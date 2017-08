Según datos aportados por el director del Servicio Penitenciario Provincial, el Dr. Claudio Canovas, en toda la provincia hay un total de 212 internos, entre procesados y condenados. 107 alojados en la Unidad de Detención de Río Grande y 105 en la Alcaidía de Ushuaia. Asimismo, el funcionario aseguró que no hay hacinamiento, aunque sí “más poblados” y admitió “faltante de recurso humano”, ya que el Servicio Penitenciario cuenta con 264 efectivos. Se avanza en las gestiones para la ampliación de la Unidad en Río Grande, y la construcción de una cárcel en Ushuaia.

Río Grande.- El director del Servicio Penitenciario Provincial, el Dr. Claudio Canovas, fue consultado sobre la realidad carcelaria, detallando que “actualmente en la zona norte de la provincia 107 internos, se han trasladado algunos internos federales a las unidades carcelarias federales”.

Acerca de la unidad carcelaria en Río Grande, Canovas dijo que “esta la Unidad de Detención donde dos pabellones, A y B; hay 59 internos. Además se habilitó un espacio que era de internación, hay un pabellón colectivo con 9 internos” más.

Asimismo, otro de los lugares de alojamiento en Río Grande, es “Casa de Pre Egreso donde están alojados los internos que eran parte de las fuerzas de seguridad”.

“En Ushuaia hay 105 internos, lo complicado es que no tenemos una Unidad como Río Grande, es una Alcaidía que está en la planta alta de la Jefatura de Policía” detalló el funcionario penitenciario.

Nueva cárcel para Ushuaia y ampliación de Unidad para Río Grande

En otro orden de cosas, Canovas fue consultado también acerca de la posible construcción de una cárcel en la capital fueguina, a lo que respondió: “El gran problema en Ushuaia es la tierra, se está avanzando para conseguir el predio y luego vamos a ir por la construcción de la Unidad Carcelaria” y agregó que “las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad, como la Gobernadora están preocupados por la situación de los internos”.

“En Río Grande, y en los meses venideros se está trabajando con el proyecto, que están bastante más avanzados y es posible que se llame a licitación para la ampliación de la Unidad de Detención”, aunque no hay fecha ni plazos estimativos, confirmó el Director Penitenciario.

Educación, trabajo y deporte: pilares para la reinserción social

Sobre los internos, el trabajo de resocialización y la disminución en los problemas dentro de las mismas unidades, Canovas explicó: “Hemos trabajado mucho en la reinserción social, de hecho es un mandato que me dieron al tomar el cargo; soy un convencido que hay que trabajar en educación, trabajo y deporte”, enfatizó el funcionario.

“Hacemos mucho hincapié en lo que es educación, también en deporte, hemos traído un plan nacional que es rugby en las cárceles, y a raíz de tenerlos ocupados en estudio, educación y trabajo es que no tenemos demasiados inconvenientes, es ahí donde debemos apuntar como autoridad”.

Como último dato relevante, el Dr. Claudio Canovas dijo: “El 90 por ciento de los internos está estudiando, sobre el deporte hay algunos que no lo hacen, pero al ver el entusiasmo de sus compañeros, comienzan con la actividad”.

