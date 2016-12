El legislador del MPF Damián Löffler pidió “responsabilidad” a sus pares, tanto opositores como oficialistas, al votar herramientas que reclama el Ejecutivo, porque luego no hay posibilidad de dar marcha atrás. El bloque no acompañó la ley 1075, que habilita al gobierno a percibir el impuesto inmobiliario, y advirtió oportunamente lo que iba a ocurrir. Aun si se unieran los bloques de oposición para reformar la ley y “uno o dos oficialistas, la gobernadora lo va a vetar y nunca vamos a tener los dos tercios”, sentenció.

Río Grande.- El legislador Damián Löffler visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 luego de la reunión de comisión 2 convocada ayer, con la presencia de los intendentes y concejales de ambas ciudades, legisladores provinciales y el vicegobernador Arcando.

Hubo un fuerte cruce entre el presidente de la Cámara y los intendentes de Ushuaia y Río Grande, en particular el intendente Walter Vuoto, aunque en el balance de Löffler “siempre es positiva una reunión, porque de eso se trata la actividad política. No es un hecho común pero debería ser repetido y lo que uno reclama desde la Legislatura es la falta de diálogo”, señaló.

“Deberíamos hacernos tiempo para conversar como se hizo, con respeto, salvo la discusión acalorada del final. Se compartieron chicanas al repasar las posiciones de los distintos actores en cada uno de los momentos de la historia de la democracia fueguina. Es entretenido y no deja de poner un condimento particular propio de la política, mientras que se haga con respeto”, sostuvo.

La postura de Löffler y el resto del bloque del MPF era conocida, porque no acompañaron la ley 1075, que habilita al gobierno a cobrar el impuesto inmobiliario; y el legislador se ocupó de recordar las advertencias que realizaron en su momento.

En principio ratificó su defensa de la autonomía municipal, histórica para el MPF, dado que “tenemos una Constitución nuestra, del año ’91, que es de primer nivel. Antes de la reforma del ’94 ya preveía el principio de autonomía municipal, financiera, económica, política”, remarcó.

Para el legislador no hay justificativo para avanzar contra los fondos municipales. “Una de las cosas que le recriminé a Myriam Martínez, con quien discutimos acaloradamente pero con respeto, es que no me pueden decir hoy que se dieron cuenta el 10 de diciembre que la provincia está en crisis. Desde que la conozco, la carga de salarios que tiene la provincia es la misma y la situación del IPAUSS no es nueva. No se pueden haber dado cuenta cuando asumieron. El gobierno tuvo seis meses de transición para tomar acabado conocimiento de cuál era la situación de la provincia. Son equivocaciones de distintas gestiones políticas y tenemos que trabajar para resolver los problemas para adelante”, planteó.

Oposición con aviso

“El MPF ha sido muy claro con las autonomías municipales, y lo que está pasando hoy con la ley 1075 lo advertimos cuando se votó en el mes de enero. Lo dijimos por distintos canales”, repasó Löffler.

“En ese momento los intendentes y el gobierno estaban juntos, pero nosotros les dijimos lo que estaba pasando, cuál era la estrategia del gobierno y por qué sancionó la ley 1075, que el MPF no acompañó: la ley 1075 le planteaba a concejales e intendentes suscribir un convenio, y parte del incremento que se iba a dar en el impuesto inmobiliario iba a ser para los municipios, y otra parte para el gobierno de la provincia. La realidad es que le iban a meter la mano en el bolsillo a la gente”, expuso.

“Los que votaron la 1075 lo que estaban diciendo al pueblo de Tierra del Fuego es que iban a aumentar el impuesto inmobiliario, una parte se la iba a quedar el gobierno y otra los municipios; pero la realidad de fondo es que hay una avanzada directa del gobierno de la provincia para quedarse con el inmobiliario el año que viene o el próximo. Y es el primer paso antes del automotor”, aseveró.

