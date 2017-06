El candidato del PRO Héctor “Tito” Stefani se enfocó en el nódulo de la discusión de campaña, que será el avance sobre el régimen fueguino del gobierno nacional, y admitió que tampoco comparte la visión que tiene Cambiemos de la 19640. “No veo que en eso tengamos mucha diferencia”, dijo de los demás candidatos y en particular del radical Federico Sciurano. “La diferencia es que uno está dentro de Cambiemos y el resto está afuera”, manifestó, confiando en poder revertir la mirada nacional.

Río Grande.- El candidato a diputado del PRO dentro de la alianza Cambiemos, Héctor “Tito” Stefani, reconoció diferencias con la política nacional respecto de Tierra del Fuego, en particular sobre la 19640, a 18 meses del inicio de la gestión macrista y sin definiciones sobre la prórroga del subrégimen industrial.

Fue en declaraciones realizadas a FM La Isla, donde abordó lo que será el eje de debate en la campaña con los demás candidatos, en particular con el radical Federico Sciurano, que precisamente optó por postularse por fuera de Cambiemos por disidencias con la política nacional respecto de la ley de promoción.

“Ahí tenemos algunas diferencias de lo que nosotros interpretamos con lo que él interpreta. Nosotros pertenecemos a un partido federal, tenemos que representar a Tierra del Fuego, y para representarla tenemos que corregir todas las cosas que impactan de manera negativa”, propició Stefani.

“Cuando escucho al resto de los candidatos hablar de que no comparten la visión de la 19640 -del gobierno nacional- yo tampoco lo comparto”, reveló, y dio cuenta de sus esfuerzos en nación por revertir esta mirada. “Hemos ido a poner nuestra voz en alto en Buenos Aires y hemos tratado de modificar muchas cosas para que esto se revierta. No veo que en eso tengamos mucha diferencia. La diferencia es que uno está dentro de Cambiemos y el resto está afuera. Seguramente será materia de debate y podremos contar qué hacemos en defensa de la 19640, qué hacen otros, y qué creemos que va a pasar a futuro”, dijo.

Se le preguntó por qué, a 18 meses de gestión nacional y teniendo en cuenta sus propios reclamos, no aparecen las definiciones respecto de la ley: “Yo creo que sí han aparecido. Lo mismo que se decía en campaña, se ha sostenido. Macri dijo que la ley no se iba a tocar y que la Argentina buscaba más puestos de trabajo, no menos. Lo que pasa es que hay una situación de la industria fueguina que nosotros le adjudicamos a una política nacional y para mí no es tan así”, planteó.

No obstante, concedió que hubo medidas nacionales que perjudicaron la provincia: “Por supuesto hubo una apertura a las importaciones de las notebooks que afectó a parte de la industria, sobre todo en Río Grande”, señaló, y se le indicó el perjuicio a la Cooperativa Renacer, con la importación de aspiradoras, sin mencionar el impacto sobre la producción en otros puntos del continente.

Stefani reconoció que “no tenemos la cantidad de empleo que en otra época y recién la economía está mostrando sus primeros pasos de crecimiento. Hay una cuestión de consumo que hizo que baje la producción en Tierra del Fuego y yo no veo en el gobierno nacional ningún cambio para modificar los puestos de trabajo que tenemos en la provincia. Estamos viendo cómo aumentar las líneas de procesos, que las empresas tengan procesos nuevos y puedan incorporar más gente. No es un problema de Tierra del Fuego sino de la Argentina”, atribuyó, prometiendo que, “ante la capacidad instalada, vamos a tratar de recuperar los puestos de trabajo que se perdieron”.

Se volvió a insistir sobre la falta de resultados, transcurrido un año y medio, porque la realidad muestra que no aumentaron los puestos de trabajo, no se prorrogó el subrégimen y esto retrae las inversiones, para indagar si hay alguna razón para pensar en incremento del empleo: “Es lo que decía, la economía va a crecer, está empezando a crecer, y se van a empezar a recuperar puestos a través de líneas de fabricación de teléfonos y a partir de que el consumo se empiece a reactivar. Las empresas tenían también un gran stock y eso se va a ir corrigiendo a medida que pase el tiempo”, confió Stefani.

Agregó que “se está haciendo mucha obra pública que no se hizo nunca. Todo lleva su tiempo y querer revertir un proceso en 18 meses, cuando hubo décadas de abandono para generar economías regionales, es un poco apresurado”, concluyó.

