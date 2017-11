La senadora Miriam Boyadjián encabezó este miércoles la reunión de la comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, la cual preside, en la que se debatieron cuatro proyectos vinculados con la donación de alimentos. En forma paralela se debatió el tema en Diputados, en una sesión que fue levantada, en medio de un cruce entre las diputadas Carrió y Stolbizer. Aseguró que este proyecto cuenta con el respaldo de las organizaciones sociales que trabajan con sectores carenciados, y calificó como “un pecado” que se tire la comida con los niveles de pobreza e indigencia que tiene el país. Estimó que un 30 por ciento se desperdicia, y son alimentos “en óptimas condiciones”, que por distintas razones no pueden estar en la góndola del supermercado.

Río Grande.- La senadora Miriam Boyadjián dialogó con FM La Isla sobre el debate de este miércoles en la comisión de Población y Desarrollo Humano de Senado, de la que es presidente, que tenía como objetivo dictaminar sobre cuatro proyectos vinculados con la donación de alimentos.

En forma paralela se trató este tema en la sesión de diputados, aunque terminó levantándose luego de un escandaloso cruce entre las diputadas Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, quien se opuso a que los supermercadistas no se hagan responsables de los alimentos que entregan.

El debate de la comisión del Senado se centró en los proyectos de Miguel Pichetto, Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá, Magdalena Odarda y María Cristina Fiore Viñuales, que tienen como común denominador contribuir a abordar la problemática del hambre por medio del rescate de alimentos antes de que sean descartados por las grandes cadenas de supermercados.

Para aportar al debate de comisión, participó el titular de Red Solidaria, Juan Carr, quien celebró que en el seno del Congreso Nacional se debatan proyectos de ley tendientes a reducir el hambre en la Argentina, y consideró que esta ley “va a ser milagrosa”, y puede ir “camino al hambre cero”.

“Lamentablemente hoy se tiran muchos alimentos, porque vienen mal embalados, o están próximos a vencer en el caso de los lácteos, la fruta, la verdura, y están en estado óptimo para consumir, pero no está regulada la donación como ley”, explicó Boyadjián a la emisora.

Aclaró que existe una ley pero “quitaron un artículo donde deslindaban la responsabilidad de los donantes, y por eso se empezó a desechar todo”.

Mencionó el aporte de Juan Carr, de Red Solidaria, y sostuvo que “como él hay muchísimas entidades de bien público que llevan adelante políticas sociales. Lo que hay que hacer es regularlo y buscamos generar un dictamen sobre estos cuatro proyectos”.

Se estima que “el 30% de los alimentos se desechan por este tipo de situaciones, cuando están totalmente aptos para el consumo. El objetivo es no tirar más comida. Hay gente que trabaja con la desnutrición y lo ven con muy buen agrado. Si hay un 32% de pobreza en el país y chicos indigentes que no comen, esto puede ser una ayuda, generando una ley que regule la responsabilidad del que dona, que no es obligatorio. En vez de tirar la comida, queremos que llegue a un hogar que está pasando hambre, porque es un pecado tirar la comida cuando hay miles de personas que no reciben un plato de comida en el día”, expresó.

Impuestos internos

Por otra parte, fue consultada sobre la reunión del presidente con los gobernadores, relacionada con la reforma tributaria que alertó a Tierra del Fuego por incorporar la eliminación de los impuestos internos para la electrónica.

“Realmente nadie sabía de qué se trataba el proyecto, porque no lo habían visto. Obviamente todos nos preocupamos y fue bueno armar una convocatoria de parte de la gobernadora en Tierra del Fuego, para juntar a todos los electos de la provincia, porque todos tenemos una responsabilidad, y creo que todos respondimos muy bien a esa convocatoria”, dijo.

“Yo no pude estar el viernes pasado por cuestiones de agenda, pero hablé con varios senadores y somos taxativos en la defensa de la industria de Tierra del Fuego. No queremos arancel cero porque va en contra de la competitividad y hay diez mil puestos directos y otros miles indirectos afectados”, subrayó.

También se refirió a las críticas de la diputada Elisa Carrió a este impuesto, quien dijo preferir que se reparta el dinero en la gente antes que mantener negociados de un grupo de empresas. “Somos una población pequeña pero no por eso hay que desmerecer lo que tenemos. Nuestro partido adhirió al documento de respaldo a la gobernadora, aunque tuvimos enfrentamientos políticos, pero remarcamos el sentido de unidad y no dejar que se atropelle lo que tenemos como desarrollo fueguino. Creo que tenemos que diseñar lo que queremos para la provincia en los próximos 15, 20 y 30 años, porque la provincia tiene un potencial enorme. Los dichos de Carrió son desafortunados y no conoce la realidad, incluso dijo que todo esto se creó en la época de Fabiana Ríos. Yo sé que compartieron espacios políticos y pueden estar enojadas, pero eso no me interesa cuando está en juego nuestro futuro como provincia. Realmente me dolió el desconocimiento”, remarcó.

Agregó que “si hubo empresarios especuladores, esto lo generó el gobierno nacional, no nosotros como habitantes. También tienen que saber lo difícil que es vivir en Tierra del Fuego, lo adverso que es el clima, y el que no lo conoce no lo entiende, y lo mide en valores fiscales. Nuestro deber es hacer conocer lo que es la vida en Tierra del Fuego. La soberanía también tiene mucho que ver y esto no podemos dejarlo de lado”, remarcó.

El proyecto va a ingresar la semana que viene por Diputados y la senadora estima que “va a haber un tiempo de debate. Esta semana van a tener que consensuar mucho los gobernadores y yo en todo momento me puse a disposición. Uno no saca los pies del plato porque defendemos la provincia. Yo le manifesté a la gobernadora hace unos días atrás que está muy bien convocar, y que vamos a estar todos, no por Rosana Bertone sino por la provincia”, dijo.

Sorteada esta coyuntura, instó a “trabajar seriamente en la diversificación productiva y aprender que la unión hace la fuerza”, respaldando nuevamente la convocatoria realizada.

