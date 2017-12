Fue aprobado por mayoría el presupuesto municipal para el ejercicio 2018, el que quedó fijado en la suma aproximada de $2.777 millones. El concejal Juan Carlos Pino remarcó que “fue discutido con todas las áreas de la órbita municipal con muy buena predisposición por parte de los funcionarios del Ejecutivo”. También durante la sesión fue aprobado un aumento del boleto de colectivos.

Ushuaia.- El proyecto de presupuesto 2018 fue aprobado por mayoría, pero el mismo no fue acompañado por los concejales Ricardo Garramuño (MPF) y Juan Manuel Romano (UCR).

El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) sostuvo que “luego de varias reuniones de comisión pudimos conocer y tener información fehaciente, celebro que el municipio tenga un presupuesto porque cada área municipal lo necesita para crecer. Pese a la incertidumbre del impuesto inmobiliario, automotor pero más allá de eso pudimos discutir el presupuesto y destacar la buena predisposición por parte de los funcionarios de venir a cada comisión y explicar cada duda”.

El presupuesto “faculta al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía y Finanzas, a que ante las eventualidades del contexto económico que influyan en la gestión presupuestaria, produzca las modificaciones y actualizaciones que considere pertinentes; de acuerdo a necesidades de funcionamiento; para una finalidad distinta a la prevista con los límites impuestos por la Carta Orgánica y la ordenanza municipal Nº 3693”.

Concejales aprobaron el aumento del boleto de colectivos

Los concejales aprobaron el aumento de boleto para el servicio público de transporte de colectivos fijando el valor en $11. Los ediles consideraron que “es necesario actualizar la tarifa, teniendo en cuenta las mejoras del servicio”. Los concejales Ricardo Garramuño y Gastón Ayala (MPF) votaron el contra del proyecto.

“Hoy hay un responsable de que el servicio se preste en buenas condiciones, que es el municipio, y tenemos que respaldarlo”, remarcó Pino.

El concejal Pino fundamentó que “viendo que la empresa Autobuses Santa Fe de 22 colectivos tenía 7 colectivos en funcionamiento, por lo que era imposible darle un aumento, cuando se hace cargo la municipalidad el año pasado, hasta hoy no tuvo aumento siendo el boleto más barato del todo el país, y necesita actualizar sus valores para que no se caiga la UISE”.

El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) afirmó que “siempre dije que no podíamos hablar de un aumento de tarifa sin mejora del servicio, pero hoy es una realidad que mejoró y la tarifa quedo desactualizada”.

“Hemos hablado con los vecinos y nos transmitieron que no están en desacuerdo con el aumento si se continúa mejorando el servicio y reafirmo mi decisión sabiendo que en la asamblea tarifaria tampoco hubo oposición”, remarcó Bocchicchio.

Por su parte el concejal Ricardo Garramuño sostuvo que “sabemos que la tarifa está desactualizada y propusimos un aumento del 50% porque es necesario, porque el servicio mejoró pero no lo suficiente y si no tuvieron subsidios nacionales en el comienzo fue porque la UISE no estaba en condiciones”.

Los valores establecidos son

• Boleto Único $11

• Boleto Escolar Primario $1.50

• Boleto Escolar Secundario $4

• Boleto Universitario $5.5

El proyecto no contó con la aprobación de los concejales mopofistas.

