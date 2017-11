El titular de la Dirección Provincial de Energía Alejandro Ledesma, informó sobre las gestiones que se realizan para resolver los problemas de generación de energía para la capital fueguina y en particular para Tolhuin, donde están sufriendo cortes. Espera conciliar deudas con CAMMESA, para no tener inconvenientes el año que viene.

Río Grande.- El presidente de la DPE, Alejandro Ledesma, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la emergencia eléctrica y las gestiones que se realizan, ante una generación “casi al límite” que afecta tanto a Ushuaia como a Tolhuin.

“Yo me encontré con un problema de generación de energía, con un problema de mantenimiento del alumbrado público y muchos reclamos de distintos barrios, y con algunas obras que ya estaban en marcha, como la avenida de la Base Naval, la continuación de Facundo Quiroga; la obra del aeropuerto que está encaminada y otra del barrio Las Raíces, donde la obra estaba ya adjudicada. Se firmaron los convenios y ya están trabajando, y estuvimos trabajando fuerte en alumbrado público. Pusimos un teléfono con whatsapp para que la gente haga los reclamos y estamos teniendo alrededor de 20 reclamos por día, que vamos solucionando en el transcurso de la semana”, dijo.

“Hay un problema bastante complicado con la generación, porque hay que hacer una serie de inversiones y estamos medio al límite. Estamos trabajando con la gobernadora y el ministro de Economía para ver de qué manera podemos ampliar la planta de la turbina. En medio nos encontramos con el service de la turbina Rolls Royce, que tuvimos parada veinte días. Gracias a dios no tuvimos cortes para hacer el mantenimiento y hoy está funcionando normalmente”, aseguró.

Destacó que “se estuvo haciendo todo el trabajo con personal de la DPE, porque no hemos contratado a nadie y lo que hicimos fue poner a trabajar al personal de Energía. Hoy están todos los camiones trabajando en la semana, los sábados y domingo, en las líneas de alta y media tensión”.

Las empresas que quedan contratadas vienen de la gestión anterior: “Tenemos una empresa trabajando en el aeropuerto, otra en la Base Naval y otra en Las Raíces, y no hay ninguna más que esté trabajando. Se está haciendo la línea nueva que va al aeropuerto, con postes de cemento como tienen en Río Grande. Es la entrada de los turistas y es un lugar importante de la ciudad”, sostuvo.

Sobre el cuestionamiento de las columnas de cemento que realizó el ex director de la DPE, ingeniero Sergio Reymundo, quien sostuvo que se deterioran por la salinidad del ambiente, además de ser más caras que otras alternativas con distintos materiales, dijo que “si pasan por la ciudad de Ushuaia, está llena de columnas de cemento que están desde hace muchísimos años, y columnas de cemento tenemos en toda la ciudad. Hay algunos que critican, pero uno no sabe cuál es la intención. Dentro del código de planeamiento se establece que hay que mantener la misma estética que en el resto de la ciudad, y en la ciudad tenemos postes de cemento, postes de hierro y postes de madera, y la línea la seguimos manteniendo”.

“Con el tema generación de energía estamos trabajando con CAMMESA y es cuestión de ponerse de acuerdo con los números para encarar la deuda que hay. Tenemos una deuda y tenemos unos ahorros más unas obras de convergencia. Hay que hacer toda una negociación ahí para dejarla en cero completamente. En el banco tengo alrededor de 152 millones de ahorro y estamos en unos 200 millones o un poco más de deuda. Por otro lado tenemos unas compensaciones que tenemos que hacer de alrededor de 40 ó 50 millones, con lo que se equipara. Estamos trabajando con Nación para ver cómo lo vamos a acomodar, para resolver esto a partir del año que viene”, confió.

Como objetivo a resolver, mencionó el interconectado. “Es una materia que tengo de ahora en adelante. Estoy desde hace dos meses y recién ahora me puse al tanto de la situación. Tuve algunas charlas en Buenos Aires y vamos a estar viajando la próxima semana para buscar una solución. También tenemos que esperar el aumento del gas de generación para ver de qué manera se ordena la situación. Está en carpeta para conversarlo directamente con Nación. Lo tenemos que solucionar de alguna forma y buscar el equilibrio para que tengamos nuestra propia energía. Es una discusión que viene desde hace muchos años y tenemos que compensar entre lo que tenemos y lo que nos deben”, expresó, decidido a “buscar la solución porque el servicio se tiene que brindar a toda la comunidad”.

Auditoría en marcha

Por otra parte, Ledesma informó que el lunes se comenzó a realizar “una auditoría completa de la dirección y hasta ahora viene muy bien. Eso nos va a servir para mejorar internamente. Tenemos que ordenar internamente el personal, ver el circuito interno, ordenar el sistema de compra, el sistema de producción, y empezar un camino distinto”.

Tolhuin en crisis

El funcionario se enfocó en la situación de Tolhuin, como la más complicada: “Estamos en emergencia en cuanto a generación y estamos muy preocupados por Tolhuin, donde tengo un problema con el equipo ubicado ahí, porque está pasado en horas de mantenimiento. El equipo de reserva que tengo no alcanza para cubrir el equipo actual, y estamos poniendo en condiciones otros equipos chicos para poder hacer el mantenimiento. Mientras tanto buscamos la forma de comprar un equipo nuevo para Tolhuin, para no tener problemas por los próximos veinte años. Es una inversión de más de veinte millones en el equipo, más la obra civil. El problema es el tiempo que demora el equipo, hay que solucionar el mantenimiento del actual, y se necesita tiempo para arreglar los equipos chicos mientras tanto. Estamos haciendo algunos cortes porque no podemos dar servicio en algunos sectores, y estamos tendiendo líneas a otros barrios que están creciendo, porque el crecimiento de Tolhuin es enorme”, indicó.

“Todo lo estoy haciendo con personal de planta. En los barrios informales de Ushuaia estamos trabajando con los vecinos, la DPOSS y Obras Públicas. Los vecinos están haciendo los pozos, nosotros llevamos los postes y hacemos el tendido. Desde que asumí contraté un camión y está llegando ahora la grúa nueva. Pero todo se hace con el personal de planta de la dirección, para buscar ahorrar”.

Coordinación con Río Grande

Consultado sobre la posibilidad de coordinar acciones con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, dijo que “hemos estado hablando para ver cómo podemos complementarnos y ayudarnos entre unos y otros. También va a depender del financiamiento que podamos tener y nos interesa que a futuro nos salga más barato el mantenimiento y no tengamos un gasto doble”.

No descartó un interconectado provincial, tomando el gas de boca de pozo, como se planteó hace algún tiempo ante la demora del interconectado nacional. “Hemos estado charlando muy por arriba con los técnicos de la Cooperativa y lo estamos analizando. El interconectado nacional no va a ser ya y tenemos que ver de qué manera vamos a encarar el interconectado, si va a ser provincial o nacional. Por ahora es importante que tenemos buen diálogo con la ciudad de Río Grande para trabajar en conjunto y también con Nación. Estamos acelerando los papeles, porque con la burocracia se termina perjudicando el vecino, para planificar a futuro qué queremos para la energía de la provincia”, sostuvo Ledesma.

“Hay empresas que utilizan mucha energía y tenemos que ver de qué manera vamos a generar y brindar esos servicios, para ver de qué manera reconvertimos la industria electrónica. Las empresas que se radiquen van a utilizar energía y tenemos que estar preparados para esa situación, por eso trabajamos fuertemente en la generación de energía, para brindar servicios a los vecinos y a cualquier industria que quiera venir a la provincia, que no necesariamente sea electrónica”, concluyó.

