay alrededor de 50 trabajadores que se han acogido”.

Aseguró que “no se ha girado el despido de ningún trabajador, más allá de los acuerdos que tuvo con algunos de ellos, y ha tenido conciliación obligatoria antes de ayer y ayer también. Es muy difícil la situación de la compañía porque, con la apertura de importaciones, no van a poder ser competitivos ni seguir fabricando, pero nosotros seguimos tratando de mejorar las condiciones para no perder ningún producto”.

Agregó que “la empresa ha dado una comunicación clara de que no puede empezar a producir en estas condiciones y no tiene intención de fabricar en 2017. No ha despedido a los trabajadores y está en conciliación obligatoria. En enero y principios de febrero se tendrá que definir y, si hay insumos en planta, algo podrá fabricarse. Veremos a qué solución se puede llegar y cómo contener a los trabajadores”.

Como paliativo, se apelará a un programa nacional. “Hemos solicitado que la compañía se registre en un programa del Ministerio de Producción de la Nación. La empresa se ha registrado y el programa es muy reciente, todavía no se ha hecho efectivo para ningún trabajador. Espero que se pueda resolver esta semana o en enero, para que se haga efectivo en febrero. Hay un aporte por seis meses para los trabajadores que quedan sin continuidad laboral y aquellas empresas que puedan incorporar a los trabajadores registrados en este programa reciben un aporte por nueve meses para compensar el nuevo empleo que ha surgido”, explicó del funcionamiento.

En cuanto a la empresa BGH, que cayó del ranking nacional de venta de celulares, dijo que “tiene previsto iniciar su producción la primera semana de febrero en los términos normales para esos meses. Pero es una empresa que no solamente tiene celulares sino que es fuerte en televisión y es emblemático para la provincia. Creo que se va a poder acomodar la compañía para la primera semana de febrero, con producciones de sus productos más ricos. El televisor es un producto que sigue saliendo, la gente lo sigue consumiendo y ha mejorado en números importantes en el mercado en cuanto al precio”, destacó.

“Desde el Ministerio de Industria de la provincia estamos elevando a la Nación los precios de referencia, que son los valores que podrían surgir del componente de producción en la provincia”, apuntó Caballero.

Se le preguntó si hay una negociación avanzada con las empresas radicadas para sostener niveles de empleo similares a 2016 el año próximo, para lo cual manifestó que “hemos hablado con todas las empresas de la provincia para ver de qué manera podemos sostener el empleo. El personal efectivo está garantizado y nos preocupa ver cómo mejora el consumo en la Argentina para reactivar el ingreso de personal en febrero y marzo. Pedimos el mayor esfuerzo para contener el nivel de empleo”, afirmó.

Respecto de la posibilidad de una contraprestación fiscal o incentivos para que esto se pueda lograr, aclaró que “no hemos trabajado en ese sentido al menos desde mi área. Puede surgir ese tipo de ideas pero de mi parte no lo he trabajado. He trabajado en que no se toquen los ingresos brutos y no haya ningún cambio abrupto, porque hay que generar certidumbre”, dijo.

Como salida a la industria insistió en que “hay que incentivar, diversificar. En el caso de las automotrices puede ser a largo plazo, pero a corto plazo tratamos de incrementar los niveles de producción en módulos de encendido de vehículos y en la parte de autorradios. Pretendemos que esos volúmenes empiecen a crecer y recuperar lo que se perdió este tiempo. A corto plazo queremos mejorar esas producciones y a mediano y largo plazo trabajar con autopartismo”, concluyó.