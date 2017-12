El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, brindó una conferencia de prensa en Ushuaia, en instalaciones del grupo Newsan, accediendo a una invitación realizada por autoridades de Noblex, sponsor oficial del equipo.

Ushuaia.- A pocas horas de haber regresado de Rusia, donde participó del sorteo del grupo que integrará Argentina para clasificar en el Mundial de Fútbol, el entrenador Jorge Sampaoli tomó contacto con la prensa de Tierra del Fuego, accediendo a una invitación que hizo la empresa Newsan, en razón que una de sus marcas, Noblex, es sponsor oficial de la Selección Argentina.

Marcelo Romeo, gerente de marketing del Grupo Newsan, acompañó a Sampaoli en el contacto con la prensa y ratificó el compromiso que la firma Noblex tiene con la Selección Argentina, calificando que es “un apoyo incondicional”, destacando que este es el cuarto Mundial que lo acompaña, ya que desde el 2006 que se mantiene el vínculo con la AFA.

El empresario agradeció al entrenador de la Selección el haber aceptado la propuesta de viajar hasta Ushuaia, considerando que el viernes pasado estuvo en Rusia, para participar del sorteo del grupo que integra la Argentina, donde tiene que enfrentar a los equipos de Islandia, Croacia y Nigeria.

En la conferencia, Sampaoli habló que conducir a la Selección es cumplir “un sueño de muy chico”, señalando que el “fanatismo por el equipo, la Bandera, la Escarapela, fueron todos símbolos muy representativos de mi época” y deseó que “ojala pueda llegar a estar a la altura de poder darles a los argentinos la posibilidad de vibrar con la camiseta de nuestro país. Estoy contento con lo que me toca pero también muy responsable que hay muchas expectativas en todo esto”.

Al hablar de la figura que representa Lionel Messi y de cómo es dirigirlo; Sampaoli sostuvo que “lo más importante es tenerlo muy entusiasmado con el proyecto que me toca, que pueda disfrutar” y que eso ser el “mejor jugador del mundo se provoque cada vez que entre, que tenga la motivación de defender los colores de la Selección Argentina. Que tiene mucho deseo de jugar este mundial”.

Dijo que “como entrenador hay que organizarlo en el campo para los diferentes momentos pero, establecer con Messi pauta de donde se tiene que mover, como tiene que definir, es hasta irresponsable. Creo que él solo o el grupo colectivo le tiene que dar la posibilidad que el sólo decida, porque cuando lo hace, lo hace normalmente muy bien, entonces alguien que decide tan rápido a la hora de pensar, es muy difícil enfocarlo en algo totalmente estricto”.

Sobre lo que queda de acá al Mundial, Sampaoli anunció que a partir del 3 de enero se inicia “una gira en Europa para hablar con el 95 por ciento de los jugados que están ahí. Hay que planificar los amistosos previos a la Copa del Mundo y en la concentración que tengamos antes del mundial establecer que tipo de entrenamiento es necesario para desarrollarse como equipo”.

Considerando que tuvo su vínculo con la selección de Chile, donde se desempeñó como entrenador; Sampaoli fue consultado sobre su parecer respecto al hecho que esa Selección quedó fuera del Mundial de Fútbol, y al respecto dijo que “me resultó un poco sorpresa porque la generación de jugadores que me tocó conducir, a los que acompañé, estaban muy capacitados para hacer otro mundial mas. Pero más allá que no están, me parece que es una generación que el deporte chileno el debe mucho porque lo jerarquizó”.

