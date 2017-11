El Presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande participó de la reunión de la CAME con los ministros Dujovne, Cabrera y Triaca, convocatoria que fue realizada por la cámara para analizar con los funcionarios las medidas que se anunciaron en materia impositiva y laboral. Navarro remarcó que “va a haber un gradualismo y no se va a poner en riesgo la actividad”.

Río Grande.- “El balance es positivo porque se van a buscar consensos, están trabajando con las industrias y dijeron que los cambios no van a ser intempestivos, dado que va a haber un gradualismo y no se va a poner en riesgo la actividad”, confió a Radio Provincia el Presidente de la Cámara de Comercio Diego Navarro.

“Por lo que comunicó la gobernadora y lo que vi en la reunión con los ministros, este es un trabajo de consensos, dado que cuando uno analiza las medidas de este gobierno, siempre fueron iguales, tiran algo y después hay que ir y venir, hasta que se corrige”, planteó.

“Seguramente voy a estar en contacto con los ministros en estos días porque me parece que no tienen un conocimiento acabado de Tierra del Fuego, están por sacar el débito y crédito bancario y lo quieren aplicar a Ganancias, pero en Tierra del Fuego no pagamos Ganancias y no tenemos cómo aplicarlo”, dijo.

Al respecto sostuvo que “están discutiendo si sacan el decreto 814 de 2001, que permite descargar aportes patronales en IVA, y Tierra del Fuego no tiene IVA, por lo cual yo les planteé que el comercio en Río Grande paga un 60% más de aportes y contribuciones, y un 80% más en el comercio de Ushuaia, y me dijeron que me iban a estar llamando, se comprometieron con la gente de CAME a hacerlo y espero que lo cumplan”, dijo.

Observó que después de la caída estrepitosa de la actividad en 2016, “estos últimos meses habíamos logrado nivelar la situación y volviendo a crecer de a poco, por lo cual espero que estas medidas no generen ningún tipo de retracción, que se llegue rápidamente un acuerdo y salgamos adelante”, expuso.

“Entiendo que vamos a salir adelante, por lo que escuché tanto de la gobernadora como de los ministros, y vamos a tener posibilidad de diálogo y de consenso”, reiteró.

Por otra parte, lamentó las declaraciones de la diputada Carrió, para lo cual indicó que “por poco plantea que Tierra del Fuego está llena de piratas o de gente que quiere vivir de las dádivas del resto del país”.

Ante el cuestionamiento por el “ensamble” de productos electrónicos, recordó que “lo que se fabrica en Tierra del Fuego ha sido siempre decisión de la Secretaría de Industria de Nación, no lo decidimos nosotros, y no tiene derecho a tratarnos como nos trató, por lo cual debería pedir disculpas a todos los fueguinos”, reprochó.

Finalmente Navarro manifestó que “no estamos para vivir de dádivas, todos trabajamos y sabemos del sacrificio que se ha hecho en toda la historia de Tierra del Fuego, una persona de bien pediría disculpas y ella lo debería hacer, porque no tiene por qué herir a todos los habitantes de la provincia”, cuestionó.

