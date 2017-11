El presidente del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego, ingeniero Horacio Guillermo Salvañá, destacó la importancia del asesoramiento profesional, tanto en la faz privada como pública. Entendió que “falta un cambio de paradigma social en el sentido de que hay gente que se larga a hacer una construcción, un proyecto eléctrico o un sistema mecánico a la buena de Dios y después se dan cuenta que si hubieran abonado los honorarios de un profesional, hubieran gastado mucho menos”. Este colegio tiene 306 ingenieros matriculados, “pero hay muchos que trabajan en fábricas que no se han colegiado y esto falta a la Ley”, observó, destacando los beneficios de estar colegiados.

Río Grande.- El ingeniero Mecánico Horacio Guillermo Salvañá, presidente del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego, fue entrevistado en el programa ‘Dos Preguntan’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ), donde se refirió al quehacer de este colegio que nuclea a un poco más de 300 ingenieros, distribuidos equitativamente entre Ushuaia y Río Grande; y asimismo, a la matriz energética provincial.

Consultado sobre los requisitos de ingreso al Colegio de Ingenieros, Salvañá explicó que además de los datos personales, los interesados deberán presentar el certificado de sus títulos, tanto por el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior “y las incumbencias que son los alcances que tiene determinado profesional de acuerdo a lo que estudió. Por ejemplo, si es ingeniero electricista pude hacer esta o aquella actividad; pero esto no es un papelito bajado de una web, sino que tiene que ser emitido y certificado por la universidad donde se recibió el profesional. Después, una declaración jurada en la cual se certifique que no tenga causas pendientes”.

Salvañá admitió que hay déficit de estudiantes en carreras ‘duras’ como las ingenierías y lo atribuyó a que “en los dos primeros años básicos los alumnos no tienen acceso a experiencias relacionadas con sus carreras; solamente deben cumplir con las materias, aunque hoy en día hay una posibilidad de mejorar eso, porque se están dando jornadas de capacitación y muchas actividades donde los alumnos se pueden acercar”.

Comentó al respecto que el 25 de noviembre “habrá una capacitación sobre Arduino que es una plataforma tecnológica que sirve para hacer desde un pequeño robot, un drone o manejar varios LEDs y sería lindo que los jóvenes se acerquen para ya empezar a tener contacto en lo que después salgan de la universidad”.

Recordó que “lo teórico y las materias iniciales son esenciales, no se pueden descartar porque nuestra vida profesional depende de las matemáticas, la física y todo lo que estudiamos y además, esos dos o tres años de estudiar cosas que a priori no están relacionadas con la carrera, nos da –lamentablemente- este pensamiento estructurado porque venimos de esa crianza”.

“Si bien los ingenieros somos estructurados, también tenemos una mente abierta para buscar soluciones y las soluciones a veces no solo pasa por lo técnico, porque a veces estas soluciones son técnico-económico-sociales y hasta políticas”.

Salvañá entendió que “Ingeniería en Sistemas es la carrera del futuro y aunque no me lo crean, mi padre me lo decía antes de que yo empiece a estudiar, en ese tiempo se decía computación. Además, son los mejores y normalmente los buscan desde el exterior, pueden trabajar sentados en un parque mirando el lago o lo pueden hacer encerrados en un sótano. La verdad es que es una carrera muy linda. Hoy se está explotando mucho las aplicaciones para celulares y también desde la lectura de un código de barras para hacer un stock o lo que sea”.

“Hace falta un cambio de paradigma social”

El ingeniero Horacio Guillermo Salvañá entendió que “falta un cambio de paradigma social en el sentido de que hay gente que se larga a hacer una construcción, un proyecto eléctrico o un sistema mecánico a la buena de Dios y después se dan cuenta que si hubieran abonado los honorarios de un profesional, hubieran gastado mucho menos”.

