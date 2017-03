El paritario Hugo Schenider precisó que “el Gobierno lo que ofreció hoy es un salario a partir de septiembre –es decir, con aumentos que van en dos tramos- de entre 37 a 38 mil pesos para un docente que recién se inicia, con doble cargo y con cuarenta y dos horas cátedra, nos parece una propuesta realista”. La próxima semana esperan la respuesta de los docentes a la oferta, que también incluye un adicional de 5 mil pesos a los directores de establecimientos educativos –proporcional a los secretarios y coordinadores- y asimismo estudia el aumento de las Asignaciones Familiares a partir de una base de más del 50 por ciento.

Río Grande.- El representante del Gobierno en la mesa paritaria docente, Hugo Schneider, dialogó con Radio Universidad (93.5 MHZ) en donde se refirió a la oferta oficial presentada a los representantes gremiales.

Recordó que “el pedido del SUTEF había sido, en la anterior paritaria, incorporar los 2.500 pesos al Básico en tres tramos del año pasado; pero no por Agente, sino por Cargo y eso implicaba una erogación del Estado de más de mil millones de pesos para pagar el aumento porque a eso había que sumarle la zona y otros temas”.

Schneider reveló que “lo que les dijimos fue que esta propuesta era inviable –en principio por la gente de Economía- y que lo que tienen para ofrecer el Gobierno de la Provincia para otorgar un aumento a los docentes es una masa de 355 millones de pesos y sintéticamente la propuesta es dividir el aumento en dos tramos: un aumento a cobrar a principios de abril con el sueldo de marzo y el otro en agosto para cobrar en los primeros días de septiembre”.

Agregó que “esto significa que un docente de jornada simple, que recién se inicia, en enero cobraba 14.833 pesos, más 1.210 pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eso quiere decir que estaba cobrando 16.000 pesos en enero y febrero. Lo que le propusimos hoy es que con el sueldo de marzo, a cobrar en abril, pasa a cobrar 16.024 pesos que con el FONID se va a 17.224 pesos y en agosto –el último tramo- pasaría a cobrar 17.003 pesos que sumando el FONID se iría a 18.215 pesos para un maestro que recién se inicia por un cargo solo”.

Otro de los planteos que observó el Gobierno en la mesa, “es que son pocos los docentes comparativamente con el universo de docentes que hay en la provincia, que tienen un solo cargo y eso nos daría que la mayoría de los docentes de Tierra del Fuego que tienen doble cargo o que tienen las cuarenta y dos horas cátedra en el nivel medio, pasarían a cobrar a partir de agosto, alrededor de 37 mil pesos, incluido por supuesto el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Eso inicial, sin antigüedad”, destacó el paritario.

En ese sentido entendió que “eso nos daría que estamos con un sueldo de cerca de 40 mil pesos y lo que nos da es que el promedio del salario docente de Tierra del Fuego es de 44 mil pesos. Creemos desde el Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia que es la mejor propuesta que se puede hacer porque también hay que hablar desde el contexto en que estamos inmersos y este marco es que la provincia recibe menos coparticipación federal de impuestos, que recibe menos regalías, que tiene menos recaudación propia porque nosotros sabemos que el consumo ha caído; que hay una situación social complicada porque hay gente que ha perdido su trabajo en el comercio y en algunas industrias debido a que se han abierto las importaciones y se han visto afectadas en Tierra del Fuego”.

Sobre este punto reparó que “teniendo en cuenta esta situación, teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta las políticas nacionales, el esfuerzo que hace el Gobierno de la provincia para otorgar este aumento a los docentes es muy importante y que nos tiene que dar por lo menos el marco para seguir discutiendo hacia el futuro con los docentes y los alumnos adentro de las escuelas. La sociedad toda está viviendo una situación complicada y hay que atender no solamente los salarios de los docentes –que es muy importante y sabemos de la importancia que le da la Gobernadora (Rosana Bertone) a la educación en Tierra del Fuego-, sino también a otros sectores como la salud, la obra pública, la construcción de viviendas, obras de infraestructura y la seguridad”.

