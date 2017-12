En noviembre salió el disco nuevo de la banda de Metal de nuestra ciudad de Río Grande “METALKIMISTA”. Se llama “La Sabia Destrucción” y aquí vamos a desmenuzar pista por pista esta obra, orgullo de la música local.

Río Grande.- Otra buena noticia para la música metálica fueguina. Metalkimista presenta su nuevo disco “La sabia Destrucción” que cuenta con 12 temas, a saber:

“Contextos y contextos” un tema muy poderoso, thrash y metal en dosis suculentas que no dejan lugar a pausa alguna.

“Síndrome de Iscariote” es una gran pieza, dónde letra y música se funden, para gritar que dolor y placer, tienen puntos coincidentes.

“El errante” aquí se ve claramente la creatividad de la banda para pasar de un medio tiempo armónico y oscuro, a un metal ultra veloz.

“La traza del delirio” una oda a la película “una mente brillante” en tonos de heavy metal, con pegadizas melodías de principio a fin.

“El sepulcro” oscuridad absoluta, por dónde lo mires, pero con una exquisita melodía, que acentúa aún más la oscuridad de una letra que describe un sepulcro del sur de Italia, con crudeza y poesía luctuosa.

“Ocho campanas para Nosferatu” el tema a medio tiempo que tan bien le sienta a la banda, con una segunda parte que tiene unos arreglos de guitarra de muy buen gusto.

“El umbral de la sed” una balada con todas las letras, con la sorpresa de que la banda usa por primera vez teclados, y el resultado es brillante, y tiene un solo de guitarra en el medio que es para escuchar una y otra vez.

“La liturgia de los ásperos” como lo dice el título, es bien áspero el tema, el estribillo es de esos que se te pegan. Aspereza total.

“Heroico Formosa” el tema más rápido del disco, poder arrasador y una temática de la guerra de Malvinas, que de muy cerca nos toca, describiendo la gesta civil de la tripulación del barco mercante “El Formosa”.

“La sabia destrucción” el tema que da nombre al disco, es una gran pieza, bien diferenciada, con una primera parte trabada y una segunda bien thrash, aquí la banda se luce todo el tiempo.

“Hastío” un tema con una melodía muy particular, una suerte de innovación en la banda, que deja un resultado por demás positivo.

“La horrible succión” un tema poderoso, y con matices, que describe cosas que ocurren en el ámbito rural, pero con unas metáforas que enaltecen, y suman.

Es un gran disco de METALKIMISTA, dónde se observa la evolución de la banda en el plano musical, fue grabado en nuestra ciudad en estudios “La Mazmorra”, por Martín Vargas.

El arte y diseño corresponde a Leo Cavaller, y logró una gráfica que nada debe envidiarle a un disco importado, brillante lo de este artista riograndense, que se luce en cada trabajo de la banda.

También se ve que trabajar con Marcelo “Tommy” Moya, un ícono del Metal Argentino, no es en vano, uno lo puede apreciar en la calidad de la gráfica, en la textura, en la calidad de impresión, ahí se ve claramente que la experiencia de Marcelo Tommy ayuda a la banda a presentar trabajos profesionales, a través de su sello MTM PROD.RECORDS.

En cuanto a la labor de los cuatro músicos en el disco, aquí la vamos a describir.

Fabián Ingrassia (voz). En este disco, logra como vocalista un gran trabajo, con matices, pasando de voz limpia, a voz áspera y rasposa, con total naturalidad. Y con respecto a sus letras, demuestra que su pluma está en llamas, con muchos matices, ya sea ironías, humor, amor, creativas descripciones… por ejemplo cuando dice “el dolor, el placer, Iscariote, Michael Hutchence, hicieron lo fueron a hacer, sintiendo a la soga arder” (a buen entendedor pocas palabras).

Gustavo Alvarado (guitarra). Una grata confirmación, más que una revelación , en este disco sacó de adentro una gran labor este violero riograndense, en composición, y en solos exquisitos en todos los temas, destacan por ejemplo , “El umbral de la sed” con dos solos tremendos, “La sabia destrucción”, “Heroico Formosa”, “La traza del delirio” y “Ocho campanas para Nosferatu” (dará que hablar el trabajo de Gustavo Alvarado en este disco).

Karlos Cuyul (bajo). También se puede ver la evolución de Karlos en la banda, con muy buen sonido de su instrumento, y con aportes personales de muy buen gusto. Una grata sorpresa.

Maximiliano Andrada (batería). Fue el debut del baterista en la banda, y cumplió con creces, se puede ver la ductilidad de Andrada, en los tramos thrash, con un doble bombo que es impresionante, o en los pasajes de medio tiempo, o trabados.

Demostró estar a la altura de la banda.

Deseamos a METALKIMISTA La Maquinaria Riograndense de Metal, la mejor de las suertes con “La Sabia Destrucción”.

Comentarios

Comentarios