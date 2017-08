Así lo afirmó el ministro de Gobierno José Luís Álvarez en relación al ingreso de personas a Tierra del Fuego, donde en los últimos tres meses ingresaron 1500 personas, contra 1400 que se fueron de la provincia. Además mantuvo que desde la provincia se está “trabajando fuertemente en distintas medidas políticas que tiendan a atender este tipo de situación de mayor flujo migratorio”.

Río Grande.- El ministro de Gobierno José Luís Álvarez se refirió al ingreso y egreso de personas a la provincia de Tierra del Fuego señalando que “estamos notando a través del convenio que hicimos en el mes de abril con el RENAPER que tenemos on line día a día cuantas personas ingresan, y realizan cambios de domicilios en Tierra del Fuego, y cuantas personas hacen cambios de domicilio desde Tierra del Fuego hacia otras provincias, es decir tenemos el flujo de ingreso y de egreso, o sea el flujo migratorio de la provincia”.

Puntualizó que de lo que va en los “últimos tres meses, es decir los meses comprendidos entre mayo, junio, y julio, que es a partir de donde tenemos la información, tenemos un acumulado de 1400 personas que se han ido de la provincia, y 1500 personas que han llegado a Tierra del Fuego, con lo cual siempre tenemos un saldo favorable en relación a que es más la gente que viene, de la que se va”.

Remarcó que la “única manera que tenemos la información es a partir de cuando se realiza el cambio efectivo de domicilio en el sistema del RENAPER, con lo cual queda registrado las personas que han hecho efectivamente el cambio de domicilio en Tierra del Fuego”.

Entendió que este tipo de situaciones nos “lleva a tomar medidas políticas que tiendan a atender este tipo de situación de mayor flujo migratorio, siendo que para nosotros y la gobernadora son todos fueguinos, con lo cual nos obliga a estar pensando en una población creciente, no decreciente, y paradójicamente esto obliga a pensar en inversiones, infraestructura, en futuros barrios, y esto es lo que tiene a la gobernadora preocupada en tanto poder conseguir obra pública para satisfacer la demanda habitacional que tenemos, y obviamente la cuestión del empleo que es importante, por eso estamos realizando continuamente la defensa de la 19640, e invirtiendo con fondos provinciales lo que será el paseo costero, la ampliación del muelle de Ushuaia, el interconectado, más todo lo que es viviendas del IPV, con lo cual todo esto son obras públicas que impactan directamente sobre el mercado local y generadores de empleos, entonces si bien nos preocupa, al mismo tiempo nos ocupa de tomar medidas acordes a que tenemos una población creciente, y no decreciente”.

Mirando hacia el futuro

En relación a como se va a trabajar desde la provincia en función de este creciente aumento de la población, Álvarez dijo que “estamos trabajando en la fuerte inversión pública, en la defensa de la 19640, el planteo de la ampliación del sub régimen a través de la incorporación de las autos partes, el laboratorio del Fin Del Mundo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inversión productiva a través de los pequeños productores, inversión en Pymes, y obviamente necesitamos la inversión pública para garantizar la seguridad jurídica, de forma que la gente venga a invertir a Tierra del Fuego, con lo cual la gobernadora está generando seguridad jurídica”.

Finalmente remarcó que esto es “un gobierno transparente, donde se puede venir a invertir, no existen actos de corrupción, teniendo en cuenta que la gobernadora tiene como base jurídica la transparencia, y el que venga a invertir debe saber que acá no se tiene que pagar coimas, ni nada por el estilo, para poder invertir tranquilamente”.

