Tolhuin acordó pago de deuda histórica al ex IPAUSS

La gobernadora Rosana Bertone presidió el acto de firma de sendos convenios de cancelación de la deuda histórica que la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Tolhuin mantienen con la Obra Social y la Caja de Previsión Social de la Provincia (Ex Ipauss) en el marco del artículo 22 de la ley 1068.

Tolhuin.- El acuerdo con la Caja de Previsión contempla el pago –en 180 cuotas mensuales de $70.063,94- de la deuda consolidada oportunamente establecida por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que asciende $12.611.509,14.

Con la Obra Social se reconoció una deuda de $20.490,048 y se acordó el pago en 180 cuotas mensuales de $113.833,60, a las que se le adicionará una tasa de interés simple.

Los montos comprometidos serán debitados directamente de la coparticipación que recibe la Municipalidad de Tolhuin, por el Banco Tierra del Fuego.

La mandataria se manifestó “muy contenta” con la firma de ambos acuerdos “porque si hay un tema que en la Provincia se ha debatido mucho, y durante mucho tiempo sin que se arribe a soluciones, es el relacionado con las deudas al sistema de seguridad social”.

En ese sentido destacó “el acompañamiento de la actual Legislatura al dictar leyes verdaderamente transformadoras, en cuidado de la Caja y de la Obra Social” y anotó que “si no hubiésemos tomado esas medidas hoy estaríamos en la situación en la que se encuentra, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, cuya obra social está tomada y los jubilados sin cobrar; con un sistema de pagos cortado”.

Bertone subrayó que “hemos llevado un proceso de verdadera transformación que posibilitó la obtención de fondos orientados a la sustentabilidad del sistema de seguridad social, que tenemos que cuidar mucho para que siga funcionando”.

“Así que celebro el hecho de que el Intendente y los concejales tengan esta predisposición de honrar las deudas y seguir trabajando para crecer”, sostuvo la Gobernadora.

Honrar la deuda

El intendente Claudio Queno agradeció a la Gobernadora y destacó “el trabajo que han hecho los legisladores, que hoy nos permite honrar esta deuda y es muy importante para el pueblo de Tolhuin porque sabemos que es algo que se termina, a pesar de haber tenido una deuda que uno no la generó, porque data del año ‘99 y se fue sumando con los intereses”.

El jefe comunal recordó que “en algún momento hubo un acuerdo de pago con el ex IPAUSS, a través de entrega de terrenos; pero no alcanzó a cubrir el monto total”, y observó que “con esta nueva ley y el asesoramiento del Gobierno, logramos avanzar en el saneamiento de esta situación”.