Dio cuenta del enorme impacto, en caso de que la justicia falle a favor del gobierno, en las arcas municipales. “El 20% de los recursos es lo que le representa a Ushuaia el impuesto inmobiliario”, aseguró el mopofista.

Y puso sobre la mesa el doble discurso de la gobernadora, porque “el otro día estaba enojada con el proyecto de Massa de Ganancias, porque la provincia iba a perder recursos. En Tierra del Fuego el FPV le impuso el impuesto a las ganancias a los trabajadores del petróleo, por decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández, y no escuché a la gobernadora, que era senadora, defender a los trabajadores del petróleo y oponerse al levantamiento de los beneficios de la 19640 a las petroleras. Ahora se quejaba porque esto iba a afectar a los recursos provinciales y hoy está haciendo lo mismo con los municipios, que tienen mayor demanda de servicios y son los que más cerca están del vecino”, sostuvo.

Indicó que en la reunión de ayer “el intendente Vuoto fue absolutamente claro: el gobierno de la provincia no sólo les quiere sacar el impuesto inmobiliario, sino que les debe 300 millones de pesos a los municipios. A cada uno le deben 140 millones más o menos y deben ser cien cuadras de pavimento”, estimó.

Poder ilimitado

El legislador Löffler puso énfasis en la responsabilidad que implica tener mayoría propia en la Legislatura, antes de tomar una decisión como votar la ley 1075, en un mensaje al bloque radical que acompañó y a los propios oficialistas. Por tres millones de deuda con el municipio de Río Grande destituyeron a Jorge Colazo mediante un juicio político que en este contexto es impensado: “Esto es parte del poder que tiene el gobierno en la Legislatura, que se lo dio la gente. No es que la gobernadora dijo que querían ocho legisladores, sino que ganaron por la confianza de la gente. Pero esto les debería generar más responsabilidad y más cuidado. Es la primera vez que pasa esto en la provincia de Tierra del Fuego, y exige más responsabilidad”, subrayó.

“Todo esto lo debimos discutir un mes antes de votar la ley 1075, que se aprobó el 8 de enero, sin discusión ni participación de concejales ni intendentes. Los que somos oposición tenemos que tratar de balancear el poderío legislativo que tienen. Cuando uno le da herramientas al gobierno, tiene que saber que no tiene ninguna posibilidad de corregirlas ni quitárselas. Los legisladores del oficialismo también le pueden dar herramientas al Ejecutivo y el día de mañana pueden evaluar que no son convenientes, o que se las dieron y las usaron para otra cosa”, argumentó.

Lamentablemente no habría remedio ahora, aunque los intendentes busquen una reforma a la ley: “No hay posibilidad de quitarle esta herramienta al gobierno –dijo Löffler-. Si vota la oposición con uno o dos más legisladores del oficialismo, la gobernadora lo va a vetar y nunca vamos a tener los dos tercios. Por eso hay que cuidar muchísimo esto y pensar mucho las herramientas que se dan”, insistió.

Explicó que también por esta razón “este año le dijimos que no a las leyes de emergencia, porque tienen que gobernar y cumplir las leyes. Y ya tuvieron un año para contratar de una manera más laxa a lo que establece la ley”.

También se opusieron al endeudamiento ampliado a 200 millones de dólares. “No le votamos el presupuesto a la gobernadora porque, si va a usar los 150 millones que aprobamos en el presupuesto anterior, estos 200 millones los tiene que dejar supeditados a no hacer efectiva la autorización que ya está. Además planteamos en un dictamen de minoría que se deje de descontar el fondo solidario. Y no votamos la ley especial para salir a emitir títulos públicos, porque entendemos que el plan de obras que propone el gobierno para tomar tres mil millones de endeudamiento, no es obra pública que le va a generar a Tierra del Fuego herramientas económicas para generar nuevos nichos comerciales, ni ampliar la matriz económica”, dijo.

