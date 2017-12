Así lo aseguró Alejandro Rozitchner, filósofo y asesor del Presidente Mauricio Macri, en el marco de las charlas sobre “Positividad Inteligente” que tuvieron lugar en Ushuaia y Río Grande. El escritor argentino, criticó a la ex presidenta Cristina Kirchner y destacó la gestión de Cambiemos asegurando que “representa un cambio profundo y verdadero de un montón de cosas que Argentina viene arrastrando de su propia época”. Asimismo, anticipó que la gestión Macri tendrá un segundo mandato. El rol de la justicia, el pacto fiscal y los cambios en el Congreso de la Nación.

Río Grande.- Alejandro Rozitchner, filósofo, escritor y asesor del Presidente Mauricio Macri, visitó los estudios de Radio Universidad (93.5) en el marco de las charlas denominadas “Positividad Inteligente”, que tuvieron lugar en Ushuaia y Río Grande, a través de las gestiones realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El especialista en temas motivacionales estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro.

El asesor de Macri y analista importante en el espacio Cambiemos, admitió desconocer “la situación de cada provincia como cada provincia merece”. Respecto a Tierra del Fuego, comentó que “la impresión es que quedas deslumbrado y eso te despierta interés. Es una experiencia formativa, pero de ninguna manera podría decir nada respecto a esta comunidad”, aclaró.

En este sentido, consideró que “así como una provincia llena de promesas y futuro como Tierra del Fuego está tal vez un poco limitada por costumbres políticas y dirigenciales y actitudes de los pobladores mismos, cada uno de nosotros está limitado por creencias absurdas tales como que la inteligencia debe ser caracterizada como pensamiento crítico. Eso te lo dice cualquier persona que se cree inteligente. Incluso hasta los docentes dicen que buscan que sus alumnos desarrollen un pensamiento crítico y a mi me parece absurdo. Preferiría docentes que dijeran que los alumnos busquen desarrollar entusiasmo y trabajen por conseguir esas cosas que quieren, siendo la crítica una de las muchas funciones del pensamiento, pero de ninguna manera la caracterización esencial de la inteligencia”.

Continuando con el análisis, remarcó que “no creo mucho en la referencia hacia el pasado. Creo que las coordenadas de nuestros pensamientos tienen que ser ‘qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo’, y esa idea de que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla, me parece un absurdo. Yo creo que los pueblos que se obsesionan con su historia tienden a impedirse vivir el presente y proyectarse en el futuro; son pueblos más guiados por la tradición y el respeto que por el deseo. Yo quiero para Argentina deseo, movimiento y osadía. Por suerte estamos dando un giro bastante importante en términos de política de dirigencia nacional. Soy parte de este Gobierno Nacional al que valoro muchísimo y creo que representa un cambio profundo y verdadero de un montón de cosas que Argentina viene arrastrando de su propia época”.

Para Rozitchner, el Gobierno nacional “cree en la realidad y hay que trabajar en esa realidad para introducir resultados distintos. Hay cuestiones que modificar y la tónica básica es el entusiasmo y la confianza. Venimos más bien acostumbrados a una tradición política que, en vez de reconocer los problemas reales, habla de símbolos y cree que el relato puede suplantar la realidad. Marcos Peña -actual Jefe de Gabinete- cuenta que cuando llegó al despacho había once televisores y ahora hay uno solo, y desenchufado. Es decir, el Jefe de Gabinete anterior creía que lo que pasaba en los medios era determinante e importantísimo. Nosotros, por el contrario, creemos que hay una realidad y que los medios podrán representarla con total libertad, pero de ninguna manera es el tema del que hay que ocuparse. Hay que ocuparse de los temas reales y no de cómo aparecen en los medios”.

Giros en la justicia

El filósofo argentino, también brindó su mirada sobre el rol de la justicia nacional e indicó que “mucho de los jueces que están haciendo avanzar las causas son jueces que durante años han sido sospechados. Han servido al poder anterior. Ahora están tratando de servir al poder presente que les dice ‘hagan lo que tengan que hacer’, y, por otro lado, se está reestructurando toda la justicia para que haya jueces honestos en lugares donde había jueces corruptos. Tenemos una gran tradición de corrupción en la justicia que con el tiempo va a ir desapareciendo y ya está mermando. Estamos viviendo un sueño. Podría haber ganado Scioli y esto no hubiera pasado”, señaló.

