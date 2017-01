Este jueves el Intendente de la Ciudad Prof. Gustavo Melella homenajeó junto a miembros de su gabinete a Nancy Villafañe, primera mujer en formar parte del cuerpo de inspectores de tránsito que luego de 23 años de servicio accederá a su jubilación.

Río Grande.- El Jefe Comunal consideró que “no podíamos no celebrar a esta compañera que ingresó al municipio en Parques y Jardines y que luego pasó a ser la primera inspectora de tránsito de la ciudad”.

“Para nosotros como gestión es un orgullo compartir este momento, pero lo importante es la persona que trabajó muchísimas horas cuidando la vida de los vecinos, muchas veces con sinsabores porque el que comete la infracción es el que más se enoja, sin embargo ella con lluvia, frio, de día y de noche estuvo al servicio de los demás”, expresó.

El Intendente dijo además que “ella nos enseñó y le enseñó a sus compañeros a ser servidores públicos comprometidos con su gente y con su ciudad” y agregó que “es importante que este tipo de experiencias se transmitan a los más jóvenes”.

“Por más que ella se jubile nunca va a dejar de ser una servidora pública y va a continuar con su ejemplo ayudando a los demás”, concluyó.

Por su parte, Nancy Villafañe manifestó que “para mí este es un momento muy especial, de muchas emociones”.

“Me llevo el cariño de todos mis compañeros de trabajo, de mis jefes, del Intendente y quiero agradecerles infinitamente por este momento y por todos estos años”, comentó.

Finalmente, dijo que “es muy reconfortante haber hecho a lo largo de los años muchos amigos en el municipio. Siempre que hablo con ellos les digo que es importante cuidar el trabajo, cumplir y comprometerse, y más allá de los regalos, de los festejos con los que me han mimado me voy agradecida por el cariño de tanta gente”.

Comentarios

Comentarios