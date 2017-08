El intendente Gustavo Melella valoró la posibilidad de trabajar con distintas áreas del gobierno nacional que dejan de lado la ideología para emprender tareas conjuntas. Aclaró que no ocurre en todos los casos, y también encuentra puertas cerradas. Espera que de parte de la gobernadora Rosana Bertone se logre comprender también que se puede trabajar con quien piensa diferente y confía en recomponer la relación institucional. Respecto de las elecciones, se mostró satisfecho por el triunfo de su espacio.

Río Grande.- El intendente Gustavo Melella fue consultado ayer por FM Del Pueblo sobre la posibilidad de trabajar con Nación, siendo un municipio opositor al gobierno central. “Hay diferentes tipos de relación con el gobierno nacional -dijo-. Con algunos espacios hay puertas cerradas porque tienen una mirada netamente política, pero con otros no y, más allá de las diferencias ideológicas, podemos trabajar. Se abren puertas y reconocen que el municipio tiene una gran fuerza técnica”, afirmó.

“Hace muy poco participamos de un congreso sobre el tema viviendas y felicitaron a los equipos técnicos del municipio por todo lo que se había generado y los proyectos presentados. Lo mismo ocurre en el área de salud, de innovación. Hay sectores del gobierno nacional que entienden que nuestro municipio trabaja seriamente y nos acompañan. Con Tito Stefani hemos tenido diferencias y alguna disputa pública, pero también nos acompaña en alguna gestión. Seguramente esta semana nos vamos a reunir para trabajar en algunos proyectos que presentó la municipalidad. Lo mismo pasa con el diputado Gastón Roma, que nos ha abierto muchas puertas en el Ministerio de Agricultura, de Producción, con proyectos que el municipio lleva adelante”, resaltó.

“Uno puede tener diferencias, pero tiene que aprender a trabajar con el que piensa distinto, sin poner palos en la rueda. Yo voy a seguir siendo crítico del gobierno nacional pero, mientras se trate del bien común y de que estemos mejor, hay que trabajar con todos y para todos”, planteó.

Esperando a Bertone

En cuanto a la relación con el gobierno de la provincia, luego de formar parte de un mismo espacio y sin las diferencias ideológicas que lo separan del macrismo, lamentó que no se haya logrado un acercamiento. La convocatoria a los intendentes prometida por la mandataria el 1 de marzo en el discurso de apertura nunca se concretó, pero Melella no pierde la esperanza.

“La buena relación debe existir y hay que construirla en cualquier momento”, dijo, sin que haya que postergar el acercamiento hasta que concluya el proceso electoral.

“Como intendente tengo la obligación de construir una buena relación con la gobernadora, sea hoy, mañana o pasado, pero se tiene que dar. Lo mismo ella con nosotros, porque uno no puede supeditar estas cuestiones a tiempos electorales, porque termina octubre y después viene otra cosa. Hay que trabajar permanentemente en esto”, remarcó.

APYMEMA y las tierras

Por otra parte, se le preguntó sobre la situación de las tierras de APYMEMA, ante quejas de productores hacia el Municipio, a quien acusan de pretender quedarse con esos predios. “Desde que era Secretario de la Producción me tocó abordar el tema de APYMEMA y fuimos claros: al que produce, la municipalidad lo acompaña; al que no produce y especula, la municipalidad no lo acompaña. La asociación APYMEMA ya no tiene más que ver con los terrenos -aclaró-, porque hoy se trabaja directamente con cada productor. Si un productor quiere trabajar en serio, las puertas de la municipalidad están abiertas. Ahora, para hacer política o campaña, que vayan al Concejo o al gobierno de la provincia; y si quieren producir, que vengan al municipio”, sentenció.

Triunfo electoral

Por último se refirió al resultado de las PASO en la provincia y dijo que “como espacio estamos felices por haber triunfado. Se ha hecho una muy buena elección y hay que trabajar mucho más todavía, con humildad, con sencillez, en un contexto de mucha indiferencia y malestar social. Martín Pérez con todo su equipo ha hecho un muy buen trabajo, también Tito Stefani hizo una muy buena elección, que se fue orientando a estos dos sectores. Federico Sciurano con Miriam Boyadjián también son personas de mucho peso, con mucha historia, mucha fuerza política. Hay que esperar a octubre y, cuando venga el tiempo electoral, habrá que trabajar. En nuestro caso es muy positiva la elección y haber ganado en esta primera etapa”.

“Hoy nuestra máxima preocupación pasa por la gestión, por acompañar la generación de empleo. La obra pública que estamos largando la proyectamos con la mayor cantidad de mano de obra, porque la construcción contiene mucho. Hace poco acreditamos los fondos para la empresa que va a poner nuevamente en funcionamiento a Foxman, lo cual es una alegría, porque desde la línea de créditos municipales se está acompañando la reactivación de una industria”, destacó el intendente.

“Se sigue trabajando en los emprendimientos y la gran preocupación pasa por fomentar el empleo, contener al que más sufre y hacer que nuestra ciudad siga creciendo, con estabilidad y desarrollo”, concluyó.

