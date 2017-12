El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande reclamó al Estado que se haga cargo de su responsabilidad en materia de costos, y no vuelva a cargar el peso sobre los privados. Mañana participa de la reunión de la CAME y se analizará el pacto fiscal, que trae preocupación a muchas provincias, dijo.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro participó ayer de la reunión de entidades comerciales argentinas en la ciudad de Buenos Aires y el tema central pasó por “las necesidades que tiene el país para ser competitivo”, dijo por Radio Universidad 93.5.

“Más allá de que cada provincia plantea en qué situación se encuentra, nuestro país está necesitando ser competitivo. Se le puede demandar al privado que sea competitivo, pero si el Estado no lo es en materia de los servicios que tiene que brindar, también trae una complicación que se traduce en costos. Esto nos pone en problemas muy serios con los países vecinos”, advirtió.

“Hasta ahora no somos la provincia que tiene mayor carga de Ingresos Brutos, porque hay provincias que tienen mayor carga”, observó, aunque se mostró preocupado por la reforma planteada por el gobierno, que tratará mañana la Legislatura, e incrementa impuestos en varias actividades del sector privado.

“Hay muchísima preocupación por los tiempos del estado para adaptarse rápidamente y ser un estado eficiente, sin tanto déficit fiscal, sin un costo financiero tan importante y sin costos laborales en aportes y contribuciones tan elevado. El tema de infraestructura y logística es algo que sufrimos muchísimo, porque no tenemos puerto y movernos por sistema terrestre tiene su costo. No todos los procesos son viables por transporte terrestre, porque con otro costo logístico por ejemplo podríamos hacer el engorde del ganado vacuno en Tierra del Fuego, y no llevarlo en pie para engordar en otro lado. Nosotros necesitamos los puestos de trabajo que se van a provincias vecinas y que esos recursos queden en nuestra provincia”, planteó.

“Yo le tengo una envidia grandísima a Chile, porque son muy competitivos y no solamente los empresarios, sino el estado. En esto tenemos que trabajar en conjunto y no tiene que ver con palabras sino con hechos”, reclamó.

Esta semana el presidente de la Cámara de Transportes de la provincia, Darío Loreto, expuso los costos de traslado marítimo desde Asia al puerto de Buenos Aires, y desde allí al Puerto de Ushuaia, con la demora del cabotaje marítimo nacional que hace que terminen enviando mercadería por tierra, y Navarro compartió la visión de los costos que dependen del estado. “El presidente Macri habló de mafias en el puerto de Ushuaia y resulta que para traer un contenedor de Asia en forma directa me puede salir entre 3.500 y 4.000 dólares el flete, pero desde Ushuaia a Río Grande sale entre 1.200 y 2.000 dólares, dependiendo de la estadía en Ushuaia, de los procesos que tuvo en Aduana y dentro del Puerto. Estos son los problemas que tenemos que analizar, que son los costos del estado”, insistió.

“Le dicen a la industria que le van a quitar los impuestos internos, pero hay que ver qué va a hacer el estado para ser eficiente y bajar los costos por todos los errores que se cometen”, fustigó.

Respecto de la suba de impuestos en Tierra del Fuego, indicó que está “tratando de tener el proyecto, lo he llamado a Luis Capellano, que me ha hablado de medio punto en algunos ítems, pero no tengo la totalidad. Me explicó que esto está atado al acuerdo fiscal que firmaron los gobernadores con el presidente de la nación y que en general todas las provincias van a tener una adecuación”.

“Tenemos que ver en estos días cómo va a incidir ese medio punto, porque por este pacto fiscal la provincia recibe menos dinero también, así que hay una especie de compensación. Pero todos quieren acomodar el fuelle de las necesidades a través del empresario y a veces hay límites. Al inicio de este año sufrimos los Precios Transparentes, una medida que tuvieron que dar vuelta y por la que perdimos casi cuatro meses. Cayeron las actividades comerciales y los puestos de trabajo estrepitosamente no sólo en Tierra del Fuego sino en todo el país. El Estado también tiene que ser eficiente y no es cuestión de que, porque me sacaron de un lado, tiro la sábana y voy acomodando de otro lado. Siempre corren por el mismo lado y esto se sufre. El empresario no tiene posibilidad de hacer paro y tenemos que pagar las cuentas todos los días, así que tenemos que laburar, pero tiran del hilo y los empresarios se asfixian”, cuestionó.

“Detrás de los empresarios se cae la actividad económica y, cuando cae la actividad económica se caen los puestos de trabajo, la dignidad. Se tiene que entender alguna vez que el estado también tiene que ser eficiente”, sostuvo.

“Yo llamé por teléfono y me informaron muy por encima. No tuve tiempo de tomar nota punto por punto”, dijo de la comunicación que mantuvo con el titular de la AREF, e insistió en que “seguimos haciendo más de lo mismo”, con el aumento de la presión fiscal.

“Así no vamos a cambiar el horizonte que tenemos. Los funcionarios tienen que entender que no son los dueños del estado sino administradores, y como administradores tienen que ver cuáles son los intereses de la sociedad. Estamos de rodillas, siendo una de las provincias más ricas del país en PBI y en presupuesto, y esto lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. La verdad es que cada vez estamos más de rodillas”, lamentó.

Mañana hay reunión de la CAME, y participará como miembro de la comisión directiva. “Se analizará el pacto fiscal, que la mayoría de las provincias lo están vivenciando con mucha preocupación”, concluyó

