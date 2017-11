El administrador de la estancia Viamonte Tomás Ayerza denunció el robo de tres mil ovejas luego del recuento realizado durante el mes de septiembre. Remarcó que la pérdida económica rondaría los “tres millones de pesos”. Puntualizó que la recuperación de estos “animales le llevaría a la estancia más de tres años”. Aseguró que “es una faltante de la cual no tenemos explicaciones, los alambres linderos están enteros, están parados, entonces fue un trabajo muy bien realizado, pero al día de hoy no podemos culpar absolutamente a nadie”. Criticó a la provincia por el “desinterés hacia el sector ganadero y por ser un gobierno sordo”. También remarcó que “la patrulla rural con cuatro o cinco hombres mucho no puede hacer por las grandes distancias que tienen los establecimientos de Tierra del Fuego”.

Río Grande.- El administrador de la estancia Viamonte Tomás Ayerza radicó el pasado jueves la denuncia en la comisaría Segunda de Río Grande respecto del faltante de tres mil ovejas del establecimiento que administra, que se encuentra ubicado a unos 42 kilómetros al sur de esta ciudad.

Por Radio Universidad 93.5 señaló que nosotros hacemos la “encamarada en mayo, y en junio tenemos los números de animales que se largan al campo, esto no es que desaparecieron de un día para otro todos juntos, sino que cuando se vuelven a juntar los animales en el mes de septiembre se nota la faltante, se contabilizan todos los animales de vuelta, dado que ahí realizamos una esquila, se vuelven a juntar todos los animales, se vuelven a contabilizar, notando la faltante fue que salimos a buscarlo, tanto en los campos aledaños, como en los campos de los vecinos”.

Detalló que el establecimiento Viamonte tiene “40600 hectáreas, donde la mitad es bosque, y la ruta nacional Nº 3 la atraviesa en 30 Km. de largo”, dijo, al tiempo que agregó que al día de la fecha están “faltando 1500 madres, 102 carneros, y más de 1400 borregos, que son los animales de más de un año de edad, que son animales que pueden llegar a pesar de14 a 16 Kg., pero que en pleno invierno no están gordos, y tampoco están en condiciones para la faena o venta”.

Tomás Ayerza, administrador de Estancia Viamonte. Tres mil ovinos desaparecieron en el mes de septiembre del establecimiento rural Viamonte.

Puntualizó que nos tomamos “todo el tiempo necesario para poder buscarlos, contabilizar los muertos que son naturales por el tema del invierno, contabilizar los muertos por ataque de los perros, y ahí radica la diferencia que nosotros tenemos de tres mil animales”.

En tal sentido remarcó que cuando “juntamos toda la hacienda para el mes de septiembre para realizar la esquila de ojos y de entrepiernas fue que notamos la diferencia, lo cual esto no fue de un día para otro, seguramente han ido sacando de a ‘pucho’, y después nos tomamos un mes, antes de hacer cualquier tipo de denuncia, para asegurarnos que efectivamente no había un problema de conteo, de animales perdidos, de mortandad por crecida del río, o por los perros, con lo cual efectivamente esta hacienda no esta, pero hace un mes que estamos revisando todos los rincones de la estancia”.

Por tal motivo Ayerza indicó que la pérdida normal de animales de un año a otro es de “4,5%, mientras que este año la faltante es del 25%, con lo cual de doce mil ovinos, faltaron tres mil, lo cual da un 25% de pérdida”.

Afirmó que ante esta situación uno “sospecha de todo y de todos, pero hay que ser prudentes, no hay que cargas culpas hacia nadie, pero lo que sabemos es que en el campo no están, dado que si nosotros perdemos un cuchillo en el monte, lo encontramos, no vamos a encontrar tres mil animales”.

Entendió que los “cueros de los animales muertos por los perros los encontramos, y se encuentran contabilizados, pero esta es una faltante que no tenemos explicaciones, los alambres linderos están enteros, están parados, entonces fue un trabajo muy bien realizados, pero la día de hoy no podemos culpar absolutamente a nadie, con lo cual ahí se encuentra la policía trabajando”.

En cuanto a si los animales se encontraban señalados, dijo que los “vacunos tienen una marca a fuego, mientras que las ovejas tienen una señal en la oreja, donde cada estancia tiene una señal que la identifica y la tienen en la oreja, por lo cual si el animal está vivo perfectamente se puede identificar el origen del mismo, además nosotros al animal lo tenemos caravaneados, es decir es una caravana que tiene un registro con un numero que nos da Senasa a cada una de las estancias, por lo cual nosotros tenemos no solamente la señal que nosotros le ponemos al animal, sino también la caravana que nos da Senasa”.

Cabe recordar que esta denuncia realizada por el establecimiento Viamonte se suma a la que realizó la estancia Pirinaica en mayo de este año cuando los dueños indicaron que les faltaban alrededor de 300 bovinos de la raza Hereford.

