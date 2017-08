El intendente de Río Grande avizoró una polarización de las elecciones de octubre entre el modelo de Cambiemos y el del “campo popular”, que encabeza en la provincia el diputado Martín Pérez. Consideró un mensaje del electorado el magro 18 por ciento que cosechó el oficialismo provincial, pese a “la estructura y los fondos” que volcó en la campaña. Denunció la censura en los canales oficiales y lo enmarcó en “la vieja política” que se quiere desterrar. Aseguró que se plebiscitó la gestión Bertone, aunque el gobierno lo niegue: “La realidad es que se jugaron con todo y ahora es muy difícil desdecirse de lo que han hecho”, evaluó. Y justificó el mal resultado para Oscar Martínez, a quien “injustamente” se lo ha hecho responsable de los despidos en la industria, dijo.

Río Grande.- El intendente Gustavo Melella hizo su evaluación del resultado electoral del domingo y ante todo se mostró gratamente sorprendido por la participación del electorado. “No la imaginaba. En la previa parecía que había mucho desinterés o indiferencia y, sin embargo, hay que felicitar a todos los que han ido a votar, por la participación, que es saludable institucional y democráticamente”, dijo a Radio Provincia.

Aunque hubo poca diferencia entre los cuatro primeros, planteó una polarización que tenderá a marcarse más hacia octubre: “Quedaron en claro las dos miradas de provincia y de país, una encabezada por Martín Pérez y nuestro sector; y otro sector claramente con Tito Stefani y todo su equipo de trabajo. Son esos dos espacios los que han logrado hacer una muy buena elección y eso hay que reconocerlo”, sostuvo.

De parte del frente Ciudadano y Social, más allá del primer lugar, afirmó que “hay que trabajar, porque recién son las primarias, es el inicio de este camino largo hasta octubre, y en medio está el trabajo de todos los días de la gestión. Pero creo que esos dos sectores han hecho un gran trabajo y una gran elección, mirándolo desde fuera y no como parte directa involucrada, haciendo proselitismo por nuestro espacio”, aclaró, destacando el buen desempeño de Cambiemos. “Creo que son los dos espacios que han hecho una muy buena elección”, insistió.

Censura y vieja política

Se lo consultó sobre las declaraciones del diputado Martín Pérez, que denunció censura en la campaña en los medios estatales. “La verdad es así. Pusieron toda la estructura del estado provincial en la campaña y tal vez en Ushuaia no lo ven, pero el noticiero del Canal 13 es triste el papel que hace, porque en vez de ser un canal de todos, es la herramienta política proselitista del gobierno provincial”, disparó.

“Es permanente el ataque hacia nuestra gestión, hacia nuestras personas, en las redes con los Facebook truchos que tienen, donde lo único que hacen es publicar mentiras, ya hasta metiéndose en la vida personal o familiar de muchos de nosotros”, cuestionó.

“Esa forma de hacer política tiene que cambiar y hay sectores de los medios que son funcionales a un estilo de política que no queremos más en nuestra provincia, y que se ha enquistado en parte del gobierno provincial. Nadie lo puede negar”, manifestó.

Pese a esta estructura al servicio del frente Tierra de Unión, consideró que hubo “un mensaje” del electorado al gobierno, con el magro 18% que cosechó. “Nosotros siempre dijimos que no se evaluaba la gestión, pero el gobierno provincial ha apostado fuertemente a la campaña, planteó infinidad de obras en medio, llevando al plano local la elección. En nuestro caso lo hemos separado y le hemos pedido muchas veces a Martín Pérez que diga lo que va a hacer como diputado, que es lo que le importa a todo el mundo. Hay que resaltar eso y no lo local. Lo local vendrá después, en 2019, pero creo que la gente le ha dado un mensaje al gobierno provincial y también al gobierno nacional, de estar atentos a la gente”, dijo.

“Martín y nosotros desde nuestro espacio, con aciertos y errores, tenemos la coherencia de haber dicho siempre lo mismo en este tiempo. Cuando hablamos de Malvinas siempre tuvimos la misma posición, cuando hablamos de la industria siempre tuvimos la misma postura, también cuando hablamos del desempleo, del futuro de Tierra del Fuego, con inclusión social, igualitario en oportunidades para todos. En cambio, algunos han cambiado y la gente les ha dicho que no. Hubo mucha estructura, mucho poder económico de algunos sectores en estos días y no se vio reflejado en los votos, porque la gente ha dicho que no”, sentenció.

