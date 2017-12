Cinco alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba (UTN-FRC), con apoyo financiero del COFECYT, viajaron a Alemania e Italia a presentar sus producciones sobre la problemática de los desechos espaciales y pequeños satélites.

En el marco del Club de Robótica y con capacitación y apoyo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), los trabajos de los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba (UTN-FRC), Marco Álvarez Reyna, Martín Molina, Luis Vázquez, Hernán Páez y Germán Ontivero, fueron seleccionados para participar del 1° taller Open Source CubeSat, celebrado el 23 y 24 de noviembre en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales de la Agencia Espacial Europea (ESOC/ESA) en la ciudad de Darmstadt, Alemania, y la 2nd Debris Mitigation Competition de la competencia internacional sobre mitigación de desechos espaciales, organizado por UNISEC-Global y realizado entre el 2 y el 4 de diciembre en la Universidad de Ingeniería de Sapienza en la ciudad de Roma, Italia.

Los trabajos pertenecen al área de estudio de los sistemas en materia aeroespacial, particularmente, a la problemática de los desechos espaciales y pequeños satélites. Uno de ellos, “CubeSat, 3D Printing & COTS”, seleccionado en Alemania, trata sobre el desarrollo de un pequeño satélite para uso educativo, basado en hardware de código abierto y software libre, cuya estructura mecánica es realizada con tecnología de impresión 3D. El otro trabajo, “Sail deployment deorbit system by solenoids for microsatellites”, finalista en la competencia internacional realizada en Italia, aborda el desarrollo de un mecanismo de desorbitación de microsatélites no cooperativos.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), brindó gran parte del apoyo económico que posibilitó a los estudiantes concretar el viaje. El secretario general del COFECYT, Tomás Ameigeiras, destacó que “el ministro Barañao entiende que hacer realidad la federalización de la ciencia también es poder apoyar proyectos de manera conjunta y hacer parte a las autoridades de aplicación de la región. Por eso delegó la solicitud, que llegó desde Presidencia de la Nación, al Consejo Federal para que trabaje junto con la provincia de Córdoba para hacer realidad el viaje de los estudiantes”.

Ameigeiras agregó que la temática de los proyectos está en consonancia con “una Argentina abierta al mundo que apuesta al conocimiento como una posibilidad concreta de participar en proyectos internacionales. Nuestro país tiene mucho que aportar en materia de tecnología satelital, de electrónica de punta y de conocimiento aplicado que van en la dirección de una matriz de crecimiento económico”.

