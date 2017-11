El responsable de la UDAI-ANSES Río Grande Fermín Randón explicó los cambios que se vienen en las jubilaciones nacionales tras el pacto fiscal firmado entre los gobernadores de las diferentes provincias junto al gobierno nacional el pasado jueves. Los puntos más salientes de este acuerdo en cuanto a lo previsional serán que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación, la garantía de que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil, y la eliminación de jubilaciones de privilegio. El funcionario nacional remarcó que “previamente a su ejecución deberá pasar por el Congreso Nacional para sus respectivos debates y análisis”. Además recordó que “actualmente la jubilación mínima para un autónomo en Tierra del Fuego es de diez mil pesos”.

Río Grande.- Por FM Aire Libre, Fermín Randón, responsable de la UDAI-ANSES Río Grande, se refirió al principio de acuerdo tras la firma del pacto fiscal entre las provincias y el gobierno nacional en relación a la futura reforma previsional.

Al respecto sostuvo que “en principio lo que hay que tener en cuenta es que lo acordado por el gobierno con las provincias es un marco de debate programático de trabajo en el Congreso con un avance de acuerdo entre los ejecutivos provinciales y el nacional para comenzar a discutir por ejemplo con relación a Anses lo que es la posibilidad de que el cien por ciento de lo recauda el impuesto al cheque ingrese al ANSES para financiar la Caja propia”.

En tal sentido manifestó que “de acuerdo a este proyecto, los lineamientos más importantes de este acuerdo en cuanto a lo previsional es el tratamiento de un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por el índice de la inflación, lo cual significa un cambio en la actual fórmula de actualización, que fue aprobada en la ley votada en el 2009, siendo que es un paso que descomprime notablemente la situación de las cajas provisionales”.

Por lo cual este es un de los tres puntos que se deberá debatir en el Congreso, teniendo en cuenta que por el momento las jubilaciones se actualizan semestralmente y por el índice que salía del cálculo de la ley de movilidad, este índice de la inflación y el cálculo trimestral que se va a realizar todavía no tenemos las fórmulas o los porcentajes que se van a tomar o de donde saldrá el cálculo de la inflación, de acuerdo a lo expresado por Dujovne es que se compromete a realizar un proyecto, y enviarlo al Congreso para ver si se puede avanzar sobre este tema”.

En segundo lugar garantizar que las “jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil en el caso de los empleados que hayan realizado 30 años de aporte”.

Randón indicó que realmente es un “gran avance y que se venía postergando que la jubilación mínima sea el 82% móvil del salario mínimo, vital y móvil, lo cual significa que no se va a necesitar de la movilidad o de la actualización trimestral para que aumente la mínima, si aumenta el salario mínimo, vital y móvil, sería realmente por primera vez en la historia de nuestro país empezar a avanzar sobre el 82% móvil que tan postergado viene”.

Por último la “eliminación de las jubilaciones de privilegio, siendo que el problema con las jubilaciones de privilegio, o con algunos regimenes que no se ajustan a las jubilaciones ordinarias, dado que las personas que aportamos a

Anses, aportamos por un tope de jubilación, nadie aporta más de lo que es el tope jubilatorio dentro del régimen, por lo cual cuando nos jubilamos, nos jubilamos con ese tope, por ejemplo si yo ganara doscientos mil pesos, yo aporto hasta sesenta mil pesos que es la jubilación topeada en Tierra del Fuego, después cuando me jubilo, no voy a ganar un porcentaje de los doscientos mil pesos, sino que voy a ganar por lo que aporté, entonces la discusión que se viene es que el que gana más, va a tener que aportar más, o seguir aportando por el tope, lo que no podemos tener es alguien que aporte por el tope, y que después cobre por una jubilación de privilegio, eso realmente desestabiliza cualquier caja previsional de cualquier parte del mundo, dado que esa persona aporta por sesenta mil pesos, pero después se jubila por ochenta mil pesos”.

Autónomos

En relación a los autónomos, dijo que hasta el “momento los autónomos se jubilan por la mínima, lo cual es una gran injusticia, y creo que es una discusión que se está debiendo, teniendo en cuenta que el motor de la economía es el sector privado, por lo tanto al sector privado no solo hay que darle facilidades para que se desarrolle, sino también garantizarle que cuando se retira de la actividad, no tenga que trabajar hasta que se muera”.

Randón indicó que lo que es “recaudación se va a hablar en todo lo que es el marco del pacto fiscal, por lo cual creo que en alguno momento se va a tener que tocar el tema de los monotributistas y autónomos, independientemente es una discusión que se tiene que dar obligadamente en el Congreso”.

Las actuales edades para jubilarse

Randón explicó que los “dos extremos legales que tenemos para jubilarnos son treinta años de aporte, sesenta años de edad la mujer, y 65 años de edad el hombre, ahora si algunas de las actividades que se desarrollaron en su vida de trabajador ingresa dentro de los regimenes diferenciales como lo es el docente, petroleros, transportistas, donde hay una serie de leyes para algunas actividades que se entienden por el desgaste físico en cuanto a la salud que tienen se pueden jubilar antes, pero en términos generales las únicas personas que pueden excepcionalmente acceder al beneficio jubilatorio antes de estos requisitos son los que han prestado servicio en algunas de estas actividades diferenciales”.

Puntualizó que el “aporte mínimo es de 30 años”, dijo, al tiempo que agregó que “uno de los puntos referidos al ANSES es cuando se habló de las cajas provisionales no transferidas, donde el gobierno nacional se comprometió a financiar las cajas deficitarias para que no colapsen, pero tiene que ver con que hay jubilados que no tienen los treinta años de aporte en algunas provincias, teniendo en cuenta que las cajas se financian con los trabajadores en actividad, mientras tengamos trabajo en negro va a ser muy difícil tener un ANSES sustentable y sostenible en el tiempo, y si tenemos personas que se jubilan a los 40 años también es muy difícil sostener las cajas porque hoy el promedio de edad es más alto que antes, seguramente se ha tratado estos temas, porque esto se financia tanto en Tierra del Fuego, como en Córdoba, como en Buenos Aires, y el resto del país con los trabajadores en actividad”.

Remarcó que el “gobierno nacional ayudará a las cajas provisionales no transferidas, las ayudará para que no colapsen, de forma de poder desarrollar un régimen previsional, ya sea local, como a nivel nacional que sea sustentable en el tiempo, que no se pierdan los derechos, pero que se equilibren”.

Diez mil pesos la mínima para un autónomo

Randón indicó que la “jubilación mínima de un autónomo es de diez mil cien pesos en Tierra del Fuego, mientras que en el país es menos porque no se paga el 40% de zona, pero si esa persona se jubila en Tierra del Fuego, y después se va a vivir a otra provincia, pierde la zona, con lo cual pasará a cobrar más de seis mil pesos, por lo cual lo que se está tratando de trabajar es que la mínima se ajuste al 82% móvil, y que no dependa de las actualizaciones”.

“Se está comenzando a hablar de la mínima que por ahí es lo que más duele, porque los valores de los que estamos hablando son realmente preocupantes, pero comenzar a hablar del 82% móvil hay que hablar también de cómo lo vamos a financiar, dado que el 82% móvil es términos formales es lo que corresponde, pero en términos reales hay que buscar la plata para poder pagarlos”, concluyó Fermín Randón.

Comentarios

Comentarios