Observó también que “hay todo un debate con el tema de la coparticipación con los municipios respecto de esto porque la provincia atiende sola todas estas cuestiones. Entendemos que el esfuerzo que hace el Gobierno es importante y queremos que esto posibilite que tengamos un inicio y un desarrollo de las clases y que además permita salir del corset de la de la discusión salarial –aunque la podamos seguir teniendo hacia el futuro- y empecemos a debatir sobre la calidad educativa y que tiene que ver también con el mejoramiento de las condiciones de trabajo concretas que tienen los docentes”.

El profesor Hugo Schneider resumió que “esas son las propuestas que les hicimos hoy a los representantes sindicales y ahora serán los gremios los que las lleven a las bases y las discutan y nos volveremos a reunir la semana que viene”.

Aumento de más del 50 por ciento en las asignaciones familiares

El paritario reveló que también se les hizo otras propuestas a los maestros, “que también tienen que ver con dinero. En el Gobierno se está discutiendo entre las diferentes carteras (Economía, Trabajo, Gobierno y el propio Ministerio de Educación) el aumento de las Asignaciones Familiares a partir de una base de más del 50 por ciento en este ítem”.

Añadió que “más arriba estábamos hablando de lo que cobra un docente que recién ingresado –sin antigüedad y sin hijos, pero hay que tener en cuenta hay muchos docentes que tienen hijos y entonces las asignaciones familiares también van a impactar positivamente en el salario docente y también se propuso desde el Gobierno un adicional función jerárquica para los directivos de las escuelas que ronda los 5 mil pesos que también será proporcional a los vicedirectores, los secretarios y los coordinadores. Creemos entonces que no ha sido una propuesta mala; a todos nos gustaría que los docentes y los estatales en general ganen muchísimo más dinero, como asimismo a toda la población de Tierra del Fuego, pero eso es lo que tenemos en la actualidad y esta es la situación”.

Una propuesta realista

Hugo Schneider entendió que “es una propuesta realista porque ya el decreto del año pasado de los 2.500 pesos, le implicó a la provincia una erogación de dinero muy importante para lo que hubo que pedir ayuda al Gobierno nacional por lo cual se tuvo que pagar 200 millones de pesos de intereses y hoy justamente decía la Gobernadora, son 200 casas. Hay que tener cuidado de vestir a un santo desvistiendo a otro, como se dice popularmente, porque si nosotros damos más aumentos a los docentes y no podemos tener dinero para que las escuelas estén en condiciones tampoco hay clases; si ponemos las escuelas en perfectas condiciones, con todo el equipamiento y con todo lo necesario no le podemos aumentar más a los docentes y tampoco hay clases y si replicamos esta lógica tampoco va a haber insumos en el hospital, ni uniformes ni móviles para la policía ni para el combustible”.

“Creo que para la situación actual que es compleja, esta propuesta a los docentes no debe descartarse y hablo de la docencia en general y en la comunidad en términos generales que requiere que los chicos estén en las escuelas porque cuando uno hace un discurso de la defensa de los derechos del trabajador, tiene que pensar también el trabajador que deja su chico en la escuela para ir a hacer una changa para poder llevar el pan a su casa y a veces nos olvidamos de esas cosas. La escuela es una institución fundamental como organizadora de la vida familiar y social, entonces tiene que funcionar. Nosotros tenemos que terminar con esta historia de los últimos diez o quince años en Tierra del Fuego de escuchar por las radios qué grados tienen clases y cuáles no”, animó.

Entendió que “lo que el Gobierno de la provincia está haciendo es repartir las cargas con las posibilidades que tiene y eso me parece una medida muy sensata, teniendo en cuenta que la Provincia constitucionalmente no puede endeudarse por Gastos Corrientes”.

Comentarios

Comentarios