Al respecto Ayerza indicó que “este tipo de episodios pasa permanentemente y en muchos establecimientos, pero el tema es cuantos somos los que lo denunciamos, dado que ir a realizar la denuncia es engorroso, es estar horas declarando, después tenes horas de visita de la policía, con horas de preguntas, sabiendo que a veces los resultados no van a existir, pero la denuncia hay que hacerlas para que queden en el registro, en las estadísticas, porque de lo contrario después misteriosamente la isla esta libre de robo”.

Equipamiento por parte de la policía por más de 20 millones de pesos

Ante el equipamiento por más de veinte millones de pesos que ha recibido la policía de la provincia durante los últimos meses en cuanto a camionetas, sistemas de seguridad, en cámaras, entre otro ítems, Ayerza manifestó que “hay un grupo de policías rurales que no supera las cuatro o cinco personas, pero para las dimensiones que tiene los establecimientos rurales en la Tierra del Fuego es lo mismo que la nada, hacen su esfuerzo, pero cuando están en una determinada estancia, dejan de estarlo en otra, teniendo en cuenta que las distancias acá son enormes, y picaros tenemos en todos lados”.

El administrador del establecimiento indicó que la “denuncia la hice el jueves, pero hasta el momento nadie de las autoridades provinciales se ha comunicado con nosotros”.

En cuanto a los pasos a seguir desde la estancia ante este suceso, aseveró que la “policía tiene que comenzar a hacer su trabajo de investigación, dado que no es que se oculta o se roban tan fácil tres mil ovejas”.

Respecto de la falta de control en relación a la carne que se faena en Tierra del Fuego, afirmó que “no hay un control sobre esto, es algo que está más que claro”, dijo, al tiempo que reprochó que uno para poder “mover una vaca o un ovino nos piden hasta el ‘bucodental’, es decir ir a Senasa, la guía, habemos muchos productores que hacemos todas las cosas en orden, y que somos muy prolijos, dado que permanentemente se nos inspecciona, pero hay un montón de otros establecimientos que no tienen absolutamente nada, y sobre eso no hay un control, entonces yo quiero saber cuanta de la carne que se comercializa acá en Río Grande o en Tolhuin pasó los controles que tienen que pasar, sea tanto por el frigorífico, el matadero, o incluso las guías de campaña, por lo cual hay que comenzar a inspeccionar en esos lugares, dado que si hay un mercado negro que compite contra nosotros, que vende la carne mucho más barata, es muy difícil y tiene que haber un control sobre eso, dado que vende carne sin control, ni se sabe en que condiciones fue faenada, teniendo en cuenta que todos estos controles es para bien de la población”.

Ausencia de un matadero en Tolhuin

Respecto de la ausencia de un matadero en Tolhuin, indicó que en el “país hay ciudades mucho más grande que Tohuin y no tienen matadero, no necesitan quizás tener un matadero”.

Recordó que la provincia tiene un “matadero en Ushuaia y otro en Río Grande, entonces perfectamente la carne faenada con control se puede controlar, pero efectivamente no se quiere controlar, con lo cual hay alguien que no está haciendo su trabajo”, reprochó contra las autoridades provinciales.

Asimismo indicó que si “te tocan la puerta de tu casa, y te ofrecen un borrego, un cordero, o un capón, a mitad de precio, el vecino también es responsable, pero también es muy fácil cerrar los ojos, la carne es barata, pero hay responsabilidades de muchos sectores”.

Faltante de corderos

En otro orden indicó que desde “hace muchos años no vendemos corderos, no es nuestro negocio vender corderos, sino por al contrario vendemos para exportación capones hasta 21 kilogramos”.

Al respecto sostuvo que “perdimos tres mil cabezas, más los kilos de lanas, más de las madres los corderos que vos necesitas para reponer tus ovejas del próximo año, pero a estos niveles no hay producción que se soporte”.

En relación a la perdida económica ante la desaparición de esta enorme cantidad de animales, dijo que solamente en “carnes y lanas son tres millones de pesos, y no estoy considerando ni siquiera los corderos, pero tamaña desaparición de animales seguramente no lo pueda levantar en tres años, sumándoles que todas estas estancias del río Grande al sur tenemos un gravísimo problema que es el control del perro, entonces a esa faltante hay que sumarle otro depredador que no es el ‘dos patas’ que es el perro, donde hace dos noches atrás me comieron diez carneros en una noche, y en veinte días cien ovejas menos, además de las que faltaron”.

Críticas al Gobierno de la provincia

Lejos de considerarse los estancieros como “manso”, dijo que hoy “tenemos un gobierno sordo, donde es mucho más fácil no ver el problema, no escucharlo”.

Asimismo indicó que el “sector rural tiene un montón de reuniones con gobierno, y con otros actores, pero sinceramente es mucho más fácil no escuchar y no ver el problema, somos un sector que económicamente representa muy poco, pero sinceramente no se cuál es le verdadero desinterés hacia el sector del campo”.

Comentarios

Comentarios