“Hoy en día va un albañil –sin desmerecerlo- y levanta seis columnas, hace una casa y (luego) un ingeniero civil hace los cálculos y dice que con cuatro columnas hubiera estado bien, encima están mal puestas, etcétera. Creo que pasa por eso, no buscamos a los profesionales cuando realmente lo necesitamos que es en el inicio de la obra, no después cuando hay que firmar los planos y no lo puede hacer porque está mal hecha la obra, lo mismo en otros aspectos. Eso es lo que debemos cambiar y esto no pasa solamente con los particulares, sino también con el propio Estado que nos debería consultar antes de hacer una obra”.

Aseguró que el Colegio de Ingenieros “está abierto a cualquier asesoramiento; estamos abiertos a cualquier consulta, incluso a los partidos políticos, a los gobiernos y a todos aquellos que necesiten de nuestros conocimientos”.

De los 306 ingenieros colegiados en esta entidad, “muchos de ellos trabajan en la función pública. El problema no lo tenemos en el sector público ya que la mayoría están colegiados, sino que los tenemos en las fábricas donde muchos ingenieros están ejerciendo sin estar matriculados y esto es faltar a la Ley 884/12. Todos los ingenieros de las fábricas tendrían que estar matriculados ya que estos profesionales deben estar matriculados para poder ejercer legalmente, puesto que el Colegio de Ingenieros tiene que ver el Título y su alcance”.

Este colegio tiene distintos departamentos, como la Ingeniería Civil que entiende en la construcción en general, el de Ingeniería Electromecánica, el de Ciencias Naturales que nuclea a ingenieros agrónomos, el de Ingeniería en Sistemas y el de Seguridad e Higiene.

“Cada departamento analiza cuestiones técnicas, no así las cuestiones intrínsecas del ejercicio del Colegio”, explicó Salvañá y citó como ejemplo la contradicción de que “viviendas que se construyen acá son planificadas por gente sentada en una oficina en Buenos Aires y por lo tanto desconocen aspectos ambientales y climáticos, por ejemplo, qué tipo de aislamiento térmico necesitamos o cómo tienen que estar sujetadas las chapas para que no se vuelen. Nuestros ingenieros están súper capacitados para estas construcciones”, aseguró.

Asimismo, comentó que “nosotros no nos cerramos en nosotros mismos, al contrario, recibimos permanentemente capacitaciones de gente de afuera de la provincia para especializarnos en temas específicos y, asimismo, tenemos ingenieros locales muy bien preparados, algunos incluso con capacitaciones ya preparadas para darnos y por falta de espacio y culpa de nosotros mismos, aún no las imparten”, admitió.

“Somos un colegio muy joven, pero aún así se han brindado muchas capacitaciones”, destacó.

Justamente esta semana se está brindando una capacitación junto al Municipio de Río Grande y la Cooperativa Eléctrica con este Colegio de Ingenieros relacionada con Energías Renovables.

Elogios a la Cooperativa Eléctrica

“La Cooperativa Eléctrica es la única cooperativa del país que se autogenera, que hace la distribución, hace el mantenimiento del alumbrado público, la facturación, la toma de estados de medidores –esas tareas muchas veces están mercerizadas en otras cooperativas- y es una entidad a la que tenemos que cuidar mucho porque además de autogenerarse, se ‘bancó’ un crecimiento del cien por ciento poblacional en Río Grande en poco tiempo”, dijo Salvañá.

Agregó que “tenemos vientos de temporales de 60 a 100 kilómetros por hora y la verdad es que tenemos muy pocos cortes comparados con otras ciudades donde vientos de 60 kilómetros por hora deja sin energía a la población”.

Entendió que esta situación en Río Grande, “se debe a que los ingenieros y todo el personal de la Cooperativa Eléctrica son muy profesionales en las tareas que hacen; en mi caso hace más de seis años que dejé la institución, pero la sigo manteniendo en el corazón y sigo sintiéndome parte de ella”, resaltó.

