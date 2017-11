El actual responsable de la RadioTv de la Universidad de Extremadura y presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU), dialogó con Radio Universidad (93.5) sobre el reciente encuentro, de la ahora ex RRULAC (Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe), que se desarrolló en Madrid y que contó con la presencia del presidente de la Asociación Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentina, Gastón Colaprete, y también de Mario Giorgi, quien se convirtió en el vicepresidente de la recién conformada RIU.

En contacto directo con el corresponsal de Roma, Marcello D’Aloisio, el español Pena comentó que se trató de un encuentro “intenso que ha permitido que la RRULAC dé un paso adelante, crezca y se transformarse en una red de ámbito internacional por lo que ha pasado a llamarse RIU; he tenido la misión de iniciar esta presidencia gracias al apoyo de todos los compañeros que buscaron votaron el estatuto”, agradeció.

En este sentido, celebró que “mi compañero y amigo de ARUNA Mario Giorgi estará acompañándome en la vicepresidencia. Esto se mantiene igual que RRULAC; serán dos años en donde vamos a llevar a cabo muchos proyectos entre manos y la presidencia cae en la red española y la vicepresidencia podría recaer en cualquier miembro de la comisión de cada una de las redes y yo propuse que me acompañase Mario quien aceptó de buen grado, y así vamos a estar, España y Argentina, un poco a la cabeza de este proyecto que recoge la filosofía de la RRULAC con un espíritu más internacional y más global”.

Nueva conducción. El presidente de la RIU, Daniel Martín Pena, junto al vicepresidente Mario Giorgi (actual vicepresidente de ARUNA) La delegación de ARUNA presente en España. Daniel Martin Pena es Doctor en Comunicación y Educación por la Universidad de Huelva. Personal Científico Investigador en la Universidad de Extremadura. Miembro del Grupo de Investigación ARDOPA. Responsable de la RadioTv de la Universidad de Extremadura y presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU). Alberto Centurión, Director de Radio Universidad (93.5) de la Facultad Regional Tierra del Fuego, junto al flamante Presidente de la RIU, el español Daniel Martín Pena, el presidente saliente de la ahora ex RRULAC, Aldo Rotman y el presidente de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, Guillermo Del Campo Santos en el 3° Encuentro de la RRULAC que se celebró en el Centro Cultural Kirchner en septiembre del 2015.

En diálogo con “De la mejor manera”, el flamante presidente detalló que el objetivo de la RIU es ir “englobando a todos los piases que tienen radios universitarias y también a países que quieren pujar por tener radio universitaria. Como es lógico, nuestro primer arco de acción está situado en los lugares que todos conocemos: Latinoamérica, El Caribe, Portugal, España y Europa porque Italia está a puertas de sumarse a la RIU y también Francia. También estamos hablando seriamente de Estados Unidos a través de una compañía pública de Chicago. Esto va a ser un crecimiento natural y progresivo pero la idea es que vayamos aglutinando países. También tenemos un trabajo firme que hacer que es integrar a Brasil y poco a poco ir creciendo con los pies en el cielo para no morir de éxito. Poco a poco”, reiteró.

Cabe destacar que Daniel Martin Pena es Doctor en Comunicación y Educación por la Universidad de Huelva. Personal Científico Investigador en la Universidad de Extremadura. Miembro del Grupo de Investigación ARDOPA. Responsable de la RadioTv de la Universidad de Extremadura y presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU). Ha impartido conferencias en México, Colombia, Argentina, Portugal e Italia. Su investigación se centra en el panorama mundial de las radios universitaria y en las redes nacionales de colaboración.

“La RRULAC era pequeña para la sociedad que queríamos impregnar en esta nueva red. Gente de reconocido prestigio como Federico Mayor Zaragoza nos insistía en la importancia de empezar a englobar. La radio universitaria puede ser más fuerte y ahí es donde hemos dado este salto que diferencia claramente la RRULLAC de RIU, pero con la misma filosofía que es donde lo único que se pretende establecer a la radio universitaria en el ámbito internacional en un marco universitario”.

Pena anticipó que “son muchos los proyectos y muchas las reuniones. El siguiente encuentro de esta flamante red, será seguramente en Ecuador. El Consejo Directivo se reuniría en 2018 en México, pero aún no hay nada cerrado”.

Con respecto a la cantidad de radios universitarias que existen en todo el mundo, Pena sostuvo que “todavía no tenemos un número exacto, pero tenemos una gran labor por delante que es realizar este relevamiento oficial. Lo importante es saber de los países que estamos hablando que no son solo latinoamericanos. Ahora estamos en Europa y cuando nos pongamos a trabajar realmente podemos hablar de datos concretos, números y está a la vuelta de la esquina que se adhiera Brasil, Costa Rica, Portugal, Italia y Francia. Lo importante no es el número, sino el trabajo de coproducciones, intercambio de contenidos, delegaciones internacionales. Eso es realmente lo importante”, reiteró.

“Bache” en España

El flamante presidente de RIU se refirió a la situación por la que atraviesa España y explicó que “hemos pasado un bache importante. No cabe duda de la crisis que afecta a Europa, pero en los últimos años, el número de emisoras aquí está aumentando teniendo en cuenta que están muy vinculadas a la docencia y muchas emisoras puede funcionar un hospital para un estudiante de medicina”, ejemplificó. “Se apuestan por emisoras que se mueven a través de streaming. Veo una tendencia en alza. En el 40% de las universidades españolas, hay radios universitarias”.

La experiencia de Giorgi

Asimismo, también destacó que la vicepresidencia de la recién conformada RIU, esté a cargo de Argentina, a través del actual vicepresidente de ARUNA, Mario Giorgio, a quien calificó de “experto. Por su parte, Aldo Rotman (Tesorero de ARUNA) tiene mucho que decir en esta nueva red como presidente saliente y hemos creado un consejo honorífico donde van a estar, entre otras personas, Aldo Rotman, quienes aportarán mucho a esta red”.

