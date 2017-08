La presidente de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, dio a conocer el apoyo recibido desde el gobierno nacional, a través del plan Manos a la Obra, para financiar la compra de la máquina chipeadora que necesitan para la inserción automática de plaquetas. Todavía deberán esperar más de dos meses para contar con el equipamiento, por lo que plantearon un recurso de reconsideración a la comisión de área aduanera especial, para el embarque de plaquetas chipeadas que ya está rumbo a Ushuaia. Acosta espera esta vez el respaldo de los representantes nacionales, que habrían reconocido que “dejaron hacer” a la provincia, y la reflexión de otros actores que desconocían los detalles. De parte del gobierno, lamentó la postura del ministro de Industria Ramiro Caballero, que “está irreconocible de odio a nosotros”, dijo. “El gobierno de la provincia no jugó bien con nosotros, desde el principio”, sostuvo, confiando en un cambio de postura luego del revés electoral, para “no seguir restando”.

Río Grande.- La Cooperativa Renacer dio a conocer la ayuda comprometida por el gobierno nacional para que en pocos meses puedan contar con una máquina chipeadora propia, que se financiará a través del plan Manos a la Obra. Por el compromiso asumido con Walmart y el embarque de plaquetas chipeadas de origen que está camino a Ushuaia, todavía necesitan de la excepción para su ingreso al área aduanera especial, por lo cual presentaron un recurso de reconsideración a la comisión del área aduanera, que se reunirá el 31 de este mes.

Por FM Del Sur explicó que el pedido de excepción fue presentado nuevamente con un “recurso de reconsideración al secretario de Industria de Nación Martín Etchegoyen. Por otro lado, a nivel de la provincia, se pidió al ministro Ramiro Caballero -presidente de la CAAE- que propicie en la reunión del 31 de este mes que se vuelva a tratar este punto.

“Hemos hecho un trabajo para contactarnos con las partes de la cámara y pudimos dar cuenta de que una gran parte de los sectores que la componen no tienen la cronología ni los hechos a partir de la documentación que nosotros fuimos presentando en la CAAE. Esperamos que se revierta la decisión, porque para nosotros significa poder cumplir con los 7.500 televisores comprometidos a Walmart y nos abre la puerta a un marco de estabilidad, que es lo que más anhelado para el 2018”, dijo.

La mano nacional

Acosta dio cuenta del llamado que recibieron de Rosana López, funcionaria de Desarrollo Social de la Nación, que “nos convocó para llenar la solicitud de requerimiento de un proyecto productivo”, a fin de encuadrar en un programa destinado a “fortalecer requerimientos de alguna fábrica recuperada en tecnificación, insumos o algún proyecto nuevo. Nosotros pusimos la chipeadora y nos sorprendimos gratamente, porque nos llamaron de inmediato y nos dijeron que hay decisión política de acompañarnos”.

“Dicen que no podemos vivir pidiendo excepciones y tiene que haber políticas que fortalezcan nuestra actividad. En este caso faltaba la tecnificación para seguir trabajando y la compra de la chipeadora saldría bajo la modalidad de un plan Manos a la Obra”, indicó.

“Obviamente nos puso más que contentos, porque ya nos veíamos en octubre firmando con el CFI una segunda hipoteca de otro de los predios de la fábrica”, señaló, dado que tenían previsto con el CFI avanzar con la compra de la máquina, que cuesta tres millones de pesos.

“El CFI nos posibilitaba el 70% de los recursos y el otro 30% lo ponía la Cooperativa, pero lo teníamos que hacer mediante una garantía hipotecaria bancaria otra vez. Con la experiencia que vivimos con el crédito de BTF, la verdad no queremos volver a pasar por estos sobresaltos, porque hay una disputa de intereses feroz”, remarcó, ante el riesgo de perder el predio que pusieron en garantía con la banca provincial, si no cumplen con la producción comprometida por no poder ingresar las plaquetas chipeadas.

