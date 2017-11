La Legislatura fueguina declaró de Interés Provincial en forma unánime al proyecto de la primera radio universitaria de la provincia, dependiente de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional. Dialogamos con la legisladora del MPF, Cristina Boyadjian, quien visitó junto al Decano de la FRTDF, los estudios de ‘La Tecno’.

RÍO GRANDE. – Luego de que el Honorable Senado de la Nación hiciera entrega de un reconocimiento al proyecto de Radio Universidad (93.5) y a su Director y fundador del Diario Provincia 23, Alberto Centurión, la legisladora del Movimiento Popular Fueguino, Cristina Boyadjian y el Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, Ing. Mario Ferreyra, visitaron este miércoles los estudios de “La Tecno” en el marco de la declaración de Interés Provincial por parte del Parlamento fueguino -también en unanimidad- a la primera radio universitaria de la provincia.

Al respecto, el Director de la emisora recordó que “hace unos pocos días, también por unanimidad, tuvimos un reconocimiento por parte del Senado de la Nación y la Cámara de Diputados está próximo a hacer lo propio. En esta oportunidad, fue la legisladora Cristina Boyadjián quien dijo que debía presentar en la Legislatura fueguina este proyecto, y nosotros, junto al Decano Ing. Mario Ferreyra, le agradecemos esta iniciativa como así también a todo el personal de la radio y a todos los que participan en este proyecto”.

“Hoy tenemos esta radio que es un gran orgullo, para nuestra institución y también es un ejemplo para todas las radios de las tecnológicas de todo el país”, sostuvo el Director de Radio Universidad (93.5), Alberto Centurión.

En este sentido, remarcó que, “si bien nosotros ‘damos la cara’, en nuestra imagen está el trabajo de todos los que se desempeñan en la emisora con quienes trabajamos codo a codo, desde aquel momento que conversamos con el Ing. Ferreyra y hoy tenemos esta radio que es un gran orgullo, para nuestra institución y también es un ejemplo para todas las radios de las tecnológicas de todo el país”.

Por último, reiteró que para toda la comunidad educativa “es muy importante ser reconocidos por nuestros propios legisladores”.

Por su parte, el Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, Ing. Mario Ferreyra, destacó el reconocimiento tanto de la Senadora de la Nación, Miriam Boyadjián, y de la parlamentaria provincial Cristina Boyadjián, asegurando que “nos llena de satisfacción saber que el trabajo que se hace en la Universidad Tecnológica Nacional tiene eco en la comunidad, y que lo recojan los dirigentes políticos, es una suma de comunicación para que se sientan bien quienes trabajan sobre todo en la radio y en el Diario Provincia 23 que, si bien es de propiedad personal de nuestro Director, por ahí algunos no entienden lo que es convivir entre lo privado y lo público y lo importante es hacer algo para la gente”.

En diálogo con “Buscando el equilibrio”, el Ing. Ferreyra sostuvo que “este reconocimiento al trabajo de la radio y de la FRTDF, pone de relieve el esfuerzo, las ganas de hacer algo, teniendo presente el bienestar de la gente. Nuestra radio no es privada y depende enteramente de la universidad. Es una radio que no compite con otras expresiones radiales; nosotros tratamos de no competir. Aunque si bien necesitamos de una actividad publicitaria, tratamos de que sea lo justo para no competir con nadie”.

“También tratamos de que tengan expresión diversos sectores de la comunidad que es muy difícil que lo tengan en otros lugares. Tal es el caso del CAAD, Malvinas, el sector educativo y de la tercera edad. Es el cometido de la universidad; su misión y función es que las expresiones de la comunidad estén presentes a través del medio de comunicación de la universidad y también compartimos el conocimiento universitario y este reconocimiento de todos los miembros de la legislatura porque se aprobó por unanimidad por lo cual agradecemos a todos los legisladores a través de su persona y esperamos que sigamos avanzando y mejorando y subamos un poco la vara; estamos bien pero siempre estamos esperanzados de estar mejor”.

Finalmente, destacó el trabajo realizado por el director de la emisora e indicó que “el trabajo caló bien profundamente en la Universidad Tecnológica Nacional que tiene 14 radios, pero la que está totalmente habilitada es la de Río Grande dado que pudimos acomodar el proyecto tal cual lo pide la reglamentación y el resto de las radios están acomodando sus proyectos para poder establecerse. También es importante la integración con todas las radios universitarias del mundo. Va a ser muy interesante para trabajar. Es una muestra de eficacia de nuestra radio y ahora que se van a aumentar las relaciones entre las emisoras, habrá buena información para Tierra del Fuego y especialmente esperamos que esto les sirva a los jóvenes; que conozcan otras voces para que estemos integrados a este mundo del cual nadie puede escapar, pero, como no podemos escapar, nos tenemos que preparar para afrontar los desafíos que plantea la globalización”.

