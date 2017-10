El secretario gremial del sindicato de Petroleros Jerárquicos, Moisés Solorza, consideró que se siguen perdiendo oportunidades de resolver problemas de fondo con cada renegociación de contratos petroleros. Sostuvo que el ingreso de fondos anunciado es real, pero no se abre la participación para incluir inversiones que agreguen valor, o la prioridad de abastecimiento a los vecinos, como tampoco el tendido de servicios dentro del capítulo de responsabilidad social empresaria. Lamentó que con las mismas figuras se van a obtener los mismos resultados, apuntando contra Omar Nogar, actual secretario de hidrocarburos y ex funcionario de Fabiana Ríos.

Río Grande.- El secretario gremial del sindicato de Petroleros Jerárquicos, Moisés Solorza, opinó por Radio Universidad 93.5 sobre la firma del convenio entre el gobierno provincial y el consorcio petrolero conformado por Total-Wintershall-Panamerican Sur, para la extensión del contrato por diez años en la Cuenta Marina Austral, que sería ratificado por la Legislatura en el mes de noviembre.

Entre los puntos que el gobierno destacó, se mencionó la obligación de incorporar el 75% de mano de obra local, directa e indirecta, estimando un total de 1.260 puestos de trabajo a generarse en los próximos diez años.

“Se han dado cifras realmente impactantes y en el ámbito petrolero son significativas al momento de ver las inversiones que hoy tiene cada sector. Pero yo soy bastante crítico de este tipo de renegociaciones porque creo que, una vez más, independientemente de los números que están, no resuelven los temas de fondo de los fueguinos, que son realmente graves”, afirmó.

Marcó algunos puntos que fueron parte de los anuncios como logros de la renegociación y en realidad hace años están plasmados por ley. “El dinero que se toma en concepto de canon por el aumento del 12 al 15% no es un logro del gobierno, porque está escrito por ley. En todo caso, está muy bien que se cumpla la ley. Por otro lado, se anuncia que el 75% de los trabajadores debe ser fueguino, y hay una ley desde el año 2003, la Nro. 610 que lo establece y esa ley está muy lejos de cumplirse”, manifestó.

Lo cierto es que esta ley establece la obligatoriedad en su artículo 4° de tomar mano de obra fueguina, argentina, con dos años de residencia mínima en la provincia, y en la actualidad la mayoría de los trabajadores son del continente.

“Esa situación no ha cambiado, tampoco se cumple la ley 916 del compre fueguino”, agregó, preguntándose “dónde están los balances de todas las empresas fueguinas, metalmecánicas, pymes, que tienen mano de obra y se han beneficiado con cada uno de los contratos petroleros”, respecto de la mano de obra indirecta que también está comprendida.

“Estamos hablando de miles de millones de dólares y esta ciudad está lejos de ser Dubai, con los problemas estructurales que tenemos”, señaló, dado que son sueldos que no se vuelcan a la economía local.

“Es cierto que vamos a recibir fondos en concepto de canon, de responsabilidad social empresaria, por aumento de regalías, pero se siguen dilapidando oportunidades, como hacer responsables a todas las empresas petroleras que se llevan los recursos naturales, para que tengan prioridad los vecinos de Tierra del Fuego, y se pueda saldar la deuda social que tenemos”, planteó.

“En la negociación sobre la responsabilidad social empresaria, la discusión la deben dar los municipios. Nosotros propusimos desde la renegociación con YSUR que la prioridad de abastecimiento la tengan los fueguinos. Muchas veces la crítica se toma como una cuestión personal, pero esta situación tiene nombre y apellido: el secretario Omar Nogar está desde la gestión anterior y la política energética no existe, no ha tenido una política clara para resolver estos problemas, de lo contrario hubiera dado prioridad de abastecimiento a los vecinos, con obras complementarias para resolver el problema de los servicios, y eso no está en ninguno de los contratos petroleros”, cuestionó.

“Aparte de los millones de dólares que se han anunciado, y vienen muy bien para la economía de la provincia, si hubiera una ley de hidrocarburos, que no tenemos, parte de las utilidades de las petroleras se podrían reinvertir en un polo energético en la zona norte”, sostuvo.

Recordó que existe la posibilidad de “inversiones público-privadas donde las petroleras se pueden asociar con el estado para resolver estas situaciones, y las propias provincias pueden tener una empresa de energía, de transporte, de industrialización, fomentando por sobre todo el arraigo”.

“Cada una de las concesiones de área es copiar y pegar, y nos ha llevado a la situación actual. Se está repitiendo el mismo esquema del gobierno de Fabiana Ríos, hasta con los mismos funcionarios, y los resultados no van a ser distintos, si siguen siendo siempre los mismos”, advirtió.

“Hay que comprometer a las empresas extranjeras que están operando en la provincia, si no, desde qué lugar vamos a defender nuestra soberanía energética si nuestro pueblo está cada vez más carente de lo básico para vivir. Si somos capaces de fomentar el arraigo solucionando problemas estructurales de fondo, se empieza a solucionar gran parte del problema, pero se siguen concesionando áreas mirando solamente el valor monetario, y no se apunta a la diversificación energética productiva en la zona norte. Cada vez va a ser más difícil, porque nuestras áreas van a seguir siendo explotadas intensivamente y es un recurso no renovable. En cada renegociación que se pierden estas oportunidades, se condicionan las generaciones futuras”, expresó el dirigente.

Como corolario, mencionó que “nuestros jóvenes no tienen carreras apropiadas en la zona norte para estudiar la cuestión energética, agregarle valor y fomentar políticas públicas, y tienen que migrar de nuestra provincia a estudiar carreras de otra naturaleza. La provincia debe crecer en función de los recursos que tenemos, sin deber plata, sin tener que pedir prestado al extranjero ni andar mendigando en Casa de Gobierno para que nos bajen las tarifas. No vamos a solucionar estos problemas con el hermetismo y la mezquindad con que se están manejando a la hora de renegociar los contratos con las petroleras, porque no se le da participación a nadie. Después nos enteramos por los medios que se firmó la extensión del contrato. Con la CA-12 va a pasar lo mismo, y la van a licitar con la misma lógica”, adelantó.

“Hay que replantearse las cosas, porque traemos artistas en épocas de campaña mientras tenemos vecinos endeudados para poner el zeppelin cuando tendrían que tener el gas de red, y en los contratos se le debería exigir esto a las petroleras. Pero es simplemente una caja para manotear cada vez que hay que pagar aguinaldo y sueldos, y además se endeuda a la provincia en 200 millones de dólares sin saber qué hacer con eso”, concluyó Solorza.

Comentarios

Comentarios