“La decisión del Consejo Interuniversitario Nacional es una locura”

“Hay un tema que nos tiene muy preocupado y es el hecho de que el Consejo Interuniversitario Nacional revisó todos los alcances de las distintas carreras de Ingeniería y en vez de hacerlo con una visión inclusiva y abarcativa, lo hicieron con una visión restrictiva y ocurrió que a los ingenieros civiles –que es lo más preocupante ya que las otras carreras no están tan afectadas- que hoy en día están capacitados para hacer una ruta, un puente, una represa, les quieren limitar los alcances de su título y para mí es un tema gravísimo porque para dar un ejemplo extremo, un ingeniero civil habilitado para hacer un puente ahora no puede hacer ni una casa alpina. Desconozco el objetivo y si esto se lleva adelante, los ingenieros argentinos no van a poder hacer una represa y para hacerla se van a tener que traer ingenieros de afuera y es una locura”, entendió.

Salvañá por Salvañá

Salvañá, quien se recibió de Ingeniero Mecánico en Rosario, dijo que tiene “un gran amor a la Patagonia, siempre me tiró mucho esta tierra; desde que empecé a estudiar dije que cuando terminara mi carrera me venía a vivir acá y hace 19 años que estoy en la Isla”, compartió.

Confió que “mi trayectoria laboral siempre se orientó a empresas de energía, así que estudié más después de recibido que durante mi carrera porque me dediqué a pleno a la parte eléctrica a estudiar, pero no soy Ingeniero Electricista”, aclaró.

Agregó que “los ingenieros electricistas son mucho más especializados en estos temas y justamente ahora llegarán a la provincia una camada de jóvenes muy capacitados y asombrosos, muchos son de otros lugares del país”.

El entrevistado relató que “trabajé como Jefe de Mantenimiento en la empresa INPOEX de Eddie Vargas, atendía varios emprendimientos relacionados con distintos rubros, no solo inyección de poliestireno expandido, ya que Eddie Vargas –quien es un gran amigo mío- quería abrir un aserradero en Tolhuin en ese tiempo. Después de ahí me fui a trabajar a la Cooperativa Eléctrica durante once años cuando decidí renunciar porque no me gusta hacer siempre la misma actividad. Lo único que mantengo tras 35 años es a mi esposa y a la familia, tengo cuatro hijos, el menor cumplió 22 años”. El ingeniero Salvañá trabaja en la faz privada actualmente.

Proyecto para personas con discapacidad

El ingeniero Salvañá está trabajando en un proyecto técnico para el traslado de personas con discapacidad, pero recibió una traba burocrática en la RTO, que les observó una falta de normativa para que los avale. “Pedí una reunión con un concejal y me derivaron al edil Paulino Rossi y en mi caso voy a asistir como titular del Colegio de Ingenieros para ver si se puede impulsar una ordenanza. Estamos en condiciones de construir rampas para vehículos en Tierra del Fuego de modo de poder transportar personas con alguna discapacidad física”, entendió.

Otro de los temas que tratarán con el concejal Paulino Rossi será el Transporte Vertical “que son los ascensores, montacargas, elevadores de vehículos”, comentó el ingeniero Horacio Guillermo Salvañá.

“Estos transportes verticales no están siendo controlados hoy en día, teóricamente como corresponden. Tenemos que hacer todo un trabajo que es fomentar que empresas interesadas presenten su interés –valga la redundancia- de participar en mantenimiento; que nos digan si tienen un técnico, un idóneo o un ingeniero que revise o que trabaje con ellos”, explicó.

La sede del Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego está ubicada en Houssay 288 de Río Grande y el teléfono es 430300 “y nos pueden visitar de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Los requisitos para matricularse son: el DNI y su copia; el Título con copia de anverso y reverso; dicho título debe tener la firma y el sello del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior y las incumbencias”.

Este colegio está nucleado en la Federación Nacional de Ingenieros Civiles (FADIC) a nivel nacional.

