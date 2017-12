El escritor y couch motivacional brindará hoy una capacitación abierta a la comunidad en la sede de OSDE de Río Grande. El presidente de la Cámara de Comercio local, Diego Navarro, destacó el aporte de la CAME a la capacitación y espera que contribuya a generar conciencia sobre la importancia de la unidad y la adaptación a los cambios que presenta la realidad.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, Diego Navarro, informó sobre la charla motivacional que brindará hoy en la sede de OSDE el escritor Alejandro Rozitchner, para asociados a la entidad y público en general.

“Alejandro Rozitchner es un capacitador de CAME en algunos temas y vino a dar una charla a la ciudad de Ushuaia y Río Grande sobre positividad inteligente. Esto tiene que ver con cómo encarar los cambios, con tener una mente positiva; es un concepto especial sobre la forma de encarar los cambios en la vida, desde un punto de vista positivo, que permite una rápida adaptación a la realidad que se está viviendo”, dijo en diálogo con Radio Universidad 93.5.

“La unión hace la fuerza y es uno de los problemas que tenemos en Tierra del Fuego para encontrar una salida. En los momentos más graves hemos podidos juntarnos y no esperar que haya soluciones mesiánicas. Si cada una de las provincias argentinas hace esto, el país en veinte o treinta años es potencia nuevamente, como lo fue en los inicios del 1.900”, confió.

“Creo que todos somos responsables de lo que estamos viviendo en materia social y tenemos que ocuparnos de trabajar por la unidad de nuestra provincia y empujar todos juntos el carro, para que esto se supere”, expresó.

Ayer se presentó en la Cámara de Comercio de Ushuaia y hoy lo hará en el auditorio de OSDE de Laserre 544, a partir de las 20:00.

“Como Cámara de Comercio enviamos las invitaciones a nuestros socios, pero la charla es abierta a la comunidad. Este es un tema de debate de toda la sociedad, que tiene que participar, escuchar y resignificar los momentos. El mundo está cambiando y es mejor mientras más rápido planteemos la adaptación, porque los cambios que vienen son rotundos. Rozitchner tiene una relación de muchos años como asesor de quien hoy es el presidente, y seguramente le dará la visión de los lugares que visita. Es muy abierto, muy sencillo, escucha y responde”, aseguró.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a CAME, que “siempre nos manda capacitaciones, y debatir este tema es muy importante”.

Respecto de las perspectivas de la provincia, a partir de la actividad petrolera que plantea un horizonte de inversiones, aspiró a que “se trabaje para agregar valor al recurso en Tierra del Fuego. Tenemos mucha potencialidad, pero esa potencialidad se debería transformar no solamente en producción sino en desarrollo de productos vinculados con la industria hidrocarburífera. El tema energético es otro de los problemas graves que tenemos, porque estamos en una provincia hidrocarburífera con una gran cantidad de reservas de gas, y resulta que el 20% de la sociedad no tiene gas domiciliario. Tenemos que ocuparnos bien de los recursos que tenemos, para que la sociedad también tenga otra calidad de vida”, subrayó.

“Es impresionante la cifra que se destina al subsidio de gas envasado y, más allá de esa cifra, la calidad de vida de esa gente no es buena. Por más que haya subsidio, es una problemática vivir con ese sistema, cambiando tubos, buscando los vales. Realmente en el siglo XXI tenemos que solucionar esto rápidamente, porque la calidad de vida hace también al desarrollo”, sostuvo.

Por otra parte, se le consultó sobre las expectativas por la apertura de una sucursal de Maxiconsumo en Río Grande.

“No he hablado directamente con el representante, pero estoy al tanto. He trabajado históricamente con La Anónima, con Carrefour o con Diarco, y evidentemente siempre que viene competencia, es saludable. Esperemos que esa competencia mejore la calidad de servicios y los precios para la sociedad. Todo esto va a traer una mejora y a nosotros nos importa que esto se traduzca en mayor actividad para los comercios chicos, para las pymes, y que se invierta en Tierra del Fuego. No tenemos que dejar de velar por nuestros almacenes y creo que Maxiconsumo va a traer una mejora para los minoristas. Ojalá que esto sea positivo”, concluyó.