“Estamos tratando a pulmón de salir adelante y todo lo que viene pasando nos profundiza mucho más la crisis”, dijo, pero con la chipeadora propia terminan los pedidos de excepción y la dependencia de autorizaciones. “No son vientos muy favorables para la industria nacional y esto es lo que venimos exigiendo hace mucho tiempo: que haya políticas específicas para las fábricas recuperadas, que no tengamos tanta impericia para adquirir un crédito blando, que se revise nuestra situación jurídica de las unidades productivas, porque tenemos muchos compañeros en todo el país que han generado ese valor agregado después de las crisis y los cierres intempestivos de fábricas. Después de veinte años de usufructo de esas unidades productivas, todavía corren peligro de que los desalojen, como los compañeros del Bauen y tantos otros. Pero, gobierne quien gobierne, siempre están los grupos concentrados de poder, la monopolización de la actividad, y uno pelea para ver si se le caen algunas chirolas a los grandes para poder sobrevivir. Esto es una inequidad y una injusticia absoluta”, planteó.

“La chipeadora era una gran deuda pendiente y, bienvenido sea, si es en época electoral o como sea, la realidad es que esta máquina nos va a dar vida propia para poder seguir cerrando acuerdos con Walmart o con quien quiera trabajar con nuestra cooperativa, sin tener que depender ni de un costo de usura y mucho menos de la mezquindad de otro que te considera competencia y por eso te niega la posibilidad de un trabajo conjunto”, enfatizó.

“Ahora tenemos que dar de alta una cuenta corriente en el Banco Nación, a través del cual se harían efectivos los recursos. Nosotros tenemos que rendir a contra factura la compra de la máquina y, como es originaria de Italia, necesitamos dos meses por lo menos para que pueda llegar”, estimó.

Malas jugadas

Acosta espera revertir la postura de la CAAE el 31 de agosto, y el principal escollo a sortear es el gobierno fueguino: “El gobierno de la provincia no jugó bien con nosotros, desde el principio. Esperamos que en virtud de lo que pasó en estas elecciones, se dedique a sumar un poco más y no a restar tanto”, envió como mensaje.

Aseguró que la postura del resto de la comisión es otra, sobre todo “a nivel nacional, porque ellos también son conscientes de que en parte ‘dejaron hacer’ en la reunión anterior, y eso nos jugó en contra. También nos jugó en contra la falta de información de muchos actores”.

No quiso dar más detalles de los que estarían dando su respaldo ahora, porque “cuando se enteran de que hablamos con alguien, ellos también reciben presiones, y estamos hablando con todos, pero no los quiero exponer”.

Acosta hizo alguna salvedad respecto de los miembros del gobierno, en particular valoró la voluntad del vicegobernador Juan Carlos Arcando de colaborar, si bien no integra la comisión. “Juan Carlos Arcando como vicegobernador no ha jugado mal con nuestra Cooperativa. El dejar hacer hizo que termináramos en esta situación, y yo le reconozco que él ha alentado la compra de nuestros productos, manda gente conocida, la gente que milita con él, y se ve una política diferente de otros ministros que nos atacan, como el caso de Ramiro Caballero, que en este último tiempo estaba irreconocible de odio hacia nosotros”, afirmó.

“Arcando nos conoce hace mucho tiempo y ha sido nuestro compañero en la época de Aurora. Cuando ha tenido que colaborar con un pasaje, con algún problema de la gente, con compañeros en situación de calle, ha hecho algunas cosas. Vamos a trabajar con los sectores que no nos han combatido dentro del gobierno, y los que se dedican a restar, que se evidencien solos”, fustigó.

Respaldo de la comunidad

Por sobre todo, la trabajadora expuso su satisfacción por el apoyo de la gente de la provincia, que también está mirando estas acciones del gobierno, o parte de él. “Nuestra comunidad nos hace sentir siempre que nos acompaña y eso nos da mucha fuerza para seguir gestionando y buscando recursos. No queremos descuidar la venta local y hemos quedado pendientes con la ciudad de Río Grande. Estamos muy agradecidos con la comunidad, porque incluso nos han dicho que tienen posibilidad de comprar con tarjeta, pero saben que nos hace falta la plata y nos compran al contado. Esas cosas son muy valorables. En el debe y el haber, nos han pasado muchas más cosas positivas”, concluyó.

