El presidente de la Cámara del Transporte, Darío Loreto, reclamo a Nación mejorar las operaciones portuarias a través de la Aduana y los costos operativos. Anunció que se encuentran negociando con el sindicato de Camioneros para lograr un acuerdo similar al que suscribieron las industrias con la UOM, que congelaría las paritarias. Resaltó que “un contenedor de China a Buenos Aires sale 2200 dólares, mientras que un contenedor de Buenos Aires a Ushuaia sale 2500 dólares”.

Río Grande.- El presidente de la Cámara del Transporte Darío Loreto explicó que “el transporte terrestre y marítimo representa un costo importante, la gobernadora nos convocó a la mesa de diálogo por el tema de la reforma, estuvimos presente en la reunión, entendimos cuáles eran los objetivos a cumplir, trabajar en conjunto entre todos”, dijo a FM Centro.

En tal sentido sostuvo que “cuando hablé con la gobernadora Bertone le dije de no mirar para atrás sino para adelante, los que estamos en el rubro hace mucho tiempo sabíamos que veníamos tirando de una soga que en algún momento se iba a cortar”, sintetizó.

“Hace mucho tiempo, en lo que es transporte terrestre, que venimos trabajando en el tema de los costos, para que ellos puedan ver cuál es nuestro alto costo, dado que el transporte que viene a Tierra del Fuego tiene muchos costos que no podemos asumir como transporte, como puede ser los tiempos de Aduana, de frontera, de descarga, por lo cual eso hace que nuestros números se vayan muy alto y no es tan así, teniendo en cuenta que veníamos alertando de los costos ocultos, que no son nuestros pero que nos perjudica a nosotros”.

El empresario explicó que “presentamos notas diciendo cuáles eran los problemas, dado que tenemos un gran problema con la Aduana en el tema portuario, donde hace cuatro o cinco años sacábamos 150 contenedores por día, mientras que hoy sacamos sesenta contenedores”, reprochó.

Al respecto manifestó que “con toda la informática que le iban a agregar a la Aduana, con el precinto electrónico, iba a hacer todo mas dinámico, pero no fue así, y todo eso son costos, eso no es eficiente y en cualquier momento explota, dado que el problema es el sistema informático de Aduana”.

Además “agregaron un servicio del sistema de precinto electrónico, entonces para sacar un contenedor del puerto y llevarlo a la fábrica hacemos 3 kilómetros para ir con un precinto electrónico que tardan 40 minutos en activarlo, eso no es bueno para la logística y aumenta los costos”.

“Para lo que es portuario, la incidencia del costo hablamos de un 30 a 35%, donde tenemos fleteros a los que no les alcanza para pagar una cuota de un camión o un semi, recordando que hace cuatro años hacían cuentas que iban a poder sacar tantos contenedores y ahora no lo pueden hacer”, agregó.

Loreto admitió que “hemos hablado muchas veces con las autoridades aduaneras, pero esto depende de Nación, si no se baja un lineamiento, los tiempos siguen iguales, se cumple con el reglamento y no se modifica, por lo cual hemos pedido que saquen los precintos electrónicos que es lo que más demora, es antioperativo, un extra costo, pero no pueden hacer nada si no lo desactivan de Aduana nacional”.

Recordó que “en 40 años jamás se perdió un contenedor y eso es para monitorear que no se lo roben, es absurdo”.

“La gobernadora siempre estuvo al tanto de todo, se puso al hombro lo de la reforma, lo sacó adelante, muchos nos relajamos porque sabemos la capacidad que tiene la gobernadora de resolver estas cosas, y está mal, ella siempre buscó la alternativa, la dinámica para todos los servicios de logística, dado que cada vez que fui a hablar con ella o me consultó, me pidió alternativas para poder solucionarlo y siempre las dije, buscó la forma de resolverlo, pero no puede estar pateando el penal y atajándolo”, destacó.

Puntos a solucionar

Entre otros de los puntos a solucionar, Loreto mencionó que “hoy trabajamos con un sistema marítimo de cabotaje que es ineficiente, donde un contenedor de China a Buenos Aires sale 2200 dólares, mientras que un contenedor de Buenos Aires a Ushuaia sale 2500 dólares, entonces debemos hacer un mea culpa entre todos”, resaltó.

Al respecto indicó que “tarda más el contenedor desde Buenos Aires a Ushuaia que desde China a Buenos Aires, es un despropósito y son todos costos que se van sumando, por lo cual terminamos los del transporte siendo responsables de todo”, criticó.

Loreto adelantó que “estamos en conversación con el sindicato de Camioneros para tratar de llevar un convenio similar al firmado con la UOM”.

“Estamos hablando con (Pedro) Velázquez y secretarios adjuntos para evaluar la posibilidad de buscar una alternativa superadora, tampoco soy de la idea de castigar al trabajador, que no tiene por qué sufrir las consecuencias de todo lo que dije”.

Finalmente sostuvo que “calculamos que de acá a 10 o 15 días vamos a tener algo concreto, desde los sindicatos están muy alienados con esto y quieren colaborar para el nuevo cambio de la industria, por lo que estamos muy contentos y agradecidos con ellos porque como todos, nos dimos cuenta que algo había que cambiar”, concluyó.