“La gente quiere vivir en paz, no con agresiones, con la política sucia, con la mentira, con ensuciar a los demás gratuitamente. No quiere que se usen los canales y el estado para perjudicar a personas o instituciones. Creo que han sido claros”, reiteró sobre este mensaje de las urnas.

“Hubo dos grandes elecciones, en el frente Ciudadano y Social y en Cambiemos. Esto hay que reconocerlo”, insistió el intendente, apuntando a estos dos sectores como los grandes adversarios en octubre.

Se le indicó que el gobierno provincial dice ahora que no plebiscitaron nada, además de plantear un empate técnico en el que incluyen a su candidata, Laura Colazo: “Ahora pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que se jugaron con todo. Salieron a publicitar obras, acciones de gobierno, con una estructura muy fuerte del gobierno. Ahora es muy difícil desdecirse de lo que han hecho”, sostuvo.

Con el 18% de Tierra de Unión “todos tenemos que leer con humildad el mensaje de los vecinos en Ushuaia, en Tolhuin, en Río Grande, y el gobierno va a tener que leer lo que quiso decir la gente. La gobernadora en los últimos días hizo autocrítica de parte de su gabinete y de su gestión, pero creo que todos tenemos que escuchar y ella también. El gobierno provincial tiene que escuchar”, reclamó Melella.

Ninguna persecución

Por otra parte, negó la “persecución judicial” que denunció Bertone hacia su lista, y expuso que se trata de cumplir la ley electoral. “Hay que cumplir la ley y acá no se puede hacer lo que uno quiera. Con todo respeto, no creo que la justicia federal persiga a la gobernadora justamente, porque hasta le permitió usar el lema de gestión en la campaña y no veo mayor gesto que ese. La orden de no usar la obra pública en la folletería salió el último día, cuando ya habían repartido cualquier cantidad de folletería. Acá hay que respetar la ley, uno no puede hacer lo que quiere, por más poder que tenga. Si yo lo hiciera, hablaría muy mal de mí, porque uno tiene el poder para estar al servicio de la gente, no para usarlo para lo que quiera y por sobre cualquiera”, dijo.

De acá a octubre seguirá “trabajando en la gestión municipal, haciendo crecer la ciudad para que los vecinos vivan todos los días un poco mejor, y también con trabajo político, llevando este mensaje a la gente. El mensaje de nuestro espacio es de mucha fuerza. El frente Ciudadano y Social ganó con corazón, con ganas, con alma, con fe, con fuerza, con esperanza, no con una superestructura. Así que hay que trabajar, hablar con todos los vecinos con respeto, sin ensuciar a nadie ni hablar mal de los demás. Esa es nuestra forma de hacer política, vecino por vecino, para que se apropie de nuestro proyecto y nuestra mirada de provincia”, aseveró.

Oscar Martínez

Por último hizo referencia al pobre desempeño de Oscar Martínez y lo atribuyó a que “sufre el embate de la industria y se lo hace injustamente responsable. Cuando la industria iba para arriba, alguno era capaz hasta de pagar para sacarse una foto con él, y hoy creo que él pagó el costo injustamente de la caída del empleo en Tierra del Fuego. Uno puede perder, pero no renunciar a sus ideales y no cambiarlos por nada. Eso tiene que valorar la gente, la coherencia política del que no cambió, y Oscar es una persona que no ha cambiado, sigue pensando y actuando de la misma manera. Nos podrá gustar más o menos, pero creo que pagó injustamente la caída del empleo en nuestra ciudad”, lamentó.

Respecto de la posibilidad de convocarlo a integrarse al frente para octubre, respondió que “no, porque me parece que hay que ser muy respetuoso, él tiene su espacio y son sus decisiones”.

No obstante apostó a la unidad de los que comparten la misma ideología: “Todos los que estamos en el campo popular, los que creemos en la inclusión, en la justicia social, en la soberanía de Malvinas, los que estamos a favor del crecimiento de la industria, tenemos que estar juntos. Si vamos divididos, podemos perder y uno lo ve en otros lugares del país. Acá hay dos modelos y dos miradas. Por un lado la que encabeza Tito con Cambiemos, y nosotros desde el campo popular. No somos enemigos para matarnos, pero son cuestiones ideológicas. Ojalá todos los referentes tengamos la capacidad de sentarnos en un mismo espacio para octubre y tratar de ganar mejor, para que ese proyecto de provincia y de país gane en Tierra del Fuego”, concluyó.

