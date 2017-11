El secretario de la Cámara Hotelera y Gastronómica consideró que el turismo está en condiciones de absorber mano de obra, ante la crisis de la industria, pero reclamó una flexibilización de condiciones. Subrayó que en el sector no hay grandes industrias sino pymes en general, que muchas veces prefieren no tomar personal ante el riesgo de juicios laborales y por la carga impositiva. Los contratos temporarios podrían ser una opción, pero “dentro de un equilibrio”, dijo.

Río Grande.- El acuerdo firmado ayer ante Nación, por la provincia, la UOM y AFARTE, que pone en un horizonte cercano la eliminación de los impuestos internos, acelera la necesidad de reconversión productiva y el sector del turismo fue consultado por FM del Sur sobre la posibilidad de absorber mano de obra.

José Luis Recchia, secretario de la Cámara Hotelera y Gastronómica, indicó que “como cámara no hemos hecho un análisis profundo con los socios, solamente informalmente. Hay una bomba que estalló y hay que ver el ruido que va a hacer con el tiempo, porque por ahí viene un retroceso en las pretensiones a nivel nacional y se puede encontrar algo intermedio en beneficio para todos, siempre hablando de los trabajadores”.

Estimó que “algo intermedio sería razonable para el destino” y afirmó que “la industria del turismo podría absorber este tipo de reacomodo en la provincia”, pero con una flexibilización.

“Hay en proyecto una reforma laboral y siempre decimos que el convenio de la industria permitía hacer contratos cortos, perola hotelería y la gastronomía no tienen ese beneficio al ciento por ciento. Buscar algo intermedio también es un beneficio no para los empleadores sino para que el trabajador pueda tener la seguridad que corresponde, lo mismo el empresario, y que no haya ni grises ni negros en medio”, expresó.

“Si se flexibiliza, hay mucho trabajo temporario -aseguró-. En nuestro caso hay establecimientos que podrían necesitar dos personas más en algún puesto, y pueden ser más. Pero, por como está la ley laboral, es demasiado caro tenerlos, y no por el sueldo en sí. El 58% de la masa salarial son impuestos. Si esos impuestos se bajaran y ese porcentaje fuera al trabajador, estaría todo mucho mejor”, dijo.

“Si se flexibilizan ciertas situaciones que hoy no lo permiten, se podrían absorber trabajadores aunque sea temporarios, que pueden ser permanentes y se pueden mantener esos puestos de trabajo, con una cierta garantía”, manifestó Recchia.

Recordó que en materia de turismo “estamos hablando de pymes, son empresas de diez o quince empleados, y un juicio laboral te hace cerrar la pyme. No es Newsan, donde se manejan otras situaciones y hay otro respaldo económico. Tampoco son cadenas de diez hoteles en todo el país, porque básicamente en nuestro destino hay pymes. Si no hay garantías, si no hay condiciones laborales flexibles en el buen sentido, que no sea en un extremo ni en otro, se complica tomar una persona con cobertura, donde el empleador pueda garantizar que pueda continuar trabajando y quedar efectivo con el tiempo”.

Advirtió que tomar a prueba un empleado “para ver cómo va, a veces es muy caro y nadie quiere arriesgar”, y reiteró que “sinceramente se puede absorber gente de otro lado y nuestro sector puede absorber trabajadores de distintas edades, hasta trabajadores que ya estarían fuera de la mirada para tomarlos para trabajar en otros sectores.

Tranquilamente un recepcionista puede entrar con 50, 55, 60 años, porque es una generación que cumple, que no falta, que no tiene problemas, que es correcta. También se podrían incorporar jóvenes ávidos en la electrónica y la computación, que se necesitan. El panorama en nuestro sector es bastante amplio”, señaló.

Circuitos turísticos cerrados

Se lo consultó sobre la posibilidad de mantener abierto el Cerro Castor todo el año, con otro tipo de actividades, para mantener el empleo, y mencionó que “en algún momento en el Cerro, al poco tiempo que abrió, se exploró en verano hacer cordero arriba, en la cota 480. De hecho, yo tenía una empresa familiar y grupos que iban y comían el cordero en la 480. Fue un tiempo muy corto que se probó, pero poner en funcionamiento todas las aerosillas para llegar a la 480 es todo un tema, requiere de mantenimiento y no es fácil, porque no es que todo el mundo está haciendo cola para subir a la 480 como en invierno. Los números se escapan y son muy crueles al momento de ver qué hacemos”.

Recchia puso el foco en otros atractivos en plena ciudad, que podrían estar funcionando y empleando gente: “Una de las atracciones fundamentales en la ciudad es la aerosilla del glaciar Martial y está cerrada. Hemos hablado con todo el mundo para que salga la licitación y no sale. Eso está muy cerca de la ciudad, estaba incluido en el city tour de la ciudad, y ese tipo de cosas hay que reflotarlas porque son la mayor atracción en el verano. Seguramente la mayoría de la gente va a ir a la aerosilla, porque está muy cerca, y por supuesto se pueden generar muchos puestos de trabajo ahí”, dijo.

Además pidió “retomar y recuperar la hostería Petrel, que puede absorber muchísima gente. En Petrel hablamos de no menos de 25 puestos directos. La aerosilla serían no menos de 15 ó 20 personas en forma directa. He hablado con la gobernadora en diferentes oportunidades y están trabajando en el tema, por lo menos en la aerosilla, pero lleva su tiempo porque se trata del estado, y puede ser un paliativo”.

Insistió en que “si no hay una flexibilización de las condiciones, es difícil tratar de ampliar la batería. Esto no significa irse al otro extremo, sino un intermedio justo, con garantías para trabajar de un lado y de otro. Creo que vamos para ese lado de a poco, y ojalá no me equivoque, porque si no hay flexibilización y algunas condiciones distintas, no se puede. Lo mismo ocurre con los impuestos, porque si no bajan, no todos pagan. Ahora, si hay ciertas condiciones diferentes y la gente ve que están volcados en beneficio de todos, al que no paga, que le venga la guillotina. En esto también tiene que haber cierto equilibrio para que distintos sectores puedan absorber mano de obra”, reclamó.

Tampoco propició el extremo de flexibilización de la industria electrónica, porque “tengo entendido que en la industria había contratos de 15, 20, 25 días, y esas condiciones no son de este país, no todos los sectores tuvimos esas condiciones, y tampoco es sano para la gente, porque el que entra no sabe si cuando va a marcar le rechazan la tarjeta. Eso realmente es desgastante para un padre de familia”, admitió.

“Nuestro sector siempre apuesta a crecer, a generar mano de obra, porque un robot difícilmente vaya a atender las camas. Siempre tiene que haber gente atrás, y un mozo no se puede cubrir así nomás. Somos una actividad de servicio y necesitamos mano de obra permanente y capacitada mínimamente”, concluyó.

