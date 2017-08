La secretaria de Obras y Servicios Públicos del municipio, Prof. Gabriela Castillo, destacó que “hubo un buen drenaje, la red de pluviales funcionó perfectamente y si bien se registraron algunos anegamientos, fue por el gran nivel de lluvia”.

Río Grande.- Personal municipal de diferentes áreas realizó anoche un intenso trabajo con motivo de las persistentes lluvias registradas en la noche de ayer y madrugada de hoy, asistiendo a numerosos vecinos que sufrieron diversos inconvenientes. En ese sentido, tanto desde Defensa Civil, como desde las secretarías de Promoción Social y de Obras Públicas del Municipio se atendieron distintas dificultades que afectaron a algunas familias de la ciudad.

Según datos oficiales, en los últimos días llovieron 16 mm. Anoche, en tanto, cayeron 4 mm en solo media hora, lo que provocó el anegamiento de calles, aunque el sistema urbano de escurrimiento pluvial funcionó con éxito. Pero paralelamente, también anoche después de las 21 había pleamar de 7,7 m, lo que sumado a la lluvia intensa de esas horas generó algunas complicaciones con bocas de tormentas.

En ese contexto, la única intervención de Defensa Civil fue en la zona de las chacras de la margen sur, en la calle Los Pensamientos 230, pero no fue necesaria la evacuación ya que no había riesgo de inundación. Por otra parte, se intervino para asistir a una persona en situación de calle a través de la guardia de asistencia social del municipio.

El trabajo más intenso y amplio, no obstante, fue el del personal de Obras y Servicios Públicos, favoreciendo el funcionamiento de todo el sistema pluvial en la ciudad. En ese sentido, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Prof. Gabriela Castillo, explicó que “tuvimos anoche un gran nivel de precipitaciones y por eso dispusimos un refuerzo de las guardias con lo cual a la medianoche se pudo efectuar un gran despliegue con el personal de Obras Sanitarias”.

“Puntualmente –dijo-, se trabajó en domicilios con ingreso de agua; en la descompresión de redes desagües y en la salida de los ramales de los pluviales sobre la costa para garantizar una buena evacuación, principalmente”.

La funcionaria afirmó que “hubo un buen drenaje, la red de pluviales funcionó perfectamente y si bien se registraron algunos anegamientos, fue por el gran nivel de lluvia y no porque no funcionaran los desagües”.

Por último Castillo indicó que “la ciudad amaneció bastante bien más allá de algunos sectores donde aún seguimos trabajando para secar con personal, maquinaria y camiones atmosféricos. Estamos haciendo un trabajo en las calles que más sufrieron estas lluvias de anoche para priorizar el recorrido de colectivos y hacer transitables los tramos más anegados”.

