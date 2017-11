El secretario general del gremio de petroleros privados, Luis Sosa, adelantó un buen año para la actividad hidrocarburífera, a partir del descubrimiento del superpozo de Roch, que generó un “efecto contagio” en el resto de las operadoras. Sostuvo que se prevén más inversiones y un estudio sismográfico en la zona para determinar qué más puede encontrarse. Confió también en el movimiento económico que va a producir la licitación del área CA-12, con más ocupación de mano de obra no sólo del sector del petróleo, sino de la construcción y de proveedores locales.

Río Grande.- El dirigente del gremio de petroleros privados Luis Sosa, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las expectativas para 2018, que son altas en la actividad hidrocarburífera.

“Viene un año importante para la provincia y para la comunidad petrolera. En el área CA-12 las empresas van a estar cotizando y esperemos que la provincia encuentre otro nuevo horizonte en la actividad hidrocarburífera y que sea muy productivo para aquellos que vayan a invertir en ese lugar, que es una tierra virgen”, expresó.

Marcó un impacto positivo del superpozo descubierto por la empresa Roch. “Nadie tenía previsto que dé el caudal que está dando y eso genera expectativas. Roch va a empezar a hacer una rotación porque tiene previsto hacer un estudio sismográfico que le brinde más información. Dicen que YPF va a comenzar a perforar cuatro pozos casi en la misma dirección, ya están organizando la locación y mientras tanto van a empezar los estudios en la zona de Roch, con un estudio sismográfico que dé más certeza de lo que se puede encontrar”, manifestó.

“Roch abrió una posibilidad en la provincia que entusiasma al resto de las operadoras a invertir más y mejor de lo que vienen haciendo. Esto hace que las empresas vean la situación con más expectativas y que también el gobierno nacional con YPF invierta más de lo que está invirtiendo”, aseguró.

Respecto del personal empleado, dijo que se ha mantenido la planta ocupada de la provincia y las condiciones laborales, a diferencia de la crisis en otros puntos del país. “Gracias a dios seguimos manteniendo el acuerdo como tiene que ser y como debe ser en todos los lugares del país donde haya actividad petrolera”, destacó, recordando que

“Neuquén tuvo que firmar una adenda para poder trabajar con Vaca Muerta”, donde se flexibilizaron las condiciones laborales.

Reiteró que “con este descubrimiento de Roch hay un buen ánimo en las tres operadoras de la provincia y esperemos que haya más puestos de trabajo con esta nueva inversión que están haciendo. Es un contagio para el resto de las empresas que quieren invertir. Nosotros seguimos hablando con las tres operadoras, ya estamos llegando a fin de año y en diciembre todo el mundo ya está pensando en otra cosa, pero los primeros meses de 2018 tenemos que sentarnos a hablar de los salarios de los trabajadores y eso va a llevar una discusión de varios meses, como fue el año pasado. Calculamos que en abril ya tenemos que estar acordando el salario, para aplicar el aumento a partir de enero de 2018”, estimó sobre las paritarias por venir.

Además resaltó que “con la licitación del área CA-12 va a haber un impacto en todos los sectores, en la construcción, con un avance de la UOCRA y se van a ver beneficiados distintos gremios”.

Enfatizó en la importancia de sostener la mano de obra fueguina, dado que “sacando el tema de Total Austral, que tiene trabajadores de afuera además de trabajadores de la provincia, en el resto de las operadoras son todos trabajadores de Tierra del Fuego, genuinos. Solamente vienen algunos especializados porque lamentablemente no los tenemos en la provincia”.

Por otra parte, se le pidió opinión sobre la decisión de la UOM de acordar un congelamiento de salarios hasta junio de 2020 con AFARTE: “Nosotros no queremos opinar sobre lo que hizo el gobierno de la provincia. La gobernadora convocó a todos los actores políticos y sociales a una reunión en Casa de Gobierno. De los empresarios de la parte electrónica no voy a opinar y conozco poco del tema. Nosotros no estamos dispuestos a sentarnos para que nos lleven a un lugar que no queremos, pero los compañeros de la UOM lamentablemente se vieron extorsionados, si se quiere, y más de uno debe estar pegando el grito en el cielo. Son acuerdos y ellos lo tienen que aceptar, porque se firmó por dos años y no quedaba otra opción que firmar lo que se firmó”, planteó Sosa.

“Hay que ver la letra fina del acuerdo, porque uno puede hablar por lo que dicen los medios. Yo no puedo opinar de lo que firmó el compañero Oscar Martínez, porque no tengo conocimiento. Me solidarizo con el compañero Martínez y no me gustaría estar en la piel de él”, concluyó.