Cambios en el Congreso de la Nación

Paralelamente, destacó los diversos cambios que se han efectuado en la Cámara Baja y Alta del Congreso de la Nación, asegurando que “hay un cambio muy notable y sobre todo creo que este cambio es el inicio de un cambio que llevará muchos años y nunca se va a terminar y me gusta esta idea del reformismo permanente. En nuestra época en donde hay tanto cambio en todos los frentes, me parece que un Gobierno se plantee como norma el reformismo permanente quiere decir que siempre vamos a estar cambiando lo que sea necesario para acercarnos lo más posible a tres objetivos que han sido marcados al principio de la presidencia que son el combate al narcotráfico, la eliminación de la pobreza y la unión de los argentinos”.

Desarrollo a futuro y la mafia de los puertos

En el marco de los anuncios de reforma previsional y el consenso fiscal entre las provincias y la Nación, Rozitchner garantizó que “los trenes y los barcos van a tener desarrollo. Había una mafia de los puertos contra la que se ha trabajado con mucha contundencia porque hay que abaratar los costos del flete y hay que lograr que la Argentina sea más productiva. Se tenía la sensación de que el Estado era una barrera para que tengas que pagar peajes en todos los niveles y este Gobierno entiende que ese dinero que se desviaba de la escala productiva hacia la dirigencia corrupta estaba generando pobreza. Todo emprendimiento productivo tiene que tener menos trabas”.

“Veo situaciones dificultosas en muchas provincias”

Brevemente, se refirió a la situación de algunas provincias como Catamarca, lugar que ha visitado en diversas oportunidades y que, según expresó, “observé una pobreza y atraso increíble. Estoy acostumbrado a ver ciudades y poblaciones que están por debajo de sus capacidades. Lo veo con realidad. Entiendo que se trata de capacitar a la gente para el trabajo, generar oportunidades y abrir la economía para que haya más facilidades para generar nuevas perspectivas respecto al trabajo.”

Cambiemos y el segundo mandato

El asesor del Presidente Macri, indicó que “los procesos sociales no suceden de un día para el otro. Lo cierto es que desde que Macri se presenta a elecciones, cada vez saca más votos. Este Gobierno nacional va a tener un segundo período y la diferencia que no hizo en la primera elección va a hacerlo en la segunda. Vamos a ganar holgadamente y serán ocho años de una importantísima actualización de la Argentina. No se van a solucionar todos los problemas, pero vamos a cambiar un set de problemas por otro correspondientes a un estado evolutivo más desarrollado”.

Diálogo cara a cara con los ciudadanos

Asimismo, reveló la metodología que utiliza en las charlas y conferencias que brinda en las distintas provincias y explicó que “hablo con personas que tienen los problemas de las personas de todas partes del mundo. Los temas que yo trato en cuanto a la negatividad, positividad, modos de enfocar los problemas y cómo se construye el sentido en la realidad, no reconoce ese nivel de detalle que define una situación productiva provincial. Trato de trabajar de una manera indirecta. No son preguntas distintas a las que me pueden hacer en Tucumán”, ejemplificó.

“Las preguntas tienden a determinar si la tendencia hacia la positividad y negatividad es innata o se adquiere. La respuesta es que es un poco de las dos cosas. Hay personas que tienen una espontánea tendencia a la positividad y otras a las que les cuesta más. Si entendemos cuál es el sentido, la afirmación vital está implícita en el optimismo. Me gusta trabajar con gente de todo tipo. Me gusta el diálogo. Voy parando mi exposición para ver dónde está la audiencia y se arma un diálogo muy lindo y cada vez que doy estas charlas pienso algo que antes no había pensado”.

Cannabis medicinal

En otro orden de temas, también se refirió a los distintos avances que se han logrado respecto a la utilización de la marihuana y consideró que “todas las leyes que avancen en reconocerle un lugar a la marihuana en la sociedad me parecen positivas en cuanto a lo que aportan en la lucha contra el narcotráfico. Si dejáramos afuera a la marihuana seríamos mucho más certeros en la lucha contra los verdaderos peligros promotores de violencia como son la cocaína y las drogas de diseño”.

“La ley seca fue una mala idea. El alcohol es la droga legítima que todos consumimos con placer o al menos mucho de nosotros y es mucho menos dañina que la marihuana pero también es un gran compañero del hombre. La embriaguez es una experiencia cotidianamente necesaria. Lo aprueban todas las civilizaciones y culturas desde el inicio de la humanidad”.

