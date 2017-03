Con cuatro centros de atención primaria y uno de rehabilitación, más el proyecto de laboratorio propio, el Municipio de Río Grande es el único del país que ofrece un servicio gratuito, de carácter público, a la población. En el centro de rehabilitación, que incorporó la pileta para hidroterapia, trabajan cerca de 30 profesionales de distintas especialidades, y se atienden unos cien pacientes por día. La cifra es similar a la actividad diaria en los centros de salud ubicados en cuatro sectores estratégicos de la ciudad. Se incorporó rehabilitación en cardiología y en el corto plazo se inaugurará el laboratorio de análisis clínicos.

Río Grande.- El Dr. Walter Abregú, secretario de Salud del Municipio de Río Grande, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la única oferta pública a nivel municipal en materia de salud, en todo el país, los centros en funcionamiento y los proyectos a corto y mediano plazo.

“Tenemos actualmente tres centros de atención primaria, el Centro de Salud Comunitario Municipal Nro. 1, que funciona en Chacra II; el Nro. 2, que funciona en el barrio Malvinas Argentinas de Chacra XIII; y el Nro. 3, que funciona en Margen Sur. Además tenemos el Centro Médico Mamá Margarita en Don Bosco y Mosconi, y la Casa de María en la zona de INTEVU”, detalló, y apuntó que se agregó a su órbita la Dirección de Bromatología, por lo que prevé este año trabajar “en prevención y manipulación de alimentos”, en particular con vendedores ambulantes.

Indicó que “dentro del centro de salud Margen Sur está la coordinación de prevención y promoción, que realiza un fuerte trabajo comunitario a través de distintas acciones, como la atención primaria y secundaria”, y recordó que “fuimos distinguidos hace dos años como el primer municipio responsable de salud a nivel Patagonia sur. Hemos seguido trabajando en base a los lineamientos de la Dirección de Municipios Saludables, que depende del Ministerio de Salud de la Nación; y de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos trabajando en un plan de mejoras para que a fin de año, o los primeros meses de 2018, podamos ser el primer Municipio Saludable de la Patagonia”, dijo.

Destacó que el Municipio implementa “un sistema de atención gratuita para toda la ciudad. Tenemos pacientes en rehabilitación en el Centro Mamá Margarita, en distintas áreas, como atención temprana, traumatología, neurología. Hoy con la pileta terapéutica atendemos pacientes de Tolhuin y también de Ushuaia. Para nosotros es un orgullo poder brindar esta atención a los vecinos y las demás ciudades”, sostuvo.

“Actualmente el centro Mamá Margarita cuenta con una planta de 52 personas de las cuales cerca de 30 son profesionales. En toda la Secretaría de Salud son alrededor de 175 personas, entre profesionales y no profesionales. Los equipos de trabajo están complementados en atención primaria como pediatría, medicina general, clínica médica, nutrición, psicología, trabajo social, promotores de salud y enfermeros”, informó el secretario.

Consultado sobre la cantidad de pacientes que concurren, dijo que “pasan entre 100 y 120 personas por día solamente en nuestros centros de salud y es un número importante”.

Aparte el centro de rehabilitación Mamá Margarita atiende un número similar y “tiene una extensión horaria más importante, de 8:00 a 19:00, porque al ser terapia con pacientes con capacidades diferentes son un poco más largas, de 30 a 45 minutos según el servicio que se presta. Acá hay que destacar la atención integral, porque el paciente que va con una enfermedad neurológica o traumatológica, sea niño o adulto, es evaluado por distintos profesionales en el mismo día; también en el área de psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, y trabajo social que es importante”.

Dio a conocer que esta semana comenzó el trabajo en hidroterapia como parte de la rehabilitación “para que tengan la posibilidad de tener una terapia complementaria a lo que se realiza en el consultorio”.

Rumbo al primer laboratorio

Respecto de proyecto del laboratorio propio para análisis clínicos, dijo que “va a ser otro gran orgullo. Es otra decisión política del intendente Gustavo Melella seguir avanzando en las prestaciones a la comunidad. Hace bastante tiempo trabajamos con la Fundación Garrahan, cuando vivía el Dr. Carlos Matera –ex presidente-, quien nos impulsó enormemente para que pudiéramos generar el primer laboratorio de análisis clínico municipal. Se elaboró una estructura para la compra inicial de equipamiento, hemos tenido la colaboración de un importante banco –Macro- en el marco de la responsabilidad social empresarial, que hizo la compra de un equipo que tiene un costo de 350 mil pesos. Se van a reacondicionar las instalaciones donde funcionaba el centro de salud Nro. 1 en Chacra II y ya estamos en contacto con técnicos de Bahía Blanca para las capacitaciones”.

Por ahora “no hay fecha de inauguración, porque faltan fiscalizaciones del área sanitaria de la provincia, dado que el centro era una sala de primeros auxilios y ahora se tiene que adecuar a un Laboratorio. Ya está montado casi un 70%, y con la llegada de este equipo se completa en un 90%”, precisó, por lo que se espera ponerlo en funcionamiento “lo antes posible”.

