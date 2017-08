El secretario gremial del sindicato de Petroleros Jerárquicos reclamó “una solución de fondo” a las familias que dependen del gas envasado, en lugar de pagar subsidios a las distribuidoras. Consideró que allí deberían destinarse los recursos del Fideicomiso Austral y pidió a la gobernadora rever el rumbo en el área energética.

Río Grande.- El secretario gremial Moisés Solorza, del gremio de petroleros privados, consideró “vergonzoso” que en la segunda provincia productora de gas haya miles de fueguinos que dependen del gas envasado y reclamó a Bertone las obras “que necesita la gente”.

Dio cuenta del incremento de la extracción de gas de Total, con más de diez millones de metros cúbicos diario por el Yacimiento Vega Pléyade. “Esto se refleja en regalías y una parte va al Fideicomiso. Fue un proyecto que inició en la gestión de Cristina Kirchner y se puso en marcha en enero de 2016, con una reinauguración, pero ya estaba produciendo. Hay que destacar que fue una obra que comenzó en la gestión anterior y es el yacimiento más importante que nos posiciona como segunda provincia productora del país”, sostuvo por Radio Universidad.

Cargó contra los 630 millones de subsidio anual para unas siete mil personas que deben recurrir al gas envasado, que no resuelven el problema: “Como sindicato nos causa una profunda tristeza, porque esta situación tiene una sensibilidad mayor por la cuestión social. Conocemos la situación de fondo y reclamamos otro tipo de decisiones, porque nos avergüenza como sociedad”, dijo.

“La garrafa no aumenta, pero la diferencia la termina pagando el Estado provincial y no se resuelve la cuestión de fondo, que es poner gas de red a todas las familias. Ese dinero va a las arcas de las distribuidoras de gas y queda al desnudo que la política energética de la provincia sigue sin funcionar”, manifestó.

Advirtió que con el crecimiento constante de la población “esto se va a seguir profundizando si no revertimos la situación” y no avaló que el BTF otorgue créditos para la compra de equipos de gas a granel: “No se puede sumar un problema mayor como es el endeudamiento a los vecinos con un crédito en el banco para pagar un zeppelin en cuotas. En realidad le estamos haciendo un favor a las distribuidoras. El Estado tiene responsabilidades políticas claras y, como dijo la gobernadora, hay áreas que no funcionan ni para atrás ni para adelante”, subrayó.

Apuntó que tras las elecciones del domingo, hubo “un mensaje muy claro al gobierno, que tiene que ver con necesidades de los fueguinos que no están resueltas. Esto debe ser analizado por el gobierno para ponerse a trabajar y exigir al área de Hidrocarburos que ejerza el poder de policía”.

Lamentó que con el secretario Omar “Nogar tenemos un diálogo cortado porque tiene una mirada absolutamente complaciente con las empresas. Nunca se pidió a las distribuidoras que pongan una oficina en los barrios más populares de nuestra ciudad, porque los vecinos se tienen que trasladar desde el barrio Austral, primero a pagar, y luego volver a llenar los zeppelin”.

“Son cosas sencillas de resolver, aplicando el sentido común. Si uno escucha a la gobernadora, el objetivo es saldar todas esas necesidades y comparto ese espíritu, pero debiéramos trabajar todos juntos para solucionar el problema de raíz. El problema estructural de pobreza energética está alrededor del 28%, según un estudio que hizo la UTN. Desde el Fideicomiso Austral salen los fondos para ejecutar obras y no puede servir de bastión político para instalar candidatos y que se hagan campañas políticas chicaneando a las intendencias y retrasando los fondos”, planteó.

A su criterio, los fondos del Fideicomiso deben resolver las obras de gas. “Hay que separar las situaciones y el Fideicomiso Austral debe funcionar de otra manera, en función de las obras que necesita la gente. Los tres municipios están en permanente contacto con los vecinos y saben de las necesidades, por eso deberían llevar la voz dentro del Fideicomiso Austral. Los trabajadores también podemos aportar una mirada distinta y colaborar con el gobierno”, propuso.

“Yo no me quedo en la crítica vacía. Cuando se renegoció el área de YPF, planteamos cuestiones relacionadas con la responsabilidad social empresaria, como las tres estaciones de servicio. Nosotros no queríamos un hogar de ancianos, que deben estar acompañados por el Estado, sino que se pusiera una estación de servicio en la margen sur para abastecer el sector y descongestionar el resto. Planteamos que se pusieran oficinas de Gas Austral y Sartini y un número de emergencia para asistir a familias vulnerables. Pero evidentemente el área de Energía de la provincia está ausente”, insistió.

Reiteró la crítica que había hecho días atrás por una mayoría del personal de las petroleras que no reside en la provincia, como parte de la falta de control del área de Hidrocarburos. “La situación amerita que se revise esta lógica, porque no es para nada auspicioso que esos recursos se trasladen a otros lugares del país, cuando deberían ser parte de la economía fueguina. Es una oportunidad de mejora para el área que debe realizar el control”, expresó.

“Debe haber una revisión integral de la cuestión energética, en el aspecto laboral, de los derechos del trabajador y el cuidado de los recursos no renovables que necesitamos para desarrollar energías alternativas”, concluyó.

Comentarios

Comentarios