“El trabajo de Alberto Centurión caló bien profundamente en la Universidad Tecnológica Nacional”, aseguró el Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego.

En tanto la Legisladora del Movimiento Popular Fueguino, Cristina Boyadjián, quien estuvo acompañada de su asesor, el Dr. Elio Torrez, expresó que “es un honor y un placer por ver el trabajo que han realizado y porque realmente este trabajo no ha sido un día para el otro. Han seguido la meta y el objetivo y como dijo el Ing. Ferreyra, el querer seguir creciendo, es una puja y un modelo que seguir para todos los que hoy son parte de la tecnológica y van a seguir siendo parte”.

“Para nosotros es algo muy significativo ver cómo una comunidad va creciendo y, a su vez, se van estableciendo instituciones a quienes les brindan un lugar para que puedan expresarse y contar sus proyectos y actividades; que puedan venir los alumnos junto a sus docentes y todas las áreas de la sociedad, es algo muy importante y es un reflejo de cómo crecemos como sociedad”, concluyó Boyadjian.

Los fundamentos del proyecto

En el mes de marzo del año 2012, y en el marco de una alianza estratégica entre la Facultad Regional de Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, representada por el ingeniero Mario Ferreyra y el reconocido periodista fueguino, el Sr. Alberto Centurión, vio la luz la primera emisora radial universitaria de la Provincia y la primera de su tipo en regularizar su funcionamiento institucional.

Tal emprendimiento fue fruto del trabajo mancomunado llevado a cabo desde el año 2010, por el decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, el Ing. Mario Ferreyra y por el espíritu emprendedor del reconocido emprendedor, Don Alberto Centurión, quienes de forma conjunta idearon y diseñaron los primeros pasos de este innovador medio periodístico de difusión de la realidad social fueguina y regional, enfocándose principalmente a la educación y la cultura local y regional.

Así fue cómo gestaron el proyecto de la primera radio universitaria abierta para todos los sectores de la sociedad en donde estén reflejadas todas las actividades sociales; destacando la ciencia, la tecnología, el deporte, los proyectos educativos para los chicos y grandes, el trabajo, la cultura, las actividades sociales, la causa Malvinas y la música, entre otros.

A partir de allí comenzó a funcionar alrededor de 22 programas radiales de producción local con una programación muy amena de interés general, con un importante aporte al conocimiento, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología y a las actividades educativas y sociales, y en donde han sido entrevistadas personalidades tanto de la vida universitaria como de la política tanto locales como internacionales, contando en la actualidad con un corresponsal en Europa, el Dr. Marcello D’Aloisio quien trasmite desde la ciudad Estado del Vaticano.

Tal notable medio posee una nutrida programación debido a que la producción y conducción se encuentra a cargo, además de periodistas del medio por sus propios protagonistas dando origen a los siguientes programas:

‘Somos Río Grande’, un programa informativo del Municipio de Rio Grande, conducido por Gabriela Bersier y Lorena Uribe en donde se difunden las actividades municipales;

“De la Mejor manera”, un magazine de actualidad que aborda temas del ámbito cultural, social y universitario, con la presencia de invitados y entrevistas telefónicas y buena música, Conducido por Alberto Centurión, Lorena Vera y Carlos Clark, con el segmento especial a cargo del corresponsal en Roma del Dr. Marcello D’Aloisio con todas las novedades de Europa y la sección “Personajes de los Viernes”, con la participación de personalidades fueguinas destacadas por su aporte a la provincia;

“Pequeños Sueños” un programa en donde los alumnos de 6° año de la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe –EADEB- junto a sus docentes ofrecen todo su trabajo en clase incluyendo temáticas culturales y educativas;

“Cookies and Bookies” un programa conducido por alumnos de los distinto niveles de la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe –EADEB- producido exclusivamente en el idioma ingles dando cuenta de todo el trabajo desarrollado en clase, en el cual se entrevista en vivo a los docentes de la institución;

“Magazine Deportivo”, conducido por Hugo Orozco, quien ofrece junto a sus colaboradores un análisis de todo el panorama deportivo local, provincial, nacional e internacional y la entrevista a distintas personalidades destacadas de las distintas disciplinas deportivas;

“Buscando el equilibrio”, un programa periodístico, conducido por Alberto Centurion, en el cual brinda la actualidad local y provincial, a través de la realización de entrevistas a los principales actores sociales;

“Enlace CADIC” Un programa de difusión de noticias científicas, concursos y convocatorias y entrevistas a científicos, bajo la conducción de María Laura Borla;

“Las seños en la radio TDF”, un programa de actualidad educativa conducido por Mariela Ojeda y Fanny Abregu, en donde entrevistan a docentes y alumnos y en el que además tratan temas de salud, cultura y sociedad en general;

