“El oportunismo de Roma no tiene límites y le hace mal a la provincia”

Para el secretario de Asuntos relativos a la Antártida, Jorge López, es “un despropósito” que el diputado nacional Gastón Roma “saque una gacetilla diciendo que se generan miles de puestos de trabajo, cuando la Provincia está peleando mantener el trabajo de los fueguinos”. El funcionario provincial entendió que “está claro que su mensaje está direccionado a generar una acción mediática que desvíe la atención de los embates de la nación hacia nuestra provincia”. López detalló la diferencia de visión con respecto al nuevo emplazamiento de la Base Naval de Ushuaia y del Polo Logístico Antártico.

Ushuaia.- Tras la reunión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación donde se trató el proyecto de diputado nacional Carlos Gastón Roma, el secretario de Asuntos Relativos a Antártida, Islas Malvinas y Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes de Tierra del Fuego, Jorge López, recordó que “no solo se trato el proyecto de Roma, sino también uno de Martín Pérez” y agregó que “en la comisión, Roma, en vez de sostener su proyecto ante las observaciones que planteó la provincia, eligió el camino del agravio y la descalificación”.

Justamente el parlamentario fueguino por el PRO había dicho que “la Gobernadora (Rosana Bertone) tiene intereses personales con algunos empresarios. Intereses particulares y mezquinos”, al responder a los cuestionamientos del ministro de Ciencia y Tecnología fueguino, Daniel Martinioni, quien había dicho no compartir “la idea de que la base naval se junte con la logística, científica y tecnológica”.

“En un momento de serias dificultades para la provincia, no nos vamos a prestar a que a los fueguinos nos vendan espejitos de colores”, retrucó ofuscado Jorge López y añadió: “Las gacetillas de prensa del diputado Roma no solo no expresan lo dicho y tratado en la Comisión de Defensa, sino que resultan un agravio a todos los fueguinos”.

“Quedó claro que Roma no defiende los intereses de la provincia, sino sus intereses personales, y que en la Cámara lo más destacado que tiene para ofrecer son sus viajes de paseo por el mundo”, disparó.

La propuesta debe incluir a la Ciencia y a otros aspectos

Jorge López reparó que “el proyecto que impulsa el diputado Gastón Roma se trata de la Base Naval Integrada y del Polo Logístico Antártico; no incluye dentro de esta denominación dada en el proyecto por el diputado, no incluye a la Ciencia ni a otros aspectos que nosotros sí hablamos en lo que consideramos la posibilidad de generar en la península de Ushuaia un nodo logístico y antártico internacional. Ahí planteamos la diferencia”, dijo a Radio Argentina, en el programa ‘Comunicación Rayada’.

En ese sentido explicó que “concretamente para nosotros son dos cosas distintas; el traslado de la Base –que por supuesto estamos de acuerdo- porque es una necesidad de la ciudad de Ushuaia para poder expandirse urbanísticamente, que dicha base sea trasladada; pero también decimos que este traslado, no es competencia de la Provincia, ni decidir a dónde, de qué forma, con qué tipo de construcción porque el Gobierno de Tierra del Fuego no tiene jurisdicción en relación a los organismos de Defensa porque es una competencia constitucional de la Nación”.

Observó que “el proyecto original presentado por el diputado Roma es muy detallista porque plantea –como ejemplo- que la biblioteca debe tener determinada cantidad de metros cuadrados; es decir, con un nivel de detalle que nosotros no estamos en condiciones de decir que son las que se ajustan a la realidad y que también –por una cuestión de técnica legislativa- consideramos que no deben ser expuestos en el marco de una ley, sino que eso responde a un proyecto de especificaciones e indicaciones que corresponden a un proyecto ejecutivo de una determinada obra”.

Ya en el meollo de la diferencia de opinión con respecto al proyecto, el secretario López dijo que “estamos en contra en la forma en que se lo plantea y por otra parte, cuando el proyecto original mezcla la construcción de una base naval con la construcción de infraestructura antártica, nosotros decimos que son dos cosas distintas: la base tiene un fin específico porque hace a la defensa, hace a la operatividad de la fuerza militar, a la Armada en este caso; pero no hacen –si bien tienen puntos de contacto- a la actividad antártica, no hacen a la Ciencia y a la Técnica que justamente resultan ser las principales actividades en el continente blanco, aunadas en una coordinación logística”.

