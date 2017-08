El diputado nacional y candidato a la reelección por el Frente Ciudadano y Social Martín Pérez, junto al candidato Ricardo Fueyo del Frente para la Victoria de Chubut, fueron recibidos por Cristina Fernández de Kirchner en las instalaciones del Instituto Patria. La ex presidenta felicitó a ambos candidatos y los llamó a redoblar los esfuerzos, dado que “hay que ponerle un límite, un freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional”. Pérez resaltó que “sólo el 20% del electorado convalidó el ajuste en la provincia”.

Río Grande.- El actual diputado por el Frente para la Victoria, y candidato a renovar la banca por el Frente Ciudadano y Social Martín Pérez se reunió con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido Pérez señaló que “estamos muy contentos, pero con una responsabilidad muy grande para octubre”, dijo su encuentro con la ex Presidenta, al tiempo que aseveró que “los fueguinos decidieron ponerle un freno electoral al ajuste de Macri, donde sólo el 20% del electorado convalidó el ajuste”.

“Somos una de las Provincia más golpeadas por las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional”, lamentó.

Ante la preocupación de Cristina Fernández de Kirchner por la realidad de Tierra del Fuego, el Diputado le confirmó que “la situación es compleja, donde se ha dado una caída del 16,7% del empleo formal, según los datos oficiales, se han perdido 7.000 puestos de trabajo en la Industria, más toda la perdida en las actividades que están conectadas electrónica”.

Pérez ejemplificó contando la situación del sector maderero, donde señaló que en “Tolhuin, el 20% de la actividad maderera ha caído y eso ha repercutido notoriamente, situación que se ve en la actividad en general”.

“Nosotros entendemos que a esto hay que ponerle un freno en el Congreso, porque lo que se viene después de octubre es un ajuste mayor”, indicó el diputado, cuestión que fue validada por la ex presidenta, acotando que la misma, “va a ser muy fuerte”.

Sobre el particular, Cristina Kirchner acotó que el ajuste “está anunciado” ya que “en las tarifas de los servicios públicos, falta cubrir más de la mitad del precio verdadero, del gas, la luz y el agua “, sumado esto, “al ajuste jubilatorio y la flexibilización laboral”.

Por su parte el candidato del Frente para la Victoria de Chubut, indicó que “una muestra de cómo ha impactado toso esto, es que el FPV obtiene un triunfo, después de dos derrotas electorales”.

“Las ciudades productivas por excelencia están impactadas”, aseguró y detalló que “sólo en Comodoro Rivadavia se perdieron 5.000 puestos de trabajo del sector petrolero”.

Fueyo aseveró que en su Provincia “hay una flexibilización laboral en camino, porque los gremios concedieron”.

Por otro lado, indicó que “las Pymes con el tarifazo y sin auxilio del Estado nacional, han empezado a caerse y se ha generado la misma rueda que en Tierra del Fuego”, dijo, al tiempo que remarcó que “al desaparecer los reembolsos de los Puertos patagónicos, situación que repercutió en la actividad exportadora”.

Por su parte, Cristina Kirchner, comentó la situación de Mar del Plata, señalando que “está muy desbastada, teniendo en cuenta que siempre fue una ciudad testigo, cuando al país le va bien, Mar del Plata repunta, y cuando al País le va mal, Mar del Plata se cae”.

“Es muy fuerte lo que está pasando”, lamentó Cristina Kirchner, quien subrayó que “en el sur es más duro, porque nadie se puede quedar sin calefacción porque se muere de frío, nadie puede estar en una calle”.

Por otro lado Martín Pérez explicó que en Tierra del Fuego los “municipios se están haciendo cargo de la demanda social, con menos recursos, porque la coparticipación tiende a caer”.

La ex Presidenta indicó que lo mismo sucede en el conurbano bonaerense y que la coparticipación está bajando “porque cayó la actividad nacional”.

Pérez agregó que, en la Provincia, “cae la actividad productiva porque en los grandes puntos urbanos la gente no tiene plata para comprar un televisor, un celular, ni nada de lo que se produce en Tierra del Fuego, lo que llevó a la caída del 30% de la actividad productiva”.

Ante esto le “pedimos a Macri que corrija el rumbo de la economía, porque hay mucha gente que la está pasando mal”, dijo Pérez.

Por su parte Fueyo, lamentó que, “se está repitiendo un modelo de endeudamiento perpetuo de la Provincia”.

“Antes había un gobierno que ayudaba con la infraestructura y hoy los están enviado a endeudarse, lo que es una carga fiscal a futura, que va a ser muy difícil revertir”, finalizó Pérez.

