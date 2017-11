Así lo graficó el concejal de la UCR, Paulino Rossi, quien volvió a cuestionar la falta de información por parte del presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Alejandro Nogar. Recordó que ya se instrumentó una ordenanza “operativa, simple y clara” para la publicación de los ingresos y egresos del Concejo y advirtió que la transparencia “ya no depende del humor del funcionario de turno”.

RÍO GRANDE. – La falta de transparencia en el Concejo Deliberante de Río Grande continúa siendo uno de los ejes de discusión más importantes por el que atraviesan todos los bloques políticos que conforman el cuerpo deliberativo.

En diálogo con Radio Universidad (93.5), fue el contador Paulino Rossi, concejal de la UCR, quien cuestionó nuevamente la falta de información en lo que respecta a ingresos y gastos de la Presidencia del Concejo Deliberante, a cargo del concejal Alejandro Nogar.

En este sentido, el contador Rossi recordó que existe una ordenanza la cual está “aprobada, promulgada y vigente y estamos esperando que la implemente la presidencia. Sino tendremos que avanzar con las solicitudes formales de por qué no se instrumentó una ordenanza que es operativa, simple y clara”.

Continuando con las críticas para con el concejal Nogar, el referente de la UCR sostuvo que la transparencia del Concejo “ya no depende del humor del funcionario de turno y es obligación del concejo exponer toda la totalidad de los ingresos y gastos que tiene y, al día de la fecha, eso no está pasando. No planteamos nada extraño”.

Lo cierto es que, según reveló Rossi, “los mismos listados” con la información solicitada por el cuerpo deliberativo que “se encuentran en un cajón bajo siete llaves, deben ser publicados en internet si es que esa información existe. Si yo como concejal no puedo acceder a esa información, no sé qué queda para el resto de los vecinos de la ciudad”.

Lamentó que existan funcionarias que “entienden que son los dueños de la información; a mí como concejal, me negaron esta información, pero afortunadamente hemos tomado conciencia como institución y hemos aprobado por mayoría una ordenanza para que ahora sea de carácter obligatorio la exposición de los números del Concejo”.

“Para el año que viene son más de $150 millones lo presupuestado para el Concejo. Es casi un plan de obra pública y yo, como concejal, no sé cómo se gastan. Ese es el punto en el que estamos. La asignación que tenemos cada uno de los bloques políticos no es una séptima parte del presupuesto; es muchísimo menos y por eso pedíamos que se transparente la información para ver cómo se están asignando los recursos de los cuales, la mayor parte, se la lleva la presidencia y administración”.

Discusión del presupuesto municipal

El concejal Paulino Rossi también se refirió a la discusión del presupuesto municipal 2018 e indicó que “estamos en pleno trabajo en la Comisión. Primero se hace la presentación de la secretaría de Finanzas del Municipio en donde se expone la estimación de los recursos que se prevén para el año que es un presupuesto prudente con las luces amarillas que teníamos en su momento por el reclamo de coparticipación a nivel nacional (Fondo del Conurbano), pero afortunadamente se encontró una solución no por la vía judicial y no generaría un impacto a la coparticipación de la provincia”.

“Es obvio que la presión de todas las provincias por defender los recursos de cada una de las instituciones generaba una tensión desde el punto de vista político, pero afortunadamente se logró descomprimir por la vía del dialogo para ver de qué manera que el reclamo que considera justo por parte de la provincia de Buenos Aires no afecte al resto del país”.

Según estimaciones de la secretaría de Finanzas, el Municipio de Río Grande prevé un presupuesto de $2.700 millones para el 2018 de los cuales, $220 millones estarán destinados a la obra pública. Resta cuantificar cuánto será el importe en obras de financiamiento a través del Fideicomiso Austral y de los fondos de Nación.

La deuda del Fideicomiso con el Municipio continúa en $30 millones. Esto se debe, según indicó el contador Rossi, “cuando te cancelan un certificado, instantáneamente tenés uno nuevo para pagar. La deuda se va a actualizar el primer trimestre del año que viene”.

Impuestos municipales con modificaciones

Respecto a un posible aumento en los impuestos municipales de Río Grande, Rossi explicó que al ser impuestos es por posesión del bien (inmobiliario y automotor) lo que se actualizan son los valores de los bienes pero las alícuotas no se incrementan y es más, es la primera vez que en mucho tiempo se logran dos herramientas para bajar los impuestos a todas las Pymes en un 50% con el compromiso de que no echen al personal y, a su vez, todas las viviendas que compran las familias a través de préstamos hipotecarios, tienen un 50% de descuento en los primeros dos años. Las bases disponibles se actualizan por los parámetros normales y, además, tenemos herramientas que van a bajar los impuestos en la ciudad de manera significativa”.

