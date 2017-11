Hoy se presenta al gobierno nacional el acuerdo entre la UOM y AFARTE que prevé el congelamiento de las paritarias por dos años, a cambio de sostener los puestos de trabajo del personal de planta. No están comprendidos los contratos temporales, que representan cerca de un tercio de la mano de obra ocupada. El secretario Adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares, confirmó que será el diputado Oscar Martínez quien llevará el documento -que será refrendado por Antonio Caló- y se sumaría la seccional Ushuaia. Por el momento no se prevé reducción de delegados sindicales, uno de los puntos reclamados por AFARTE para bajar el costo laboral, junto con el ausentismo.

Río Grande.- El secretario adjunto de la UOM Río Grande, Marcos Linares, dio detalles del acuerdo que llevará hoy el diputado Oscar Martínez, para ser refrendado por la dirigencia nacional del gremio metalúrgico, y luego elevado al gobierno nacional.

Por Radio Universidad 93.5, sostuvo que se llegó a esta instancia como resultado del anuncio del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne sobre la eliminación del arancel de los impuestos internos.

“Tuvimos dos semanas complejas, la semana pasada se intentó revertir la quita de aranceles a los impuestos internos, porque podrían llegar a ingresar celulares a un costo más bajo, y hubo un planteo del gobierno nacional hacia los empresarios para que, en caso de que presenten algún tipo de proyecto que genere una baja en los productos que se fabrican acá, podrían llegar a contemplar la no presentación del proyecto”, explicó.

“Estuvimos discutiendo con el sector empresario y, si bien no es lo que más nos agrada, se entendió en todas las asambleas que era necesario tratar de explorar esta alternativa para que no se abra la importación y no se pierdan todos los puestos de trabajo que hay en la provincia”, sostuvo.

Se le preguntó sobre la postura inicial de AFARTE, que no había firmado el documento en respaldo de la gobernadora en la convocatoria de Casa de Gobierno que se elevó a la Nación, con la posición de todo el arco político, social y sindical de la provincia. “Tengo entendido que esto fue desmentido, porque no lo firmó en Ushuaia en esa reunión, pero sí lo firmaron en Buenos Aires antes de que fuera presentado. Entiendo que el petitorio fue firmado por AFARTE y fue desmentido por ellos que no acompañaron con la firma”, aseguró Linares.

Congelamiento o rebaja salarial

Respecto de por qué se decidió congelar por dos años los salarios, dijo que “es el resultado de una discusión bastante profunda. Al inicio planteaban una rebaja salarial inmediata, bastante importante -de 30%- y la rechazamos de plano. Surgió esta posibilidad que no es lo que más nos agrada, pero intentamos ver si de esta manera el gobierno nacional revierte su posición de meter este proyecto de ley. Según las versiones que tenemos y las expresiones de más de un diputado o senador, entienden que la industria acá no está, que es un curro, que somos meros ensambladores y ponemos meros tornillos. Se habla desde el desconocimiento, pero lo más preocupante es que estos diputados iban a tener que votar esto”, subrayó.

“Es un acuerdo de ambas partes, los trabajadores resignamos la posibilidad de la discusión salarial durante estos dos años, pero también desde el sector patronal de AFARTE existe el compromiso de sostener los planteles del personal efectivo y personal discontinuo o PPD. Esto va a estar sujeto a la aprobación del gobierno nacional. Por más que las asambleas lo hayan analizado y hayan entendido que es una alternativa, no hay certeza de que se vaya a dar”, aclaró el dirigente.

Confirmó que hoy se presenta al gobierno nacional, y es “quien será el encargado de evaluar y resolver. Ahí veremos si lo que quieren es buscar alternativas como dicen, y priorizar el diálogo, o lo que quieren es destruir definitivamente a Tierra del Fuego”, dijo.

El acuerdo fue con AFARTE porque “es quien tiene la representación de la mayoría de las empresas y a partir de ahí tiene a cargo la discusión colectiva”, apuntó y resta que el sector empresario plantee al gobierno “cuál podría ser la reducción del precio de los productos que se fabrican acá”, como complemento de esta alternativa.

Contratados fuera de acuerdo

Consultado sobre la suerte de los contratos temporales, aclaró que “nunca nombré a los contratados, sino que hablé de los efectivos en sus dos modalidades, tanto los que están por tiempo indeterminado como los PPD”, por lo que quedarán librados a su suerte, siendo casi un tercio de la fuerza laboral.

“El compromiso de sostener los planteles hasta el 30 de junio del 2020 tiene que ver con el personal efectivo a tiempo indeterminado y el personal PPD, que también es efectivo pero con una prestación de trabajo discontinua. El tema del personal contratado nunca dejamos de discutirlo como organización, pero si logramos sortear este obstáculo, también tenemos el problema profundo de que el consumo en la Argentina se ha visto disminuido significativamente. Producto de eso hemos perdido alrededor de 5 mil puestos de trabajo desde el 2015 a esta parte.