Contrastó que “por lo tanto, consideramos que incluido el proyecto dentro de las directivas de la Defensa nacional, no nos parece correcto, y si nos planteamos el Polo Logístico Antártico, debe estar en la directriz de la política antártica argentina y no en la política de Defensa; son dos grandes diferencias”.

Observó además que “tampoco el proyecto define la localización de esta infraestructura. La idea general y que venimos hablando desde hace 30 años en Ushuaia, es que debe estar ubicada en la península, entre el aeropuerto nuevo y el aeropuerto viejo, que son espacios de dominio del Estado nacional argentino y por eso no entendemos cuando el proyecto original incluye una delegación de facultades para expropiar tierras y no tuvimos respuestas de este requerimiento”.

Recordó que la expropiación de tierras “es una facultad que constitucionalmente no se puede delegar, es competencia exclusiva, caso por caso, del Congreso de la Nación”.

López resumió que “estos son los parámetros con los que fuimos a discutir y en el marco de esto con las características propias que le imprime a su accionar el diputado Roma; es decir, en vez de contestarnos en estos aspectos o plantear la defensa de su idea en estos ítems, avanzó con improperios contra la figura de nuestra gobernadora y nuestro gobierno de una forma descalificadora que por supuesto, no lo compartimos y es más; vamos a solicitar a la Presidencia de la Comisión de Defensa que de seguir en ese camino, nosotros nos retiraríamos, porque acudimos a un debate de idea, pero no a un intercambio de agravios”.

El proyecto del diputado Gastón Roma

La iniciativa del diputado Gastón Roma establece, como primer punto, declarar de interés nacional la construcción de una Base Naval Integrada y Polo Logístico Antártico Internacional. “Sirve para diversificar la matriz económica de la provincia y, de esa manera, no estar monopolizados por dos o tres rubros”, señaló el diputado a Ámbito Financiero.

Roma además dio como ejemplos a Australia, Nueva Zelanda y Chile, quienes potenciaron ciencia, tecnología y logística a través del desarrollo de las bases. El legislador destacó a este diario que “la Argentina tiene una configuración bicontinental y Tierra del Fuego es el extremo sur más importante para esa vinculación con la Antártida”, y detalló: “El presidente lo quiere, está en su línea de lo que hay que hacer con desarrollo para dar servicio o a otros países”.

“Para poder transformar la ‘base Petrel’ en un Polo Logístico Internacional Antártico, es prioritario acondicionar alojamientos para el personal científico y militar argentino que se encuentra en tránsito hacia la Antártida, siendo muy importante contar con las instalaciones necesarias para la guarda de material científico, respuestas que puedan ser utilizados para embarcaciones y otros necesarios para la reparación de las bases Antárticas Argentinas. No obstante a ello, este tipo de servicios pueden ofrecerse a terceros países que realicen actividades antárticas, como así también a empresas privadas”, resalta Roma en los fundamentos de su proyecto.

Con respecto al financiamiento, el legislador del PRO manifestó meses atrás a la agencia Télam que el costo total de la obra rondaría los “400 millones de dólares que se financiarían a través de capitales privados, nacionales o extranjeros, que según lo estipula la iniciativa intervendrían a través de una licitación según prevé el régimen de Participación Público Privada y no le generaría erogación alguna al Estado hasta finalizada la construcción, con una amortización a 30 años”.

La obra activaría para el diputado 1.500 puestos de trabajo directo, unos 20.000 indirectos y un ingreso de u$s80 millones anuales sólo por la tasa portuaria. Además, estimó que se generarían ingresos por “la regulación pesquera, cuyas exportaciones actuales representan unos u$s1.500 millones, pero podrían duplicarse”.

En el séptimo artículo, el proyecto deja en claro que “el Ministerio de Defensa de la Nación será el órgano de aplicación y, en consecuencia, tomará a su cargo todo lo concerniente a la elección de financiamiento, llamado a licitación o concurso nacional o internacional, estudio de pre-factibilidad y factibilidad, proyecto, contratación, ejecución, fiscalización, recepción y puesta en servicio de las obras”.

