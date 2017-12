Con entrada libre y gratuita, comienza este viernes un nuevo Seminario de Kendo a cargo de los reconocidos maestros Sensei Ernesto Kimura y Gerardo Doi. El evento, organizado por Río Grande Kendo Dojo, tendrá lugar en el Polideportivo Carlos Margalot y se extenderá durante todo el fin de semana. El domingo, será el turno de los exámenes y el primer torneo de Kendo en Tierra del Fuego. Gran expectativa.

RÍO GRANDE. – Este viernes, a partir de las 19:00 horas, comenzará en Río Grande un nuevo seminario de Kendo a cargo de Kimura sensei y Gerardo Doi, reconocidos maestros de esta disciplina japonesa que no para de sumar adherentes en la provincia. El evento, organizado por Río Grande Kendo Dojo, tendrá lugar en el Polideportivo Carlos Margalot y la entrada es libre y gratuita. La actividad, se extenderá durante todo el fin de semana.

En diálogo con Radio Universidad (93.5), Diego Sienra, promotor del Kendo en Tierra del Fuego, comentó que se trata de “un arte no muy conocida. Seguramente lo hayan visto en las películas. Es un arte antiguo japonés, pero todavía no hay tantos practicantes en Argentina aunque sí existen varios lugares de práctica. Esta disciplina viene de Japón y no tiene un creador. Directamente surgió de las guerras continuas que tenía Japón y fue un rejunte de técnicas y hoy día hay una institución mundial que juntó todas estas técnicas y creó el Kendo que hoy está regulado en todo el mundo como disciplina. Es tan antiguo como Japón mismo”, explicó.

En este sentido, agregó que dicha disciplina “se practica con una espada que, obviamente, no es de verdad porque sino no queda nadie”, bromeó. “Se practica con una espada de bambú pero igualmente aquellos practicantes avanzados, utilizan un arma dura, muy similar a la japonesa, que es con la que hacemos la práctica de combate más real. Es muy paulatino el crecimiento del Kendo. Se necesitan mínimamente dos años de práctica para utilizar estas armas. Es muy intenso y siempre está el contacto como en todo deporte”.

Con respecto a la adhesión que tiene esta disciplina en Tierra del Fuego, el profesor Diego Sienra indicó que “estoy hace cinco años y acá no había Kendo. Con permiso de mi maestro que está en Buenos Aires, me autorizó armar un dojo en Río Grande y mi interés es que pase a ser parte de toda la nación. Pretendo que haya gente fueguina que lo mantengan en el tiempo.

Tengo alumnos maravillosos. Hay muchos que se fueron a estudiar a Buenos Aires y continuaron con esta práctica. Hoy en total somos 10 activos y se va renovando.

Los niños pueden empezar desde los seis años. Son muy exigentes porque tienen mucha energía y es muy lindo porque los chicos se entretienen. El Dojo en Río Grande está en el SUM de Chacra IX pero estamos buscando un nuevo lugar para estar más cómodos. Pueden fijarse en nuestra página de Facebook (Río Grande Kendo Dojo) las distintas actividades que hacemos”.

Cronograma del fin de semana

“Este fin de semana tenemos la visita de dos maestros como Senseis Ernesto Kimura quien es 5° DAN y uno de los más antiguos de Argentina dado que tiene 48 años de trayectoria y ha ido a los mundiales de Kendo y también ha sido árbitro en los mundiales. Además, ha formado los equipos femeninos mundialistas de España. También viene Gerardo Doi, quien practica desde 1986 y, con 20 años de experiencia, también es fundador del dojo de Kendo Seibu”.

Finalmente, Sienra recordó que este viernes “comienza a las 19:00 horas en el Polideportivo Carlos Margalot de Río Grande y el sábado dará inicio a las 10 de la mañana. El domingo que son los exámenes y torneos, también será a las 10 de la mañana. Uno puede ir con el mate y ver cómo se desarrolla la actividad. La entrada es libre y gratuita. Será el primer torneo de Kendo en Tierra del Fuego”, concluyó.