“TecnoRock”, UN Programa conducido por Pablo Wies, Jesús Arce y Pablo Garcia, alumnos de la UTN, quienes ofrecen un espacio de difusión del rock nacional y de todas las novedades tecnológicas locales, nacionales e internacionales, recibiendo la presencia de invitados especiales;

La Voz del CAAD, Un Programa de difusión de las actividades generadas por el Centro de Actividades Alternativas para discapacitados (CAAD) dirigido y producido por sus alumnos y docentes, contando con entrevistas a invitados especiales, locutores, noteros, columnistas;

“Misión Malvinas” Anibal esposito, Juan Carlos Lara y Carlos Pereira, con la conducción de Marisa Fontana realizan un programa relacionado con la Gesta de Malvinas, con entrevistas, noticias y material histórico acentuando el sentir argentino;

“Café tecnológico”, un Programa conducido por Carlos Clark y Abrahán José, para abordar temas universitarios, además de analizar las últimas novedades tecnológicas, la literatura, proyectos y todas aquellas cuestiones vinculadas con iniciativas impulsadas por profesores o alumnos de la universidad;

Tecno Metal Carlos Clark junto a Juan Carlos Mansilla y Mario Torrico, presentan el mejor heavy metal internacional, nacional y local, recibiendo a artistas invitados y e informando sobre novedades de eventos y conciertos;

“Tranquera Sur” Programa realizado por personal del INTA de Santa Cruz, destinado a informar a la comunidad sobre diferentes actividades agropecuaria de la zona y en donde se realizan contacto con todas las sedes de INTA de la región;

“Dos Preguntan” un programa en el que abordan las principales novedades de la semana vinculadas a los temas sociales, culturales, económicos científicos y políticos conducido por Alberto Centurion y German Gasparini, en donde a la fecha llevan más de mil personalidades entrevistadas;

“Coplas del Fin del Mundo” Un programa para conocer y aprender a disfrutar del folclore y toda la música autóctona de nuestro país, Conducido por Chiqui Reynoso;

Ritmo de tu corazón Un programa para conocer las nuevas tendencias de fitness y técnicas de zumba;

“Defendiendo lo nuestro” De la mano de Carlos Pereira, Oscar Pereira y Luis Romero, Un programa dominical de difusión de las tradiciones familiares y costumbres argentinas, con el folckore y la entrevista de antiguos pobladores como protagonistas;

“El Cuento del día” Un programa donde la facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional y la secretaria de Extensión de la Universidad de la Punta, de la provincia de San Luis presentan los cuentos del día;

“Tango en Grande”, Ramón Taborda Strusiat, hace un recorrido por la historia de los mejores tangos, sumándole entrevistas a distintas personalidades de nuestra isla y del mundo;

“La música, el sentimiento del alma”, Carlos Pereyra presenta cada noche un nuevo repertorio musical a los oyentes de la noche fueguina;

Radio Universidad dispone de su propio portal web de internet www.radiouniveridad.com.ar, el cual no solo permite escuchar toda la programación en vivo, sino que además el mismo es constantemente actualizado a través de la publicación de notas de actualidad y archivos de audios. De igual modo, se incorporan a la web todas aquellas novedades recibidas desde el rectorado de la UTN y de sus facultades regionales de todo el país.

También es de destacar que la ubicación resulta estratégica dentro de la ciudad de Rio Grande, alcanzando además de los oyentes de Rio Grande a los oyentes de la ciudad de Tolhuin;

También integra la red de radios universitarias de la Argentina ARUNA que nuclea a 60 radios universitarias de todo el país y además integra la red de las doce radios tecnológicas con su página web: www.radiouniversidad.com.ar

Este emprendimiento de comunicación fue reconocido recientemente por el Honorable Senado de la Nación, por erigirse como un espacio de encuentro y debate plural y multisectorial, en el cual se informa de temas de interés general, se enseña, se aprende, se comparte, se promueve y se difunde el conocimiento y la investigación producida desde la universidad y la realidad social y regional, siempre teniendo en miras el bien común de nuestra sociedad.

La fusión entre la información, la cultura y la educación, contada por sus protagonistas devienen en una herramienta atractiva y fundamental para el desarrollo de los medios periodísticos en nuestra provincia y el país.

Asimismo, resulta pertinente destacar la labor desarrollada por quienes hicieron posible la Radio Universidad FM 93.5 “LA TECNO”, el ingeniero Mario Ferreyra y el periodista Alberto Centurión actual director de la Radio Universidad, por su aporte a la comunidad fueguina y su ejemplo de emprendimiento y tenacidad al servicio de la comunidad y su contribución al periodismo local y de la defensa de la libertad de expresión.

Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares.

