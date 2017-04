Absolvieron a World Collage

La causa investigaba una articulación administrativa en la que participaban el Instituto español ‘Cibernos’, el World College de Tierra del Fuego y la universidad formoseña a través del cual los ciudadanos españoles podían estudiar y recibir un título luego denunciado en los medios y sedes judiciales como falso.

Ushuaia.- La Justicia Federal sobreseyó –este miércoles- al World College y a la Universidad de Formosa, en la causa de títulos truchos, en el juicio oral llevado a cabo en la ciudad de Formosa.

Los sobreseídos son el ex rector de la UNaF Carlos Dalfaro; el ex decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios, Carmelo Quijano; el secretario general de UPCN Formosa, Isabelino Idoyaga; el titular de World College, Jorge Gorosito; el ex secretario de la FAEN, Roberto Salvador Seminara; además de Eladio Castro, María Rosa Viggiani y Héctor Espínola.

“Tras conocerse los alcances de la sentencia, los enjuiciados se abrazaron emocionados, juntamente con sus respectivos abogados”, informó el medio formoseño “lamañanaonline.com.ar”.

Los fundamentos de la decisión judicial recién se conocerán el próximo 16 de agosto, cuando el mismo tribunal oral proceda a dar lectura de la sentencia en forma íntegra, con los argumentos de las decisiones tomadas.

Cabe recordar que en oportunidad de conocerse el hecho las autoridades universitarias fueron apartadas de sus cargos e imputadas por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública nacional, falsificación material e ideológica de instrumento público, malversación de caudales públicos, estafas reiteradas y defraudaciones.

Los abogados querellantes que representan a la universidad y a los alumnos españoles “apelarán” la decisión judicial, “luego de conocidos los fundamentos”, adelantaron al diario ‘La Mañana’.

Las Licenciatura en Sistemas que entregaba la UNaF tenía un costo de 7.400 euros “con una hora y media de clases semanales” luego de abonar al World College de Ushuaia 1.800 euros.

Fuente: Lamañanaonline.com.ar

