Así lo afirmó el Intendente Gustavo Melella tras la aprobación en el Concejo Deliberante de la Cuenta de Inversión 2016 y el presupuesto 2017, agradeciendo a los Concejales por haber sancionado esa herramienta fundamental para el desarrollo de la planificación municipal y la prestación de los servicios hacia la comunidad. Además mantuvo una reunión con el ex intendente Sciurano, donde dialogaron acerca de la situación local, Provincial y Nacional y analizaron los posibles desafíos que significará el contexto socioeconómico en el año 2017.

Río Grande.- El Jefe Comunal consideró que “desde que asumimos la gestión nuestra premisa ha sido mantener las cuentas ordenadas y transparentar el uso de los fondos públicos” y sostuvo que “esto ha permitido a los Concejales contar con toda la información para lograr la aprobación”.

“Quiero agradecer el trabajo del Concejo Deliberante que es una institución fundamental de la ciudad y que ha acompañado el trabajo que hemos realizado durante el año”, expresó.

El profesor Melella subrayó además que “con la aprobación de la Cuenta de Inversión logramos el aval de los Concejales de lo que trabajamos y realizamos en este 2016, lo cual para nosotros es una gran alegría y nos compromete a continuar en este camino que nos hemos trazado”.

“También se pudo consensuar el Presupuesto del año que viene, una hoja de ruta donde están plasmadas las políticas públicas que llevaremos adelante”, indicó el Intendente y recalcó que “todos los esfuerzos del Municipio estarán puestos en encontrar soluciones a las necesidades de los vecinos y de la ciudad, poniendo el acento en la inclusión y el crecimiento de los riograndenses”.

Melella se reunió con Sciurano

Ayer por la tarde Melella recibió al ex Intendente de la Ciudad de Ushuaia y presidente de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, Federico Sciurano y al legislador provincial por ese mismo partido, Oscar Rubinos.

Durante el encuentro dialogaron acerca de la situación local, Provincial y Nacional y analizaron los posibles desafíos que significará el contexto socioeconómico en el año 2017.

Asimismo coincidieron en la necesidad de defender las autonomías municipales en el marco del debate ante el Gobierno Provincial sobre el impuesto inmobiliario, coincidiendo que el posible traspaso a la órbita provincial impactará negativamente, no solo en el presupuesto de las ciudades, sino también en la economía de las familias que sufrirá un fuerte impacto con la suba del tributo.

El Intendente Melella se había expresado al respecto considerando que “un conflicto institucional en un momento económico complicado no ayuda a nadie” y había elevado junto a Concejales una carta a la gobernadora Rosana Bertone para que revea la medida.

También en la reunión abordaron la situación de la industria y la caída de puestos de trabajo que experimenta la provincia, proponiendo alternativas inclusivas que contengan y acompañen a quienes hayan quedado desocupados hasta tanto se puedan reinsertar en un nuevo trabajo.

En ese sentido, destacaron la importancia que todos los sectores institucionales, políticos, sociales, gremiales y empresariales trabajen en conjunto y de manera coordinada para encontrar soluciones.

Finalmente los dirigentes acordaron mantener las conversaciones y continuar trabajando para atender los principales problemas de la Provincia y las Ciudades.