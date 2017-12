El gerente técnico de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, Walter García, afirmó que lo que queda de este año no habrá un aumento de la tarifa eléctrica. Diferenció lo que sucede en el resto del país señalando que “el incremento a nivel nacional se da con el gas residencial, mientras que nosotros tenemos el gas de generación que no ha sufrido variaciones en su valor”. Además sostuvo que “en los primeros meses del año que viene podría haber un aumento del gas de generación, pero todavía no tenemos ningún tipo de información al respecto”.

Río Grande.- El gerente técnico de la Cooperativa Eléctrica Walter García se refirió respecto del aumento de la tarifa de gas, y por ende el aumento en la tarifa de la luz, para lo cual diferenció que “el gas que se está incrementando a nivel nacional es el gas residencial, y todavía no llegó un aumento que involucre al gas de generación, teniendo en cuenta que son dos precios que se manejan en forma distinta por resoluciones de distinto tipo que maneja la secretaría de Energía de Nación, en este caso, y por lo menos hasta fin de año no tenemos noticias de que el gas para generación se incremente”, sentenció.

Sin embargo indicó que “en los primeros meses del año que viene podría haber un aumento de este gas, pero todavía no tenemos ningún tipo de información al respecto”.

Resaltó que la “tarifa eléctrica de Río Grande en particular, y de Tierra del Fuego también no se rige por los mismos parámetros que se rige en el resto del país, dado que acá generamos en forma aislada, con los costos propios de la generación, sea los costos del gas, los costos locales, y los costos del dólar en particular, el dólar al cambiar su valor nos genera una diferencia respecto de los valores con la cual se definió la tarifa anterior, nosotros teníamos considerado un dólar de 15 pesos en junio de 2016 cuando se ajustó la tarifa, y en este momento el dólar ronda los 18 pesos, con lo cual todos los índices, inclusive el gas actual, que tiene costos que se pagan en dólares esta incrementado por la diferencia de cambio”.

En tal sentido sostuvo que esta “diferencia la Cooperativa lo está soportando, sin aumentar la tarifa, no obstante si llegara a aumentar el gas, y tenemos un descalce mayor, vamos a tener necesariamente que ajustar la tarifa, y eso será informado en el momento oportuno”.

García dijo que para este año “no tenemos previsto ningún tipo de aumento, no va a pasar lo que sucede en Nación, mientras que el año que viene tenemos que ver como se presenta la situación, básicamente en el costo de gas de generación, dado que si existe una variación en el costo de gas de generación eso va a disparar algún ajuste en la parte eléctrica, no hay manera de soportarlo, dado que el gas representa en la tarifa, la mitad de su valor, por lo tanto cualquier aumento del valor del gas repercute seriamente en la tarifa, como así también debemos de observar como sigue el dólar, dado que si sigue aumentando, vamos a estar obligados a replantear nuestros costos, y ver cual es el aumento tarifario necesario”.

Puntualizó que lo que influye fuertemente en el valor de la tarifa eléctrica es el “costo del gas, es algo que depende de una resolución que todavía no fue modificada desde febrero del año 2016, como así también depende del cambio del dólar, porque los insumos son en dólares, entonces cuando el dólar aumenta, automáticamente a nosotros nos aumentan los costos, a pesar de que hay un rango en el que la Cooperativa puede seguir soportando el ajuste, pero hay un momento en el que el déficit puede ser muy importante, y necesariamente hay que subir la tarifa”.

Costo del millón de BTU

En otro orden indicó que el gas de generación cuesta “4,48 dólares el millón de BTU, que es una medida de energía que equivale a unos 27 metros cúbicos, este valor de 4,48 se mantiene desde el mes de junio del año 2016, pero si aumentara el gas en dólares y supongamos que el gas aumenta un 20%, la tarifa automáticamente aumenta un 10% el costo, además de aumentar el costo en dólares del gas, está el cambio, entonces cualquier aumento del gas de generación va a implicar que se transfieran los costos a la tarifa”, concluyó García.

