Se llevó a cabo en la casa de la cultura de la municipalidad de Tolhuin las 1era Mesa de trabajo con actores del sector minero de la Provincia de Tierra del Fuego. La intención es buscar una solución en conjunto entre el Estado nacional, la Provincia, el Municipio local y los productores.

Tolhuin.- En esta ciudad mediterránea presentaron el programa de asistencia a las PYMES mineras a cargo del Ing. Marcelo Pasin y la Lic. Natacha Izquierdo.

El ing. Marcelo Pasin comentó que la Subsecretaría de Desarrollo Minero depende de la Secretaría de Minería de la Nación “y dentro de la Dirección Nacional de Promoción Minera está nuestra área que es la de asistencia al productor minero y nos ocupamos de la micro y mediana empresa básicamente lo que esta relacionado con rocas y minerales industriales entre los cuales está por supuesto la turba”.

Justamente los disertantes se centraron en la turba, “por lo cual hemos venido a escuchar a los productores sobre cuáles son sus inconvenientes, sus problemas y tratar de buscar una solución. Nosotros venimos a buscar soluciones si es que las hay, pero en conjunto; es decir, con los productores, las autoridades provinciales y las autoridades nacionales”.

Entendió que “este es un sector que si no lo trabajamos todos juntos, la verdad es que nunca vamos a encontrar una solución porque si el Estado nacional y la Provincia deciden invertir una determinada cantidad dinero en préstamos o aportes no reintegrables, tenemos que velar para que finalmente después se transforme en emprendimientos sostenibles para no tener que venir todos los años a aportar”.

“Creo que los productores deberían de confraternizar un poco más unirse y buscar una solución común a todos, si no se organiza a quien van a vender no hay solución, por más que uno ponga mucho dinero en el proyecto”.

“En el día de hoy luego de lo charlado vamos a llegar a una conclusión en común y posteriormente presentaremos formalmente lo que tenemos como programa. Viendo lo que nosotros podemos aportar, la idea es continuar trabajando hasta encontrar soluciones, este es el único lugar donde se produce turba en el país, la situación debería ser mejor y la solución a estos inconvenientes es unirse”, dijo finalmente el Ing. Marcelo Pasin.

Comentarios

Comentarios