Críticas por la falta de infraestructura en la zona norte de la provincia

El ex secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande realizó un balance de los avances en materia de obra pública provincial que se fueron llevando a cabo desde que asumió Rosana Bertone a la gobernación e indicó que observa “un gran desarrollo del sector privado en el norte de nuestra ciudad y la provincia ha hecho una apuesta muy fuerte en la zona sur además de la consolidación que está haciendo el municipio en lo que respecta la regularización de los servicios”.

En este sentido, se refirió a la obra del puerto de Río Grande y sostuvo que “es jurisdicción provincial” y si no se logran avances “sería faltarle respeto a todos los habitantes de Tierra del Fuego con la cantidad de anuncios respecto a la reactivación del puerto que es fundamental para el desarrollo de la zona norte”.

“Lo que pasó con el último endeudamiento de 200 millones de dólares es otro ejemplo: en Ushuaia se amplía el puerto, se hace una ruta nueva para conectar con Almanza, se mejora la conectividad de fibra óptica y a Río Grande lo único que nos asignaron es un microestadio. Es insostenible, desde el punto de vista del sentido de vista común, la asignación de infraestructura para las dos ciudades. Acá hay una intencionalidad por parte del Gobierno Provincial clara de perjudicar a la zona norte y cuando no hay razones que tienen que ver con lo técnico, es la práctica de la vieja política que tratan de castigar a quienes no acompañan al proyecto”.

Acuerdo global para el sector industrial fueguino

En otro orden de temas, también brindó su mirada sobre el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y Provincial, la UOM y AFARTE, que tiene como objetivo mejorar la competitividad de la industria fueguina, y que tuvo como punto central el congelamiento de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de todo el país por los próximos dos años, consideró que “cuando uno analiza los pormenores del acuerdo que se firmó, el único sector que hace un sacrifico o algún aporte para garantizar la paz social es el de los trabajadores porque, si bien entiendo la postura del Estado Nacional para mejorar la competitividad del sector, los únicos que han sacrificado algo son los empleados porque no aumentar los sueldos por dos años es lo mismo que bajarlos”.

El concejal de la UCR se mostró sorprendido por la falta de “una posibilidad de apertura de esto en función a las ganancias que tengan las empresas porque ya de por sí sabemos que va a ser un muy buen año en ventas porque está el mundial. Si a eso le sumamos que se le va a bajar los precios a los productos, van a vender a su vez más. Y, además, sabiendo que por dos años tienen garantizado el diferencial con los productos importados. Cuesta entender la motivación o justificación para hacerle afrontar un costo tan alto a los trabajadores sin dejarlo abierto a la posibilidad de rever las ganancias que tienen las electrónicas dentro de dos años”.

“Nos escandalizamos cuando hace esto el Gobierno Nacional, pero puertas adentro estamos viendo de qué manera se suben los costos. Cuando hablan de competitividad da bronca porque Tierra del Fuego perdió competitividad por el esquema tributario nefasto que se implementó hace dos años que fue incrementar el costo de intermediación financiera, el costo de seguros de la provincia y de un montón de actividades que generan un efecto cascada que te quita del mercado y, en eso, la provincia, mira para el costado. Es plata que se saca del circuito financiero y en vez de invertirlo en obras, lo direccionan directamente al pago de jubilaciones de privilegio. Me parece que no hay argumentos sólidos para congelar un sector cuando se está garantizando que el resto de la economía que va a crecer por los sucesos extraordinarios que tenemos”.

A la espera de una reacción provincial

“Estamos esperando cómo reacciona el Gobierno Provincial. Me parece que es imposible seguir hacia adelante si no hay un diálogo entre las instituciones, dejando de lado lo político. Se toma la decisión de endeudar a la provincia en 200 millones de dólares en una tasa altísima por diez años y al momento de la designación de obra pública, el 80% va a la zona sur. No se puede castigar a los vecinos por caprichos políticos”.

En este contexto, reveló que el endeudamiento “se va a pagar con regalías que se generan en la zona norte. Cuando una ve una composición de cómo se aporta el presupuesto provincial, la zona norte es la que más aporta por el petróleo, las fábricas, etc.”

Finalmente, remarcó que la “administración central está en Ushuaia y el 70% de los sueldos altos se pagan allí. Es totalmente injusto y atenta contra el desarrollo de la zona norte, este sistema perverso en donde la asignación del recurso va permanentemente hacia la zona sur y acá en el norte nos arreglemos como podemos”.

