Los metalúrgicos de Río Grande confirmaron que no firmaron la homologación del acuerdo que congelaba los salarios y mantenía los puestos de trabajo por dos años. Responsabilizaron a las manifestaciones de distintos funcionarios y referentes políticos, como así también a recientes medidas tomadas por el Gobierno nacional para tal decisión. Adelantaron que impulsarán un proyecto de Ley para que se declare la emergencia laboral y que se frenen los despidos en el ámbito público y privado. Además anunciaron paro y movilización para hoy entre las 14 y las 17 horas.

Río Grande.- El secretario Adjunto de la UOM Seccional Río Grande, Marcos Linares, confirmó en conferencia de prensa que no se firmará la homologación y que el gremio presentará un documento en el Ministerio de Trabajo, explicando las razones. Antes, Linares leyó una resolución del Congreso de Delegados donde se sale al cruce de expresiones publicadas “en diferentes medios”, aclarando que las posiciones y declaraciones adoptadas por el secretario General de la organización, Oscar Martínez, reflejaron determinaciones tomadas “por el Congreso de Delegados, en representación de los trabajadores metalúrgicos en un ámbito democrático”.

Además advierte el texto que “todas las miradas favorables e irreales sobre cambios de matriz productiva planteados para Tierra del Fuego, carecen de un análisis serio y solo pueden reflejar para los trabajadores un futuro incierto e inestable”. Por eso convocan los metalúrgicos “a todos los sectores, para salir de esta penosa situación extorsiva, llevada a cabo por el Gobierno nacional con la complicidad del Gobierno provincial y AFARTE”.

Después Linares pasó a confirmar la decisión de no firmar el acuerdo que congelaba los salarios y pretendía garantizar los puestos de trabajo del personal efectivo y PPD por dos años, responsabilizando por la decisión a declaraciones escuchadas de parte de dirigentes políticos, funcionarios provinciales y resoluciones del Gobierno nacional como la de dejar sin efecto los trámites de “licencias no automáticas”; permitiendo el ingreso de productos importados con menos restricciones.

Linares dijo que habrá que ver ahora que postura toma el Ministerio de Trabajo, para saber si el acuerdo cae definitivamente, y señaló que notificaron a la UOM nacional de la decisión tomada en la Seccional. Al ser consultado sobre si la UOM a nivel nacional podría homologar el acuerdo en Capital Federal, Linares respondió que “es una posibilidad, nosotros estamos manteniendo charlas con los compañeros del Secretariado Nacional, les hemos adelanto en el día de ayer cual es la posición de los compañeros en Río Grande a partir de la resolución del Congreso de Delegados”.

Vale mencionar que durante la conferencia hubo duras críticas para los diputados fueguinos oficialistas, tanto Gastón Roma como Héctor Stefani, al igual que para la legisladora Myriam Martínez del PJ-FPV; por sus posturas en distintos momentos en referencia a la situación de la industria y los reclamos obreros.

Para finalizar, Linares confirmó la convocatoria a un paro de actividades para hoy miércoles, entre las 14 y las 17 horas, con movilización desde el Parque Industrial y coincidiendo con la jornada convocada en el ámbito nacional.