A modo de ejemplo, planteó que hay “un problema gravísimo en Tolhuin con la salud y están tomando parte de los tres mil millones para un microestadio en Río Grande, cuando no hay un hospital en Tolhuin ni una sala de atención en margen sur a la altura de la población que vive ahí. No estamos de acuerdo con las prioridades, y el gobierno se enoja”, cuestionó.

Anuncios sin obras

Respecto de la fibra óptica por 400 millones de pesos –obra incluida en el endeudamiento- fue un anuncio de ARSAT. “Lo anunció la gobernadora, que ponía la fibra óptica. Hicieron miles de anuncios y no movieron una carretilla. Me canso de leer tapas de diarios con anuncios y la verdad es que en un año no se ha movido una carretilla en Tierra del Fuego”, fustigó Löffler.

Consideró que “uno de los graves problemas que tiene el gobierno es que viven enojados. Tienen ocho legisladores, tienen que escuchar a todas las partes, permitirnos colaborar. Nosotros les dijimos que no íbamos a votar estas leyes pero hicimos aportes, hicimos sugerencias al Ministro de Economía para que saque la mejor herramienta, aunque no estemos de acuerdo. Pero el gobierno se enoja en vez de escuchar. Por lo menos que escuche y recoja lo que le sirve, porque tiene la posibilidad de hacerlo. La gente le dio la cantidad de legisladores para hacer lo que quiere, y tiene la posibilidad de escuchar y no enojarse”, remarcó.

“Hay que reconocer que la gobernadora es una persona que trabaja muchísimo, pero le daría un consejo: que escuche al gobernador Das Neves, que dice que él no hace anuncios, que él inaugura obras. Esto deberíamos copiar todos los dirigentes políticos: no hacer el anuncio, ni sacarse la foto cuando van a Buenos Aires, cuando les dan el cheque, cuando acreditan la plata, cuando adjudican la obra, cuando licitan, mientras que en Tierra del Fuego no se movió una carretilla. En el medio hubo tres o cuatro mil puestos de trabajo menos, 44% de inflación, descuento del fondo solidario, no hubo discusión salarial, el presupuesto no prevé discusión salarial para el año que viene, se jactan de que pagan al día al IPAUSS y pagan con el fondo solidario”, enumeró.

Fondo para aportes

La aspiración de Löffler es que cesen los descuentos a los trabajadores, aunque no prosperó por la postura de la mayoría en la última sesión del año. No sólo lo considera injusto sino que no se aplica al fin para el cual fue creado, indicó: “Supuestamente el IPAUSS se iba a fondear por esta vía, también con las ganancias del banco Tierra del Fuego, con lo que venía del ANSES, y la verdad que el gobierno hoy está pagando los aportes y contribuciones del mes con el fondo solidario”, aseveró.

“El fondo solidario ni siquiera está cancelando deuda vieja del gobierno con el IPAUSS”, dijo Löffler.

Balance 2016

Finalmente como balance del año, expresó que “a Tierra del Fuego le ha ido un poquito peor que al resto del país y el gobierno nacional tiene una mirada que nos preocupa”.

De parte del gobierno fueguino, entiende que “en vez de convocar a la reforma política, debería convocar a todos los sectores políticos, empresariales y sindicales a discutir a Buenos Aires todas las cosas que son importantes para Tierra del Fuego”.

“Uno escucha a la gobernadora decir que tenemos que ver cómo a partir del 2023 cambiamos la matriz económica de Tierra del Fuego, y me preocupa muchísimo. Eso lo puede decir uno hablando con el vecino, pero no la gobernadora, que tiene que ir con todos los partidos políticos a patear todos los escritorios de Buenos Aires”, enfatizó.

También se deberá plantear la parte que le compete a la Nación en la falta de competitividad: “Argentina es cara, en los autos, en la ropa, porque los impuestos son caros y el acceso al crédito es carísimo; y la logística es más cara que traer insumos de China. Hay que discutir qué cosas tenemos que corregir nosotros y qué cosas el estado nacional, porque no es responsabilidad de la provincia el costo de la logística”, concluyó.