No descartamos que podría llegar a profundizarse más, producto de que la demanda de los productos no es la misma”, advirtió, sin descartar cesantías dentro de este grupo de contratos a término.

Estimó que “en este momento el personal efectivo en la industria está alrededor del 75%. Hoy tenemos un número un poco más importante de personal, porque estamos en la parte de producción más alta del semestre, con los aire acondicionados; y también estamos de cara al mundial del año que viene y esto ha hecho que se generen algunas producciones extraordinarias en televisión”, observó sobre el personal que se incorporó estos últimos meses, que no tiene estabilidad.

Linares reconoció que los llamados “contratos basura” se siguen celebrando, “en niveles mucho menores, pero sí se están dando. El personal efectivo pleno debe estar en los 5 mil compañeros en Río Grande, y alrededor de 700 u 800 con la modalidad de PPD, que tiene una prestación mínima de cuatro meses al año, aunque pueden estar más tiempo”, precisó, por lo cual los alcanzados por el compromiso de estabilidad rondan los 5.700 en la zona norte, no la totalidad de empleados.

En cuanto a los acuerdos de retiro de personal que tenía 10, 15 o 20 años de antigüedad, explicó que las razones “son varias. Hay situaciones personales de compañeros que toman la determinación de tomar otro rumbo en su vida, pero muchísimos de ellos lo han hecho producto de la incertidumbre, del miedo a no saber qué puede suceder el día de mañana, y con estos ataques se genera mucha más incertidumbre en las distintas plantas. Hay compañeros que pasan por un momento bastante complejo, porque muchos de ellos apostaron a este gobierno nacional y están viendo que, lo que se dijo en campaña, no es lo que se está sosteniendo con las acciones”.

Ushuaia incluida

Consultado sobre la posición de la seccional Ushuaia, dijo que no cuenta con “el informe detallado de lo que han resuelto las asambleas, porque se manejan con autonomía”, pero “la seccional Ushuaia era parte de la discusión y lo más factible es que también sea parte de este acuerdo”.

Informó que el secretario general y diputado nacional Oscar Martínez “estará hoy temprano en la ciudad de Buenos Aires, para mantener las reuniones en el Secretariado Nacional. Ahí se estaría firmando y estaría siendo parte del acuerdo no sólo el sector empresario sino el secretariado nacional”, a través de la firma de Antonio Caló.

Linares recordó que “hasta el 10 de diciembre Oscar Martínez es diputado nacional pero nunca dejó de lado la responsabilidad de ser nuestro secretario general”, por lo que llevó adelante estas negociaciones del gremio.

Respecto de la comunicación con la gobernadora Bertone o el ministro de trabajo de esta decisión, entendió que “están al tanto. No estoy en los detalles porque no he estado en las discusiones y estuve en todo momento con el congreso de delegados y en las distintas asambleas, pero entiendo que deben estar al tanto”, reiteró.

Lo cierto es que ya está cerrada esta discusión con la votación del viernes, en cuanto al congelamiento de salarios. “Si bien todavía se está discutiendo el detalle del escrito y cómo quedaría redactado, la intención es el lunes estar en Buenos Aires para que sea presentado cuanto antes al gobierno nacional, y que genere la evaluación necesaria para decidir si dejan de lado el proyecto que elimina los impuestos internos”.

“Antonio Caló como máximo referente va a estar firmando y nuestro secretario general a nivel seccional, que es el compañero Oscar Martínez. Esto se firma en conjunto con el sector empresario”, subrayó, previendo que “a partir del martes o miércoles deberíamos tener la respuesta del gobierno nacional respecto de no modificar los impuestos internos y seguir sosteniendo la industria fueguina”.

Los delegados no se van

Por otra parte, se le preguntó por los más de 300 delegados sindicales de la UOM, uno de los puntos cuestionados por AFARTE por el costo de horas improductivas, junto con el ausentismo, que tuvo picos del 15%. Cabe recordar que desde AFARTE se dio a conocer que hay un delegado cada treinta trabajadores, quien “se le está manteniendo el sueldo y no está manteniendo tareas operativas”, según el presidente de la asociación, Federico Hellemeyer, quien además observó que “en otras partes del país donde hay personal UOM que tiene cupos de horas sindicales pero trabaja en las fábricas”, a diferencia de Tierra del Fuego donde “nuestros delegados están completamente desafectados de las tareas productivas”.

Por FM La Isla señaló que esto “no se ha discutido. Si fuese por una amplia mayoría del sector empresario desearían no tener representación sindical. Los sindicatos tenemos razón de ser a partir de que existen abusos sistemáticos del sector empresario. Por más que les duela y no lo toleren, somos la digna representación de los trabajadores y pretendemos seguir siéndolo, mientras los trabajadores nos elijan”, concluyó.