Allí se harán los análisis de laboratorio básicos, y prevén incorporar “la parte hormonal. Estaremos trabajando con esto también, ya con el Laboratorio instalado”, adelantó.

Todo gratis

El médico reiteró que la atención es gratuita “para todos los pacientes, tengan o no obra social. Siempre hacemos hincapié en los que más necesitan, porque muchos han quedado sin trabajo y sin obra social”, señaló, dando cuenta de un aumento de la demanda.

“En el Mamá Margarita trabajamos para hacer el recupero de las obras sociales y generar más insumos y capacitación con esos ingresos. Instamos a que las obras sociales nos acompañen en este desafío, porque de los 300 pacientes que tienen obra social solamente el 5% hicieron convenio con nosotros, así que es importante el acompañamiento para que se puedan beneficiar sus afiliados”, dijo.

Hasta ahora algunas obras sociales responden y otras no. “Estamos insistiendo para firmar los convenios definitivos y nos regimos por el sistema nacional para el cobro, por módulos por discapacidad. A ellos les sale mucho más barato ser atendidos acá que ser derivados al norte, que además implica un desarraigo para el paciente y los familiares”, observó.

Casi 30 especialistas

El Dr. Abregú destacó que en el centro Mamá Margarita cuentan con una planta de 52 empleados, en su mayoría profesionales de distintas especialidades. “Entre ellos tenemos alrededor de 18 kinesiólogos con distinta especialidad, algunos hacen lo estrictamente neurológico y otros lo estrictamente traumatológico, además de los que trabajan con niños. Hemos inaugurado una flamante unidad de rehabilitación vascular, en la que se venía trabajando hace un año y medio, pero compartiendo espacio. Hoy tienen su propio espacio físico, con aparatología nueva, y es un orgullo realizar este trabajo que aborda pacientes post transplantados, con infartos agudos de miocardio, con ACV, hipertensos severos, y también vamos a incorporar hidroterapia para este tipo de pacientes”, indicó.

Patologías más comunes

Consultado sobre las enfermedades más comunes que se detectan, dijo que “dejando de lado los controles de pediatría, medicina general y de rutina, es importante como patología la hipertensión arterial, la diabetes, los trastornos hormonales, con una gran prevalencia del hipotiroidismo. Por eso realizamos trabajos de prevención con organizaciones civiles, como control de talla, glucemia, presión arterial, en caso de bajo peso se incorpora el plan de fortalecimiento alimentario. Muchas veces esto nos permite detectar hipertensos que no sabían que lo eran, diabéticos que no tenían conocimiento de su enfermedad. Hacer la detección temprana es muy importante para nosotros”, subrayó.

Lamentó que hasta el momento no se ha logrado articulación con el sector privado a nivel local, pero rescató que “hemos podido trabajar con las sociedades sobre todo de neonatología, de medicina intensiva, de cardiología, y queremos lograr la certificación nacional de municipio cardioprotegido. Actualmente tenemos cinco desfibriladores automáticos ubicados estratégicamente en centros de salud y centros deportivos municipales, y prontamente vamos a tener la posibilidad de ser la cuarta ciudad declarada municipio cardioprotegido. Ante una situación de emergencia, que ojalá no ocurra, podremos estar a la altura de las circunstancias”, aseguró.

Pausas saludables

Agregó que, en trabajo con la Dirección de Municipios Saludables de Nación, se enfocan a la lucha contra el sedentarismo, y dio a conocer la implementación en las distintas áreas del Municipio de las “pausas saludables” para que el personal se ejercite.

“Para nosotros son importantes las ‘pausas saludables’, y hay una profesional permanente –la Dra. María Inés Padró- que recorre los distintos sectores municipales, para que cinco o diez minutos puedan ser utilizados para realizar distintos ejercicios, ya sea en la oficina, el cementerio, en el corralón municipal. Esto a nivel mundial está dando muy buenos resultados, sobre todo en patologías como artrosis, artritis, cervicalgia. La profesional indica cómo actuar de acuerdo al tipo de trabajo que realizan”, dijo.

Más adultos mayores

Por otra parte, dio cuenta del cambio en la pirámide poblacional de la provincia, con un aumento en la proporción de adultos mayores. “Muchos están solos, por eso nuestros equipos de promotores de salud van casa por casa para incorporarlos a distintas actividades y acompañar a los discapacitados a gestionar su certificado y hacer trámites. Nuestros promotores tienen censado casi el 70% de la población y han encontrado muchos abuelos. Ellos nos pasan toda la información correspondiente para que la derivemos a otra área, y a veces va el mismo médico a verlos a la casa si no pueden movilizarse”, informó el funcionario.

Dio a conocer otra iniciativa del intendente para este año, que prevé construir un espacio para adultos mayores “en el terreno lindante a la Comisaría y el centro de salud”.

Allí se va a hacer “una estructura para las actividades de los abuelos, para que no deban trasladarse a otro sector. Sería un jardín de invierno, con salón de usos múltiples, para que se sientan acompañados en las actividades de prevención y promoción”, dijo.

Digitalizados y en red

En cuanto a la comunicación entre cada centro, dio a conocer que “los cuatro centros de salud están conectados con un sistema de historia clínica digital. Si un paciente es atendido en margen sur y necesita kinesioterapia en Mamá Margarita, ya concurre con turno asignado y el profesional puede ingresar a la historia clínica que tiene en margen sur”.

Como novedad, anunció que “pronto vamos a tener la oficina de comunicación a distancia. El Garrahan cumple 20 años y nos ha invitado a ingresar a su red nacional. En enero nos reunimos con el Consejo de Administración y nos han prometido los equipos. Una vez que tengamos la fibra óptica instalada, ya tenemos el espacio en el centro de salud de Chacra II para Telemedicina”, aseguró.

Esto permitirá implementar “telegestión y telemedicina, que tienen un gran impacto para resolver consultas sin viajar necesariamente a la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo con las teleconferencias, que permiten a los profesionales escuchar lo último y capacitarse. La interconsulta es fundamental”, remarcó el médico.

Ambulancia, la asignatura pendiente

Como meta que todavía no se logró alcanzar, mencionó la posibilidad de contar con una ambulancia municipal. “Es un tema pendiente que estamos gestionando. Lo consideramos necesario sobre todo para zonas distantes, como Margen Sur y Chacra XIII”, dijo y analizan la compra o bien con fondos propios o mediante gestiones con Nación.

“Una ambulancia totalmente equipada está arriba del millón y medio de pesos”, estimó Abregú.

Ushuaia, por la misma senda

También dio cuenta del interés del Municipio de Ushuaia por avanzar con servicios municipales de salud similares. Dijo que “en la Secretaría de Desarrollo Social está incorporada el área de Salud en Ushuaia y han tenido charlas con nosotros para avanzar en salud municipal y sobre todo en rehabilitación. Han visitado el Centro Mamá Margarita y nos felicitaron por cómo se viene trabajando. Esperan poder llevarlo a la capital de la provincia para que puedan tener este beneficio”, indicó.

Remarcó que “este centro de rehabilitación es el único en el país de índole estatal, tanto provincial como municipal. No hay otro centro de estas características que brinde servicios gratuitamente o a través de las obras sociales. Hay otros, pero de carácter privado, y esto ha sido dicho por la gente del Ministerio de Salud de la Nación”, señaló, tras una reciente visita de funcionarios del área.

Apuntó que la Casa de María es otra institución que “nos llena de orgullo, porque albergamos anualmente entre 25 y 30 embarazadas, que acceden a talleres de preparto, gimnasia para embarazadas, y trabajamos con control pediátrico de los niños. Eso les llamó la atención de los funcionarios nacionales, sobre todo cuando vieron el cuarto nivel, que es la rehabilitación en sí, porque tenemos un buen contacto con el servicio de neonatología del hospital para todos los casos de retraso madurativo. Los que ellos consideran que tienen un trastorno, tienen prioridad e inmediatamente ingresan a Mamá Margarita para ser atendidos con estimulación temprana”.

También mencionó que se amplió la cobertura, porque “antes se tenía que dar de alta al niño cuando cumplía los seis años, al no haber equipo para niños mayores. Hace dos años se incorporó un equipo infanto-juvenil que aborda chicos de 6 a 18 años”, dijo.

Todo con 21 millones

El área a cargo de Abregú lleva adelante la amplia tarea con un modesto presupuesto de 21 millones anuales, aprobado para este año. En el ejercicio anterior fueron 16 millones y en todos los casos se afrontan los gastos con el presupuesto municipal, sin asistencia del gobierno.

“La demanda crece y lamentablemente no podemos atender a todos, por eso damos prioridad a los que más necesitan, y hemos decidido incorporar otro equipo infanto-juvenil, que es donde tenemos el mayor bache”, manifestó, estimando que con este nuevo equipo podrían atender “a unos 55 chicos de los que están en lista de espera”.

Profesionales interesados

A diferencia de lo que ocurre en el hospital, Abregú aseguró que el Municipio “no tuvo inconvenientes para conseguir profesionales, salvo en pediatría, porque no se están formando pediatras a nivel nacional y es un problema generalizado. Muchos no quieren radicarse en nuestra provincia, la oferta laboral mejoró mucho en el norte del país, pero no tenemos problema en las especialidades y hay profesionales en espera para comenzar su trabajo”, afirmó.

Destacó que llegan en forma permanente “profesionales jóvenes que dejan su curriculum”.

Finalmente dio a conocer otro objetivo para el corto plazo, que es “iniciar cursos de manipulación de alimentos para vendedores ambulantes”. Se busca además un espacio físico para instalar las cocinas, a fin de que preparen allí sus alimentos, con control bromatológico.

